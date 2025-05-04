ステップ 1 スクリプトをアップロードするか作成してください 記事、レッスン、物語の下書きなどのテキストを貼り付けるだけで、HeyGen があなたの原稿に基づいて自動的にナレーションを作成します。

ステップ2 ナレーターの声を選択する トピックや対象読者に合ったスタイルとトーンを選び、リアルなAI音声でメッセージをより効果的に伝えましょう。音声は自信に満ちており、プロフェッショナルな用途にすぐに使える品質です。

ステップ3 配信方法とペースをカスタマイズする AI音声ジェネレーターの精度を活かして、タイミングや感情表現を洗練させ、ストーリーテリングやメッセージの明瞭さを一段と高めましょう。ボイスクローンでも従来の手法でも、話される一瞬一瞬をコントロールするのは常にあなたです。