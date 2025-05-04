AIナレーター：あらゆる物語や台本を、瞬時に命ある声へ

あなたのスクリプトを、映画のようなシーン、自然なナレーション、モーションデザイン、フレーム単位で正確なタイミングを備えた、完成度の高いAI生成動画に変換します。HeyGenのScript to Video AIなら、カメラもスタジオも編集者も不要で、制作の遅延を解消し、チームが高品質な動画を大規模に制作できるようになります。

-生成された動画
-生成されたアバター
-翻訳された動画
世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

オーディオブックとストーリーテリング

オーディオブックとストーリーテリング

Turn written stories into engaging audio that listeners enjoy for hours using text to speech technology. Bring characters and narrative style forward with consistent performance.

Eラーニングおよび研修コンテンツ

Eラーニングおよび研修コンテンツ

Deliver lessons with a narrator that speaks clearly and supports comprehension. Learners will stay more attentive when narration sounds professional and human.

マーケティングおよびソーシャル動画

マーケティングおよびソーシャル動画

Narration gives product content the attention it deserves. Add a voice that builds trust and explains value quickly across channels.

ポッドキャストとオーディオシリーズ

ポッドキャストとオーディオシリーズ

Produce new episodes faster with high quality voices that match your show’s tone. Keep audio consistent while growing your content library.

ビジネス向けプレゼンテーションとガイド

ビジネス向けプレゼンテーションとガイド

Narrators help simplify complex information and increase retention with the help of AI voiceovers. Turn slides, instructions, and reports into easy listening.

アーティストとレーベル間のコミュニケーション

アーティストとレーベル間のコミュニケーション

AIナレーションにHeyGenを選ぶ理由

HeyGen は、明瞭で自信に満ち、感情に訴えかける音声でナレーションに命を吹き込みます。複数の声優を起用する代わりに、あらゆるコンテンツで一貫した品質とトーンを保ちながら、素早くナレーションを生成できます。

感情に訴える表現でオーディエンスを惹きつける

物語に合ったナレーターのスタイルを選び、リスナーを惹きつけ続けましょう。AI音声ジェネレーターを活用して、言葉に個性やテンポ、温かみを加え、本当の“体験”へと昇華させます。

ボイスオーバー制作を効率的にスケールする

長尺・短尺を問わず、コンテンツのナレーションを素早く制作できます。多くのアセット間で一貫した声のスタイルを維持し、学習、ブランディング、アクセシビリティを支援します。

グローバルなオーディエンス向けにナレーションをローカライズする

複数の言語やアクセントでナレーションを生成し、より多くの人々に届けましょう。声は常に明瞭で自然なままなので、誰もがメッセージを楽しみ、理解できます。

感情表現が豊かな自然なAI音声

ナレーターの声は、自然で温かみがあり、没入感のあるものを選びましょう。感情表現に変化をつけることでストーリーテリングが向上し、特にリアルなAIボイスオーバーを使用する場合でも、コンテンツを魅力的な状態に保つことができます。

Three diverse women's faces with an interface for voice cloning, showing "Clone your voice" and "Christine Voice Clone."

配達スタイルを完全にコントロール

台本に合わせて話すスピード、間の取り方、声のトーンを調整しましょう。一貫した話し方にすることで、ナレーターが常にブランドや学習目標に沿った形で伝えられるようになります。

AI voice cloning platform interface with a woman with green hair making a kissing face.

グローバルなリーチを実現する多言語ナレーション

多言語・多様なアクセントでナレーションを制作し、グローバルな視聴者に対応します。どのバージョンでも、品質と明瞭さを維持します。

Voice cloning

高速な生成と簡単なエクスポート

数分でナレーションを作成し、あらゆる用途に使えるクリアな音声ファイルをダウンロードできます。スクリプトが長くても複雑でも、制作はシンプルなままです。

A smiling man next to a dialog box showing SCORM export options with SCORM 1.2 selected.

品質・使いやすさ・スピードを重視する10万以上のチームに利用されています

市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。

Miro
"それによって、ビジュアルストーリーテリングの媒体で私が発揮しているのと同じレベルの創造性を、執筆のプロセスにおいてもライターたちが発揮できるようになりました。"

スティーブ・ソウリー, ラーニングメディアデザイナー
ビジョン・クリエイティブ・ラボ
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週のように撮っていたあの映像があったときでした。あるとき突然、脚本を書いて送れば、もう二度とカメラの前に出なくていいんだと気づいたんです。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者
Workday
"HeyGenの素晴らしいところは、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームを拡張したような感覚で、今あるリソースだけで、はるかに多くのことができるようになりました。"

ジャスティン・マイジンガー, プログラムマネージャー
仕組み

AIナレーターの使い方

HeyGen はナレーション制作のプロセスを効率化し、より多くのコンテンツをすばやく共有できるようにします。録音環境の準備やボイスアクターは一切不要です。

ステップ 1

スクリプトをアップロードするか作成してください

記事、レッスン、物語の下書きなどのテキストを貼り付けるだけで、HeyGen があなたの原稿に基づいて自動的にナレーションを作成します。

ステップ2

ナレーターの声を選択する

トピックや対象読者に合ったスタイルとトーンを選び、リアルなAI音声でメッセージをより効果的に伝えましょう。音声は自信に満ちており、プロフェッショナルな用途にすぐに使える品質です。

ステップ3

配信方法とペースをカスタマイズする

AI音声ジェネレーターの精度を活かして、タイミングや感情表現を洗練させ、ストーリーテリングやメッセージの明瞭さを一段と高めましょう。ボイスクローンでも従来の手法でも、話される一瞬一瞬をコントロールするのは常にあなたです。

ステップ4

ナレーションを作成して共有する

AI音声ジェネレーターでクリアな音声を書き出し、あなたのオーディエンスが聴くあらゆる場所に配信しましょう。毎回、短時間で一貫した高品質の結果が得られます。

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

よくある質問（FAQ）

AIナレーターとは何ですか？

AIナレーターは、書かれたテキストを自然で表現力豊かな音声に変換します。特に魅力的なボイスオーバーによって、アイデアを聞き取りやすく楽しめる物語やレッスンへと変えるのに役立ちます。

HeyGenは長尺コンテンツに対応していますか？

はい、無料のAI音声を活用することで、プロジェクトの質を高めることができます。オーディオブック、トレーニング用モジュール、長時間のプレゼンテーション向けのナレーションを生成できます。大規模なプロジェクトでも、音声のクオリティを一貫して保つことができます。

ナレーションのスタイルを自分で設定できますか？

はい。コンテンツの焦点に合わせて、話すスピードや感情表現、強調の仕方を調整できます。これにより、ナレーションをブランドやストーリーの目的に沿った形に保ちつつ、リアルなAI音声を使って一貫性を確保できます。

これはさまざまな言語でも利用できますか？

はい。ナレーションは複数の言語とアクセントに対応しており、多様なグローバル視聴者をサポートします。どのバージョンでも高い品質が維持されます。

このナレーションは商用プロジェクトに利用できますか？

はい。書き出したナレーションの所有権はお客様にあり、マーケティング、ビジネス、出版などにご利用いただけます。アップロードするファイルは、適切な権利を有している必要があります。

声を自社ブランドのトーンに合わせることはできますか？

はい。ブランドの個性を反映した声質や話し方を選択でき、無料のAIボイスジェネレーターから選べるオプションもあります。一貫したボイスを使うことで、オーディエンスはあなたのメッセージを認識しやすくなり、信頼感も高まります。

ナレーションはどのくらいの速さで生成できますか？

ほとんどのスクリプトは数分でナレーションに変換できるため、時間を節約し、作業効率が向上します。録り直しをすることなく、すぐに更新を反映させることができます。

どのようなオーディオ形式で受け取れますか？

無料のAI音声ジェネレーターを使えば、編集や公開にすぐ使える高音質のオーディオファイルをエクスポートできます。これらのファイルは、動画編集ソフトや学習プラットフォームで利用できます。

これはボイス・タレントを雇うより簡単ですか？

はい。ナレーションを即座に生成できるため、録音の待ち時間や録り直しをなくせます。プロ品質を損なうことなく、柔軟性を高められます。

チームでナレーションプロジェクトに共同参加できますか？

はい。チーム間でスクリプトや音声ファイルを共有できるので、コラボレーションをシンプルに保てます。下書きから最終版まで、全員が同じ内容を共有できます。

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

