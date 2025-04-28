AIイントロメーカー：数分でブランド動画のイントロを作成

モーショングラフィックスのスキルがなくても、YouTubeイントロメーカーを使えば印象的な動画のオープニングを簡単に作成できます。HeyGenのAIイントロメーカーは、ロゴや短いテキストプロンプト、いくつかのブランドアセットから、音楽やモーションを備え、YouTube向けに書き出し可能な形式の洗練されたイントロ動画を自動生成します。高速かつ一貫性があり、クリエイターやチームのために設計されたAI動画ツールが、あなたの動画編集プロセスを効率化します。

世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

YouTube チャンネルの ID

YouTube チャンネルの ID

ソーシャルメディア広告とリール

ソーシャルメディア広告とリール

企業向けプレゼンテーションとウェビナー

企業向けプレゼンテーションとウェビナー

製品デモとローンチティーザー

製品デモとローンチティーザー

フリーランサーおよび代理店の成果物

フリーランサーおよび代理店の成果物

イベント動画とプロモーション

イベント動画とプロモーション

HeyGen が AI イントロに最適なツールである理由

HeyGen はスピードとクオリティを両立し、モーションデザイナーを雇わなくてもプロレベルのイントロ動画を作成できます。AI がレイアウト、モーション、タイミングを自動で処理する一方で、YouTube イントロ用のスタイル、カラー、音楽はすべてあなたが自由にコントロール可能です。あらゆる動画チャンネルで、一貫したブランドオープニングを配信しましょう。

洗練されたイントロを、デザインの手間ゼロで

プロ品質のカメラワーク、タイポグラフィ、トランジションを備えた高品質なアニメーションイントロを生成できます。すべてが視聴者の注意を引くよう最適化されているため、YouTube動画の最初の3〜8秒がスタジオ制作のように見えるようになります。

ブランド対応テンプレートとカスタマイズ

デザイナーが作成したテンプレートから始めて、ロゴやカラー、フォント、音楽を差し替えるだけで、あなたのブランドイメージに合わせられます。ブランドキットを保存しておけば、キャンペーンやクリエイターが変わっても、イントロを一貫したスタイルで保てます。

高速な反復とスケールしやすい成果物

ジェネレーターを使って数分で何十種類ものイントロバリエーションを作成し、複数のアスペクト比で書き出し可能。キャンペーンやシーズンが変わっても、デザイナーを再度手配することなく、イントロをすばやく更新できます。

スマートなロゴアニメーションとリビール

ロゴをアップロードして、画像から動画 または テキストから動画 のツールを選択してください。ツールを選び、スタイルを決めると、HeyGen がカメラアングルやグロー効果、ゲーミングイントロ用のロゴ出現タイミングまで選べるモーションを自動生成します。再生時間や登場エフェクトも数秒で細かく調整できます。

音楽選択とビート同期

厳選されたトラックから選ぶか、自分の音源をアップロードするだけで、モーションのタイミングやカットを自動的にビートに同期させ、イントロに自然なリズムと躍動感を与えます。

テンプレートライブラリとブランドキットのサポート

さまざまなトーンや業種向けに最適化されたデザイナーテンプレートのライブラリにアクセスし、ブランドキットを適用して、チーム全体で一貫性を保てるようカラーやフォントを固定しましょう。


さまざまなトーンや業種向けに最適化されたデザイナーテンプレートのライブラリにアクセスし、ブランドキットを適用して、チーム全体で一貫性を保てるようカラーやフォントを固定しましょう。

マルチフォーマットでの書き出しと最適化

イントロを16:9、1:1、または9:16のMP4として書き出したり、オーバーレイ用に透過背景の動画をダウンロードしたりできます。バッチ書き出しには名前付けプリセットを使って、各プラットフォームへのアップロードにすぐ使える形式で準備しましょう。

品質・使いやすさ・スピードを重視する10万以上のチームに利用されています

市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。

"それによって、ビジュアルストーリーテリングの媒体に取り組むときに私が発揮しているのと同じレベルの創造性を、ライターたちも制作プロセスの中で発揮できるようになりました。"

スティーブ・ソウリー, ラーニングメディアデザイナー
play buttonWatch video
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週ずっと出演してきた番組用の映像があったときでした。あるとき突然、脚本を書いて送れば、もう二度とカメラの前に立たなくていいんだと気づいたんです。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者
play buttonWatch video
"HeyGen の気に入っている点は、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームを拡張したかのようで、今あるリソースだけで、はるかに多くのことができるようになりました。"

ジャスティン・マイジンガー, プログラムマネージャー
play buttonWatch video
仕組み

AIイントロメーカーの使い方

HeyGen を使えば、イントロ動画を素早く、しかも繰り返し作成できるため、クリエイターやマーケティングチームに最適です。

ステップ 1

写真をアップロード

HeyGen がモーションプランニングのために主要な被写体・オブジェクト・背景要素を検出して解析できるように、鮮明で高品質な画像（PNG、JPG、HEIC、または最大 200MB までの WebP）を選択してください。

ステップ2

スクリプトまたは音声を追加

スクリプトを入力するか音声ファイルをアップロードすると、Avatar IV が音声に合わせて表情や口の動きを正確に再現します。

ステップ3

モーションとフレームを生成

HeyGen は自然な動きの軌道を予測し、中間フレームを自動生成し、パン、ズーム、チルトといったシネマティックな効果を加えることで、ダイナミックなアニメーションを実現します。

ステップ4

動画を調整して書き出す

AI が照明や影の一貫性、トランジションを微調整し、あらゆるプラットフォームで共有できる、洗練されたリアルな動画を生成します。

よくある質問（FAQ）

AIイントロメーカーとは何ですか？

AIイントロメーカーは、ロゴやタグライン、短いプロンプトといったシンプルな入力から、自動的にアニメーション付きの動画イントロを生成し、時間とデザインコストを削減します。

動画のイントロはどれくらいの長さが理想ですか？

デジタルコンテンツのイントロは通常3〜8秒程度が一般的です。短くまとめることで視聴者の離脱を防ぎ、メインコンテンツをすばやく始めることができます。

自分のロゴやフォントをアップロードできますか？

はい。ベクターまたはPNG形式のロゴをアップロードし、ブランドキットにカスタムフォントを追加することで、すべてのYouTubeイントロであなたのブランドイメージを正確に反映させることができます。

音楽や効果音は含まれていますか？

HeyGen では厳選された音楽ライブラリとオプションの効果音が利用できるほか、ライセンス済みの楽曲をアップロードして、YouTube 動画向けにカスタムのオーディオブランディングを行うこともできます。

オーバーレイ用に背景が透明なイントロ動画をエクスポートできますか？

はい。対応している場合はアルファチャンネル付きで書き出してください。これにより、ロゴイントロを既存の映像やモーション背景の上に重ねて配置できるため、動画編集プロジェクトに最適です。

さまざまなプラットフォーム向けに自己紹介文を作成するにはどうすればよいですか？

同じプロジェクトから複数のアスペクト比を生成できます。たとえば、YouTube 用の 16:9、フィード投稿用の 1:1、ストーリーズやリール用の 9:16 などです。

作成できるイントロの数に制限はありますか？

制限はご利用中のHeyGenプランによって異なります。無料プランには生成回数の上限があることが多い一方、有料プランではより多く、または無制限の書き出しが可能です。

複数のチームメンバーがイントロプロジェクトで共同作業することはできますか？

はい、HeyGen は保存済みテンプレート、共有ブランドキット、ロールベースのアクセス権限などを備えたチーム向けワークフローをサポートしており、一貫した成果物を作成できます。

生成されたイントロはどの程度編集できますか？

非常に編集しやすく、タイミングの調整、音楽の差し替え、アニメーションスタイルの変更、テキストレイヤーの編集などを、一から作り直すことなく行えるため、YouTubeのイントロ制作に最適です。

生成されたイントロは商用利用でもロイヤリティフリーですか？

HeyGen の利用規約に基づき、あなたが作成したアセットはあなたの所有物となります。ただし、アップロードするサードパーティ製の音楽や画像については、商用利用が許可されていることを必ず確認してください。

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

