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ワークスペースにメンバーを招待する

ワークスペースにチームメイトを招待して、すぐに共同作業とコンテンツ作成を始められるようにする方法を説明します。

ワークスペースにメンバーを招待する

ダッシュボードから自分のアカウントをクリックし、「ワークスペースを管理」を開きます。ワークスペース管理画面では、次の項目が表示されます。

すでに招待したユーザーの一覧

割り当てられているロール

現在の招待ステータス

このエリアには、あなたの会社のメールドメインを使って HeyGen に登録したチームメイトが候補として表示される場合もあります。

次の方法で新しいメンバーを招待できます。

メールアドレスを入力するか、

招待リンクをコピーして共有すること

招待を送信すると、そのユーザーのメールアドレスが「招待送信済み」というステータスで一覧に表示されます。

ワークスペースが参加に承認を必要とするように設定されている場合、このビューには参加リクエストも表示されます。

招待およびリクエストのステータスを確認する

ユーザーがHeyGenにサインインし、招待を承諾してワークスペースに参加すると、そのステータスは「アクティブ」に更新されます。

参加リクエストを承認すると、そのユーザーはすぐにアクティブなワークスペースメンバーになります。ユーザー名はアクティブメンバーの一覧に表示され、1席分が使用されます。

ワークスペースのロールを理解する

HeyGen のワークスペースでは、権限の異なる複数のロールを利用できます。

スーパー管理者

スーパー管理者は通常、HeyGen のプランおよびワークスペースを管理します。ユーザーと権限の管理、購入やアップグレードの実行、コンテンツの作成・編集・レビューなど、あらゆる操作へのフルアクセス権を持ちます。

スーパー管理者は通常、HeyGen のプランおよびワークスペースを管理します。ユーザーと権限の管理、購入やアップグレードの実行、コンテンツの作成・編集・レビューなど、あらゆる操作へのフルアクセス権を持ちます。 開発者

開発者はコンテンツを作成し、HeyGen API にアクセスできます。CRM やメールシステムとの連携など、高度なインテグレーションが必要なチームメイトにこのロールを割り当ててください。

開発者はコンテンツを作成し、HeyGen API にアクセスできます。CRM やメールシステムとの連携など、高度なインテグレーションが必要なチームメイトにこのロールを割り当ててください。 クリエイター

クリエイターは、定期的にコンテンツを作成するユーザーです。アバター、動画、ボイスを作成できますが、権限、購入、または API アクセスを管理することはできません。

クリエイターは、定期的にコンテンツを作成するユーザーです。アバター、動画、ボイスを作成できますが、権限、購入、または API アクセスを管理することはできません。 ビューアー

ビューアーは通常、レビュー担当者または承認者です。コンテンツを閲覧することはできますが、編集することはできません。

参加リクエストを承認または拒否する

ワークスペースへのアクセスをユーザーにリクエストさせている場合、リクエストは次の2か所で確認できます。

通知パネル

メンバーとワークスペース」タブ

どちらの場所からでも、保留中のリクエストを承認または却下できます。承認されると、そのユーザーはアクティブメンバーとなり、1席分を使用します。

ワークスペース内でコンテンツを共有する

ロールに加えて、個々のプロジェクト、動画、またはフォルダーへのアクセスも制御できます。

コンテンツを共有するには:

下書き、動画、またはフォルダーで三点リーダーのメニューを選択します

「共有」を選択します

そこから、次のことができます。

特定のユーザーと共有する

閲覧のみまたは編集の権限を割り当てる

全体のアクセス権を、自分のみ、選択したユーザーのみ、またはワークスペースにアクセスできるすべてのユーザーのいずれかに設定します

閲覧者ロールのユーザーは、常に閲覧専用のままとなります。

動画を共有して公開する

動画が生成されると共有ページが開き、そこで次のことができます。

動画をパスワードで保護する

一般的なアクセス権限を設定する

キャプションを追加または編集する

［共有］タブを使用して動画を Web に公開することもでき、サインインしなくても閲覧専用で誰でも視聴できるようにできます。

これらの手順が完了すると、メンバーを招待し、役割を割り当て、安全にコンテンツを共有することで、HeyGen でチームと共同作業を行う準備が整います。