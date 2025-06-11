動画をアップロードするかリンクを貼り付けるだけで、数分で正確かつ編集可能なキャプションを生成できます。HeyGen は音声を自動で文字起こしし、タイミングを調整して、SRT ファイルまたは焼き込み字幕として書き出すため、手作業で字幕を付けなくても、あなたのコンテンツをアクセシブルにしつつ、各種プラットフォーム向けに最適化できます。
Short, captioned videos perform better on mute-first platforms, especially when you add subtitles to a video. HeyGen produces readable burned-in captions and caption animations that increase viewability and watch time for Reels, Shorts, and Stories.
Make training videos and company updates accessible. Auto-captioned lessons and meeting recaps help non-native speakers and hearing-impaired colleagues follow content and search transcripts for key points.
Add searchable captions to product videos so viewers can scan benefits quickly. Export SRT files for web players and burned-in versions for social ads to maximize reach and clarity.
Long-form conversations need speaker-aware captions. HeyGen identifies speakers, timestamps dialogue, and outputs clean subtitle tracks that speed up editing and publishing for repurposed clips.
Ensure compliance by adding closed captions and downloadable transcripts. HeyGen’s caption exports and branding features help you meet accessibility rules and provide proof of compliance for audits.
Localize caption tracks for new markets using the video translator and multilingual voice options. HeyGen regenerates timing and subtitles so localized videos feel native and keep pacing intact, allowing you to add subtitles to a video seamlessly.
HeyGen が動画に字幕を追加するための最適なツールである理由
HeyGen は、高速な文字起こし、人間レベルのタイミング調整、そしてシンプルなスタイル設定機能を組み合わせることで、チームやクリエイターが大規模に動画へキャプションを追加できるようにします。複雑なツールを使うことなく、視聴維持率を高め、エンゲージメントを向上させ、アクセシビリティ基準を満たすことができます。
句読点や話者識別付きのキャプションを数分で生成できます。HeyGen はよくある誤りを自動で修正し、行ごとにタイムスタンプを付与することで、字幕が自然な話し言葉の流れに合い、読みやすさを保てるようにします。
フォント、サイズ、位置、アニメーションを自由に選択できます。文字起こしを手動で編集するか、提案された修正を採用してから、SRT や VTT として書き出したり、ソーシャルプラットフォームやウェブプレーヤー向けにフォーマットされた焼き込み版としてエクスポートしたりできます。
ビデオ翻訳ツールを使って、キャプション付きのバッチ動画や各言語向けの字幕トラックを作成しましょう。再収録や手作業での翻訳を行うことなく、多言語キャプションと書き出しを行い、世界中の視聴者に届けることができます。
話者検出付き自動キャプション生成
HeyGen は話し言葉の音声を自動で文字起こしし、話者の切り替わりも検出するため、インタビューやパネルディスカッション、複数人が話す録音でもキャプションの精度を保つことができます。システムは知的な句読点の付与と行分けを行い、読みやすい字幕トラックを生成するので、字幕ジェネレーターを使って SRT や VTT ファイルとして編集・書き出しできます。これにより手作業での文字起こしに比べて何時間もの作業時間を削減でき、オンライン動画でキャプションに依存している視聴者に対してもアクセシビリティを確保できます。
正確なタイミングとフレーム単位での精密なアラインメント
キャプションは音声に対して音節やフレーズ単位で同期されており、テキストが話し声に自然に合わせて表示されます。HeyGen のタイミングエンジンは、ポーズ（無音部分）やセリフの重なり、音楽などを考慮して調整するため、字幕が重要なカットを邪魔しません。これにより、動画編集に欠かせないツールとなっています。書き出しでは、クローズドキャプション、SNS へのアップロード、放送ワークフローにすぐ使える、タイムコード精度の高いファイルが生成されます。
スタイル制御とプラットフォームのプリセット
ブランドのフォントやカラー、安全マージン、アニメーション付きのキャプションスタイルをワンクリックで適用できます。HeyGen には Facebook、Instagram、YouTube、TikTok 向けのプリセットが用意されているため、アスペクト比が変わってもキャプションの読みやすさを保てます。焼き込みのソーシャルキャプションが必要な場合でも、配信プレーヤーでオン／オフ切り替え可能なソフト字幕ファイルが必要な場合でも、豊富なスタイル設定により、動画を常にブランドイメージに沿わせつつ、各プラットフォームの仕様にも準拠させることができます。
バッチキャプション作成とローカライズのワークフロー
CSVデータやフォルダアップロードをテンプレートにマッピングすることで、多数の動画を一括処理できます。HeyGenは各言語ごとに、キャプション、ローカライズされた字幕トラック、そして書き出し用バンドルを自動生成します。さらに動画翻訳機能と組み合わせれば、翻訳音声と同期した字幕を作成でき、新しいマスター動画を作らなくても、短時間でリーチを大きく拡大できます。
HeyGen を使って大規模に動画へ字幕を追加する方法
4つの簡単なステップで動画に字幕を追加しましょう。
動画ファイルを追加するか、公開リンクを貼り付けてください。HeyGen は一般的な形式とクラウドからのインポートに対応しているため、すぐに作業を開始できます。
話されている言語を選択して文字起こしを実行します。HeyGen は話者を自動検出し、句読点を挿入し、音声に合わせて行を揃えることでタイミングを正確に調整し、字幕を生成するための効果的な動画編集ツールとして機能します。
文字起こしを確認し、必要に応じて行を修正してから、キャプションのスタイルまたはプラットフォームのプリセットを選択します。字幕を映像に焼き付けることも、再生時にオン／オフを切り替えられるソフトキャプションのままにしておくこともできます。
フィード、ストーリーズ、またはウェブプレーヤー向けに最適化された SRT、VTT、もしくは焼き込み（burned-in）MP4 ファイルをエクスポートして、動画キャプションのアクセシビリティを高めましょう。バッチエクスポートを使えば、多言語バンドルや広告マネージャーにそのままアップロードできるアセットを一括で作成できます。
動画をアップロードするかリンクを貼り付け、話されている言語を選択して自動文字起こしを実行します。必要に応じて字幕テキストを編集し、スタイルや書き出しオプションを選択してから、配信にすぐ使える SRT、VTT、または焼き込み済み動画ファイルとしてエクスポートします。
HeyGen は、句読点や話者識別に対応した高精度の自動キャプションを提供します。精度は音声の明瞭さや背景ノイズの有無に左右されます。100％正確にするために、文字起こし内容は手動で編集でき、キャプションジェネレーターを使って最終版のキャプションファイルをエクスポートできます。
SRT や VTT などのソフト字幕ファイルをエクスポートして、字幕のオン／オフ切り替えに対応したプレーヤーで利用したり、字幕を映像に直接焼き込んだ MP4 をエクスポートして、より優れた視聴体験を提供できます。HeyGen では、複数言語バージョンをまとめてエクスポートできるため、1 本の動画に多言語の字幕を追加することも可能です。
はい。フォント、サイズ、色、背景ボックス、安全マージンを自由に選べます。HeyGen には、スマホやデスクトップでも字幕が読みやすいように最適化されたソーシャル向けプリセットが用意されています。
はい。「ビデオ翻訳ツール」を使って翻訳済みのスクリプトと字幕トラックを生成できます。HeyGen は翻訳されたキャプションをタイミング調整とともに同期させるため、各言語のローカライズ動画が自然に感じられます。
はい。バッチワークフローを使用してフォルダーを処理したり、CSV のエントリをテンプレートにマッピングしたりできます。HeyGen は、そのジョブ内のすべての動画に対して、キャプション、ローカライズされたトラック、およびエクスポート用バンドルを自動生成します。
検索可能なトランスクリプトと焼き込み字幕はアクセシビリティを向上させ、ページ滞在時間を伸ばすことでオーガニックな可視性の向上につながります。SRT/VTT ファイルは、プラットフォームが話し言葉のコンテンツをインデックス化して発見性を高めるのにも役立ち、動画字幕の露出向上に貢献します。
HeyGen はアップロードされたファイルを暗号化し、生成されたアセットを安全に保管することで、あなたの動画編集プロジェクトを保護します。コンテンツの所有権は引き続きお客様にあり、プライバシーのニーズに応じて、共有方法、保存期間、エクスポート設定を自由に管理できます。
