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新しいボイスを作成する方法

音声は次の3か所で見つけて管理できます。プロジェクト内で作業する際の AI Studio、プライマリ音声の割り当てや設定を行う Avatars ページ、そして Proofread です。これらのいずれの場所からでも新しい音声を作成できます。

このチュートリアルでは、まず AI Studio から始めます。

AI Studio で新しいボイスの作成を開始する

AI Studio で既存のプロジェクトを開くか、新しいプロジェクトを作成します。スクリプトパネルで現在のボイスをクリックしてボイスメニューを開き、そこから「新しいボイスを追加」を選択します。

2つのオプションが表示されます。サードパーティの音声プロバイダーを連携するか、HeyGen内で直接新しい音声を作成するかを選べます。このチュートリアルでは、「Create New Voice」を選択してください。

音声録音をアップロードする

音声録音のアップロードを求められます。この録音はあなたの声のクローンを作成するために使用されるため、音質が重要です。

高品質な外付けマイク、Bluetoothマイク、または最新のスマートフォンを使用してください。ノートパソコン内蔵のマイクは使用しないでください。外付けマイクを使う場合は、口から約15〜20センチ離して設置し、マイクの前を遮らないようにし、衣服や布などが触れないようにしてください。

静かで雑音のない環境で録音してください。背景のノイズは、音声の明瞭さや一貫性を損なう原因になります。感情の抑揚を少しつけながら、自然で聞き取りやすい話し方を心がけましょう。日々の生活の様子、趣味、思い出話など、自分にとってなじみのある話題を話すと、自然な声のトーンやエネルギーがよりよく反映されます。

台本を読む場合でも、平坦な話し方にならないようにしましょう。適度に間を取り、話すスピードに変化をつけて、落ち着いた会話調の声量を保ってください。

あなたの声を生成し、磨き上げましょう

録音をアップロードすると、HeyGen があなたの声のクローンを生成します。結果がいまひとつしっくりこない場合は、Voice Doctor を使って調整できます。

［Enhance Voice］をクリックすると、アクセントやボイスエンジンなどの設定を調整できます。また、声がどのあたりで違和感があるのか、たとえば「平板に聞こえる」「自分の自然な声色と少し違う」などの点を説明することもできます。Voice Doctor が、試聴できる改善候補を自動的に生成します。

気に入ったバージョンが見つかったら、新しいボイスとして保存するか、既存のボイスを置き換えることができます。どのオプションもしっくりこない場合は、さらに調整を続けたり、別のアプローチを試したりできます。

Voice Design でボイスを作成する

自分の声を録音したくない場合は、代わりに Voice Design を使用できます。Voice Design をクリックし、希望する声のイメージを説明するプロンプトを入力すると、HeyGen が複数の候補を生成します。

いずれかの声を選択したり、追加の候補を再生成したり、声がニーズに合うまでプロンプトを微調整したりできます。