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ワークスペースを設定する

HeyGen Academy へようこそ。

まず最初のステップは、ワークスペースを設定することです。このプロセスによって、ワークスペースを作成・カスタマイズし、チームが効果的にコラボレーションできる準備を整えることができます。

ワークスペース設定にアクセスする

HeyGen のホームページで、左下にある自分の名前の横の矢印をクリックします。

「Personal」では、あなた個人のアカウントが表示されます。

「Workspace」では、あなたが参加している、または招待されたすべての HeyGen ワークスペースが表示されます。

個人アカウントを最初に作成したときは、通常は無料プランが適用されます。エンタープライズのワークスペースに参加すると、すべてのエンタープライズ機能とセキュリティ設定にアクセスできるようになります。

画面左下に「Enterprise」と表示されていれば、エンタープライズワークスペースを表示していることがわかります。

新しいワークスペースを作成して設定する

新しいワークスペースを作成するには、左下のメニューを開き、「設定」に移動します。

ワークスペースの設定では、次のことができます。

ワークスペース名を入力します

ロゴをアップロードする

短い説明を追加

ワークスペースに参加できるユーザーを設定する

新しいメンバーを招待できるユーザーを管理する

ワークスペース内で作成されるすべての動画にウォーターマークを適用するために、AI支援ウォーターマーキングを有効にすることもできます。

ワークスペースに参加できるユーザーを選択する

ワークスペースへのアクセスを制御する方法は、次の3つから選べます。

会社のメールドメインを持つユーザーは、誰でも自動的に参加できます

このオプションは、大規模なチームや席数が無制限のプランに最適です。会社のメールドメインを使用している人であれば誰でもサインアップし、有料壁をスキップしてオンボーディングを完了し、承認なしで自動的にワークスペースに参加できます。

このオプションは、大規模なチームや席数が無制限のプランに最適です。会社のメールドメインを使用している人であれば誰でもサインアップし、有料壁をスキップしてオンボーディングを完了し、承認なしで自動的にワークスペースに参加できます。 会社のメールドメインを持つユーザーは、参加をリクエストする必要があります

このオプションは、利用可能な席数が限られている場合や、参加メンバーをより厳密に管理したい場合に推奨されます。あなたのドメインを使用しているユーザーはアクセスをリクエストでき、あなたはそれを承認または却下できます。

このオプションは、利用可能な席数が限られている場合や、参加メンバーをより厳密に管理したい場合に推奨されます。あなたのドメインを使用しているユーザーはアクセスをリクエストでき、あなたはそれを承認または却下できます。 招待されたメンバーのみ参加できます

このオプションは、最も高いレベルの管理性とプライバシーを提供します。ワークスペースは、あなたが直接招待したユーザーにのみ表示されます。

これらの手順が完了すると、ワークスペースの準備はすべて整います。

ワークスペースに名前を付け、ロゴを追加し、ブランドに合わせて設定をカスタマイズしました。

これでワークスペースの準備が整いました。コラボレーションを始める準備ができたら、いつでもチームメンバーを招待できます。