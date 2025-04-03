AIニュースジェネレーター：放送レベルのニュース動画を作成

HeyGen の高度な AI 動画ジェネレーターを使って、台本、記事、ライブ更新情報を洗練されたニュース動画に変換しましょう。AI ニュースジェネレーターがナレーション、シーン構成、タイミング、字幕を自動化するため、スタジオや撮影クルーなしでもタイムリーなニュースコンテンツを配信できます。ブランドイメージを統一したニュース放送を、スケールさせながら継続的に制作しましょう。

-生成された動画
-生成されたアバター
-翻訳された動画
世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

速報ニュースセグメント

速報ニュースセグメント

Turn short bulletins, wire updates, or alerts into formatted video segments, ready for web and social distribution.

日刊ニュースまとめ

日刊ニュースまとめ

Automate daily summaries from scripts or feeds, then publish consistent, branded briefings across channels.

地域ニュースと身近な最新情報

地域ニュースと身近な最新情報

Produce localized news videos with regional voices and captions to serve community audiences using AI-generated content, without sending crews.

企業および社内ニュース

企業および社内ニュース

Publish company announcements, leadership updates, and policy briefings as narrated videos for employees and stakeholders.

ニッチ分野および業界特化型レポーティング

ニッチ分野および業界特化型レポーティング

Create vertical-specific reports, such as sports recaps, finance updates, or tech briefs, with templates tuned to each beat.

多言語放送

多言語放送

Translate and re-render videos for international audiences with matched voice styles and synchronized captions.

AIニュース制作にHeyGenを選ぶ理由

HeyGen は、正確でプロフェッショナルなニュースを迅速に配信する必要があるニュースルーム、代理店、クリエイターのために構築されています。自然な音声合成、自動シーン選択、高速なローカライズを組み合わせることで、視聴者に常に最新情報を届け、関心を引きつけ続けます。

スタジオがなくても、スタジオ品質の映像を

プロ仕様のテンポ、テロップ（ローワーサード）グラフィック、そして自然なシーン切り替えを備えた放送レベルのニュース動画セグメントを、AIニュース動画ジェネレーターで生成できます。HeyGenならニュースコンテンツに洗練された仕上がりを与えられるので、あなたは取材と報道そのものに集中できます。

速報ニュースと継続的な最新情報

テキストから動画へのツール、URL、フィードを使って、すぐにコンテンツを作成し、数分で複数のプラットフォームへ配信できます。HeyGen は高速なワークフローにも対応するため、発信のタイミングを逃しません。

多言語対応によるグローバルな展開

スクリプトを翻訳し、ネイティブのように自然なボイスオーバーを作成し、複数の市場向けにキャプションを同期できるビデオ翻訳機能を活用しましょう。HeyGen は、ニュースチームがトーンや明瞭さを損なうことなくリーチを拡大するのに役立ちます。

自動スクリプトからシーンへの変換

スクリプトを貼り付けるかニュース記事のURLを入力すると、HeyGenが自動的にシーンごとに分割し、ビジュアルやタイミングを提案し、すぐにプレビューできるドラフトを作成します。これにより手作業での編集が減り、制作スピードが大幅に向上します。

script to video

自然で多言語対応のボイスオーバー

多言語・多様なアクセントに対応した表現力豊かなAI音声から選択するか、ブランドボイスをクローンして一貫した発話を実現できます。音声の話速や感情表現はニュース向けに最適化されており、明瞭で信頼性の高いナレーションを提供します。

A smartphone displaying a dark TikTok app interface against a vibrant background of radiating pink and blue neon lights.

カスタマイズ可能なニュース用テンプレートとグラフィック

無料のAIニュースツールを使って、あらかじめ用意されたニュースルーム用レイアウト、ローワーサード、ティッカー、ヘッドライン用オーバーレイを適用できます。テンプレートを使えば、色やテキストを素早く調整しながら、すべてのストーリーをブランドイメージに沿った形に保てます。

Customizable news templates

高速なローカライズと字幕制作

スクリプトを自動翻訳し、ボイスオーバーを再作成し、各言語に合わせた正確な字幕を生成します。HeyGen はシーンのタイミングを維持するため、翻訳版でも放送にそのまま使えるクオリティを保てます。

motion graphics photos to video

品質、使いやすさ、スピードを重視する10万以上のチームに利用されています

市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。

Miro
"それによって、ビジュアルストーリーテリングの媒体で私が発揮しているのと同じレベルの創造性を、執筆のプロセスにおいてライターたちも発揮できるようになりました。"

スティーブ・ソウリー, ラーニングメディアデザイナー

スティーブ・ソウリー, ラーニングメディアデザイナー
ビジョン・クリエイティブ・ラボ
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週のように撮っていたあの映画があったときでした。あるとき突然、脚本を書いて送れば、もう二度とカメラの前に出なくていいんだと気づいたんです。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者

ロジャー・ハースト, 共同創業者
Workday
"HeyGen の気に入っている点は、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームを拡張したかのような感覚で、今あるリソースだけで、はるかに多くのことができるようになりました。"

ジャスティン・マイジンガー, プログラムマネージャー

ジャスティン・マイジンガー, プログラムマネージャー
仕組み

AIニュースジェネレーターの使い方

シンプルで再現性のあるワークフローにより、台本作成から動画公開までスムーズに進められます。

ステップ 1

スクリプト、記事、またはURLを追加してください

テキストを貼り付けるか、ドキュメントをアップロードするか、ニュース記事のリンクを追加して開始します。HeyGen がトーンや構成を分析し、最初の動画原稿を作成します。

ステップ2

声、スタイル、レイアウトを選択

ニュース用の音声を選び、テンプレートを指定し、Web・モバイル・テレビ向けにアスペクト比を設定します。見出し用グラフィックや画面上の要素を調整します。

ステップ3

見直して改善する

生成されたドラフトをプレビューし、ビジュアルを差し替えたり、コピーを微調整したり、テンポを変更したりできます。小さな編集ならすぐに再生成されるので、締め切りに遅れず作業を進められます。

ステップ4

翻訳、エクスポート、および公開

ローカライズ版を作成し、MP4 を書き出したり、ソーシャル・Web・放送向けのワークフローに合わせて共有リンクや埋め込みコードを生成したりできます。

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

よくある質問（FAQ）

AIニュースジェネレーターとは何ですか？

AIニュースジェネレーターは、ニュース原稿や記事などのテキストを、ナレーション・映像・字幕・ニュース用グラフィックを備えた完成版の動画に変換するツールで、スタジオでの制作ではなく自動化されたワークフローを用いて生成します。

HeyGen でライブの速報ニュース動画を作成できますか？

はい、HeyGen は短い原稿やコンテンツを素早く処理し、ドラフトを生成して、数分以内に公開可能な動画として書き出すことができるため、速報ニュースにも迅速に対応できます。

対応している言語とアクセントは何ですか？

HeyGen は主要な多くの言語と地域アクセントに対応しています。オーディエンスに最適な声を選ぶだけで、自動的にローカライズされたバージョンを生成できます。

ナレーションを自分で録音したり、司会者を雇ったりする必要はありますか？

いいえ。HeyGen の自然で聞き取りやすい音声合成を利用するか、許可された声をクローンして一貫したナレーションを行えるため、スタジオやカメラの前に立つ話者は必要ありません。

自分の媒体向けにニューステンプレートをブランド化できますか？

はい。ロゴをアップロードし、ブランドカラーやフォントを設定し、テンプレートを保存することで、あらゆるセグメントをストーリー全体で一貫したビジュアルアイデンティティに揃えることができます。

自動生成される字幕の精度はどのくらい高いですか？

キャプションはクリアな音声であれば非常に高い精度で生成され、書き出し前に編集することもできます。HeyGen は複数のキャプションスタイルや配置オプションに対応しています。

HeyGen はビジュアル素材を自動で取得できますか？

HeyGen は、スクリプト内のキーワードに基づいてストック映像や B ロールを提案し、レポート内容に合わせてそれらを差し替えたり、ご自身の映像をアップロードして使用することができます。

AIニュース記事ジェネレーターが生成したコンテンツは、コンプライアンスに準拠しており、安全に公開できますか？

事実確認および法的なクリアランスの責任はお客様にあります。HeyGen は安全な制作とコンテンツ管理のためのツールを提供しますが、編集上の確認作業は引き続き不可欠です。

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

