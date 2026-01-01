I Love Happy Cats は、認定キャットビヘイビアリストであるアンネリーン・ブルーが設立した、ベルギー発の教育プラットフォームです。猫をもっと幸せにすることを使命とし、オンライン講座、書籍、動画コンテンツを通じて、科学的根拠に基づいた実践的なガイダンスを提供しながら、猫の行動について飼い主や専門家がより深く理解できるよう支援しています。

しかし、彼女の知識をさまざまな地域やプラットフォームに広げていくことは困難でした。プロフェッショナルで多言語対応の動画コンテンツを作成するには、多くの時間と費用がかかり、精神的にも消耗しました。「私は大きなアイデアを持つ起業家です」とアンネリーンは言います。「でも、いつも実務的なプロセスで行き詰まってしまい、スピードを上げることができなかったのです。」

HeyGen を見つけたことで、すべてが変わりました。このプラットフォームによって、アンネリーンはコンテンツの制作・翻訳・配信の方法を一新するためのツールを手に入れ、ビジネスをかつてない規模へと拡大できるようになりました。

時間と品質という不可能なバランスを両立させる

一人で事業を切り盛りする起業家として、アンネリーンは自分の使命に突き動かされながらも、時間や予算、制作面の要求に縛られていました。「以前はすべてスタジオで撮影していました」とアンネリーンは言います。「テレプロンプターを使って、メイクをして、台本を何度も何度も読み直すんです。少しでも間違えたら、最初から撮り直しになりました。」

動画編集を担当してくれていたパートナーの助けがあっても、そのプロセスは過酷なものでした。たった10分の動画を1本作るのに、撮影だけで数時間、編集には数日かかることもあります。「人は短い動画を見ると『簡単そう』と思いがちですが、その裏側では何週間もの作業があって、小さなビジネスにとっては、その間ほかの仕事がすべて止まってしまうということなんです」とアンネリーンは話します。

制作にかかるコストはお金だけではなく、感情的な負担も大きいものでした。「何時間も撮影したのに、カメラが回っていなかったことにあとで気づいたことがあります」とアンネリーンは言います。「別のときには、一日中目の下にメイクがついたままで撮影してしまって、全部ボツにして撮り直さなければなりませんでした。」

何よりも大きな問題は、従来型の動画制作ではグローバルにスケールさせることがほぼ不可能だったことです。コンテンツを他の言語に翻訳するには、翻訳者を雇い、映像を撮り直し、市場ごとに一から編集し直さなければなりませんでした。「フラマン語やオランダ語だけにとどまりたくなかったんです。日本やブラジル、ドイツの人たちにも届けたかった。でも、自分ひとりの力では到底できませんでした。」

アバターと自動化で新たな可能性を切り拓く

Anneleen の HeyGen での旅は、好奇心から始まりました。「最初はシンプルな動画翻訳から始めたんです。手元にあった英語の動画をアップロードして、フランス語版とドイツ語版を生成するだけでした」と Anneleen は話します。「機械的で不自然になるんじゃないかと心配していましたが、そんなことはありませんでした。声もトーンも、発音さえも、まるで自分そのものに感じられたんです。」

その最初の成功がきっかけで、彼女はさらに深く探求するようになりました。アバターの活用を試し始めたのです。「台本をアップロードして、アバター動画を作って、最初から作り直さなくても何度でも翻訳できるって気づいたんです。そのときピンときました。これはただのツールじゃない。ゲームチェンジャーだって。」

ある夜、彼女はハッと気づきました。「その夜は一睡もできませんでした。自分の本を講座に、アイデアを動画に変えられるって気づいたんです。何年もかけて積み上げてきた仕事を再利用して、新しい命を吹き込める。そこでこう思ったんです――『Happy Cats で世界を征服できる』って。」

HeyGen を使って、アンネリーンは 56 本の動画からなる講座を多言語対応のコンテンツに変換し、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ロシア語、ハンガリー語、日本語などに翻訳しました。「ネイティブスピーカーにテスト動画を送ったんです」とアンネリーンは言います。「そしたら『完璧だね』と返ってきました。専門用語まで含めて、すべてきちんと理解してもらえたんです。」

HeyGen の直感的なインターフェースのおかげで、作業はさらに簡単になりました。「とてもシンプルです。台本を書いてアップロードするだけで完了します。字幕付け、翻訳、修正まで、すべてを一つの場所で行えます。キューに入れてしまえば、あとは別のことをしていられるんです。」

手間のかからないワークフローで、より速い制作を実現

HeyGen を使い始めてから、I Love Happy Cats は制作スピード、リーチ、エンゲージメントの面で劇的な向上を遂げました。

制作時間の短縮 ：HeyGen を導入する前と比べて、動画の企画から完成までの制作が 5 倍の速さで行えるようになりました。

：HeyGen を導入する前と比べて、動画の企画から完成までの制作が 5 倍の速さで行えるようになりました。 グローバルなリーチを実現 ：コースは現在、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ロシア語、日本語、ハンガリー語、中国語でご利用いただけます。

：コースは現在、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ロシア語、日本語、ハンガリー語、中国語でご利用いただけます。 コスト効率：スタジオや翻訳者、編集者を用意する必要がなくなり、Anneleen は社内だけでプロ品質のコンテンツを制作できるようになりました。

「HeyGen 以前の時代と HeyGen 以後の時代があると、いつも言っています」と彼女は語った。「自分のアバターが、自分で書いた言葉を話しているのを見たときは、自分の分身を見つけたような感覚でした。とても非現実的で、それによって私の使命はスケールできるものになりました。」

彼女が他の人に伝えたいアドバイスはこうです。「このチャンスを逃さないでください。世界に伝えたいことがあるなら、HeyGen がそれを伝える手助けをしてくれます。」