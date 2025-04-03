HeyGen の高度な AI 動画ジェネレーターを使って、台本、記事、ライブ更新情報を洗練されたニュース動画に変換しましょう。AI ニュースジェネレーターがナレーション、シーン構成、タイミング、字幕を自動化するため、スタジオや撮影クルーなしでもタイムリーなニュースコンテンツを配信できます。ブランドイメージを統一したニュース放送を、スケールさせながら継続的に制作しましょう。
Turn short bulletins, wire updates, or alerts into formatted video segments, ready for web and social distribution.
Automate daily summaries from scripts or feeds, then publish consistent, branded briefings across channels.
Produce localized news videos with regional voices and captions to serve community audiences using AI-generated content, without sending crews.
Publish company announcements, leadership updates, and policy briefings as narrated videos for employees and stakeholders.
Create vertical-specific reports, such as sports recaps, finance updates, or tech briefs, with templates tuned to each beat.
Translate and re-render videos for international audiences with matched voice styles and synchronized captions.
AIニュース制作にHeyGenを選ぶ理由
HeyGen は、正確でプロフェッショナルなニュースを迅速に配信する必要があるニュースルーム、代理店、クリエイターのために構築されています。自然な音声合成、自動シーン選択、高速なローカライズを組み合わせることで、視聴者に常に最新情報を届け、関心を引きつけ続けます。
プロ仕様のテンポ、テロップ（ローワーサード）グラフィック、そして自然なシーン切り替えを備えた放送レベルのニュース動画セグメントを、AIニュース動画ジェネレーターで生成できます。HeyGenならニュースコンテンツに洗練された仕上がりを与えられるので、あなたは取材と報道そのものに集中できます。
テキストから動画へのツール、URL、フィードを使って、すぐにコンテンツを作成し、数分で複数のプラットフォームへ配信できます。HeyGen は高速なワークフローにも対応するため、発信のタイミングを逃しません。
スクリプトを翻訳し、ネイティブのように自然なボイスオーバーを作成し、複数の市場向けにキャプションを同期できるビデオ翻訳機能を活用しましょう。HeyGen は、ニュースチームがトーンや明瞭さを損なうことなくリーチを拡大するのに役立ちます。
自動スクリプトからシーンへの変換
スクリプトを貼り付けるかニュース記事のURLを入力すると、HeyGenが自動的にシーンごとに分割し、ビジュアルやタイミングを提案し、すぐにプレビューできるドラフトを作成します。これにより手作業での編集が減り、制作スピードが大幅に向上します。
自然で多言語対応のボイスオーバー
多言語・多様なアクセントに対応した表現力豊かなAI音声から選択するか、ブランドボイスをクローンして一貫した発話を実現できます。音声の話速や感情表現はニュース向けに最適化されており、明瞭で信頼性の高いナレーションを提供します。
カスタマイズ可能なニュース用テンプレートとグラフィック
無料のAIニュースツールを使って、あらかじめ用意されたニュースルーム用レイアウト、ローワーサード、ティッカー、ヘッドライン用オーバーレイを適用できます。テンプレートを使えば、色やテキストを素早く調整しながら、すべてのストーリーをブランドイメージに沿った形に保てます。
高速なローカライズと字幕制作
スクリプトを自動翻訳し、ボイスオーバーを再作成し、各言語に合わせた正確な字幕を生成します。HeyGen はシーンのタイミングを維持するため、翻訳版でも放送にそのまま使えるクオリティを保てます。
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
AIニュースジェネレーターの使い方
シンプルで再現性のあるワークフローにより、台本作成から動画公開までスムーズに進められます。
テキストを貼り付けるか、ドキュメントをアップロードするか、ニュース記事のリンクを追加して開始します。HeyGen がトーンや構成を分析し、最初の動画原稿を作成します。
ニュース用の音声を選び、テンプレートを指定し、Web・モバイル・テレビ向けにアスペクト比を設定します。見出し用グラフィックや画面上の要素を調整します。
生成されたドラフトをプレビューし、ビジュアルを差し替えたり、コピーを微調整したり、テンポを変更したりできます。小さな編集ならすぐに再生成されるので、締め切りに遅れず作業を進められます。
ローカライズ版を作成し、MP4 を書き出したり、ソーシャル・Web・放送向けのワークフローに合わせて共有リンクや埋め込みコードを生成したりできます。
AIニュースジェネレーターは、ニュース原稿や記事などのテキストを、ナレーション・映像・字幕・ニュース用グラフィックを備えた完成版の動画に変換するツールで、スタジオでの制作ではなく自動化されたワークフローを用いて生成します。
はい、HeyGen は短い原稿やコンテンツを素早く処理し、ドラフトを生成して、数分以内に公開可能な動画として書き出すことができるため、速報ニュースにも迅速に対応できます。
HeyGen は主要な多くの言語と地域アクセントに対応しています。オーディエンスに最適な声を選ぶだけで、自動的にローカライズされたバージョンを生成できます。
いいえ。HeyGen の自然で聞き取りやすい音声合成を利用するか、許可された声をクローンして一貫したナレーションを行えるため、スタジオやカメラの前に立つ話者は必要ありません。
はい。ロゴをアップロードし、ブランドカラーやフォントを設定し、テンプレートを保存することで、あらゆるセグメントをストーリー全体で一貫したビジュアルアイデンティティに揃えることができます。
キャプションはクリアな音声であれば非常に高い精度で生成され、書き出し前に編集することもできます。HeyGen は複数のキャプションスタイルや配置オプションに対応しています。
HeyGen は、スクリプト内のキーワードに基づいてストック映像や B ロールを提案し、レポート内容に合わせてそれらを差し替えたり、ご自身の映像をアップロードして使用することができます。
事実確認および法的なクリアランスの責任はお客様にあります。HeyGen は安全な制作とコンテンツ管理のためのツールを提供しますが、編集上の確認作業は引き続き不可欠です。
