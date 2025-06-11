HeyGen は話し言葉の音声を自動で文字起こしし、話者の切り替わりも検出するため、インタビューやパネルディスカッション、複数人が話す録音でもキャプションの精度を保つことができます。システムは知的な句読点の付与と行分けを行い、読みやすい字幕トラックを生成するので、字幕ジェネレーターを使って SRT や VTT ファイルとして編集・書き出しできます。これにより手作業での文字起こしに比べて何時間もの作業時間を削減でき、オンライン動画でキャプションに依存している視聴者に対してもアクセシビリティを確保できます。