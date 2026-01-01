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ボイスライブラリへのアクセス

HeyGen において「ボイス」とは、あなたの動画で使用される AI 生成の音声のことです。ボイスはアバターと組み合わせて使うことも、音声のみで単独利用することもでき、豊富な言語、アクセント、話し方のスタイルから選択しながら、コンテンツにトーンや個性、感情表現の幅を与えることができます。

ボイスを活用することで、動画の話し方や雰囲気を視聴者や利用シーンに合わせて最適化できます。

ボイスライブラリ

HeyGen のすべてのボイスは、ボイスライブラリで管理されています。ここでは、自分のボイスクローンを確認したり、公開されている AI ボイスを探したり、すべてを 1 か所で整理して管理することができます。

ボイスライブラリには、主に次の3つの場所からアクセスできます。

AI Studio

アバターのページ

校正

Voice Library には、目的のボイスをすばやく見つけるための強力なフィルタリング機能が含まれています。地域、アクセント、年齢、感情、ユースケースなど、さまざまな条件で絞り込むことができます。よく使うボイスにはお気に入りマークを付けて、いつでも簡単にアクセスできるようにすることも可能です。

AI Studio で音声を利用する

AI Studio では、アバター動画用のボイスを選択する際、常にすべてのボイスが揃った Voice Library にアクセスできます。ここからボイスを試聴し、プロジェクトに最も適したものをすばやく適用できます。

AI Studio では、アバターを先に作成しなくても、直接ボイスを作成できます。Voice Library で「New Voice」を選択し、その場でボイスをクローンするか、サードパーティ製ボイスを連携するか、Voice Design を使ってまったく新しいボイスを生成するかを選びます。ボイスを作成すると、すべてのプロジェクトで利用できるようになります。

アバターのページからボイスを管理する

アバターのページからもボイスを管理できます。アバターを選択してボイスメニューを開くと、メインボイスを設定したり、ボイスライブラリを開いたりできます。

プライマリボイスを設定すると、今後そのアバターを動画で選択した際に、そのボイスが自動的に使用されるようになります。

校正で音声を使用する

Proofread でもボイスを利用できます。任意のスクリプトボックスから「Track Voice」タブを開くと、動画内で使用されているすべてのボイスを確認できます。そこから、ボイスを切り替えたり、新しいボイスを作成したりしながら、スクリプトをブラッシュアップできます。