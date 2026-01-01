ワークスペースにチームメイトを招待して、すぐに共同作業とコンテンツ作成を始められるようにする方法を説明します。
ワークスペースにメンバーを招待する
ダッシュボードから自分のアカウントをクリックし、「ワークスペースを管理」を開きます。ワークスペース管理画面では、次の項目が表示されます。
このエリアには、あなたの会社のメールドメインを使って HeyGen に登録したチームメイトが候補として表示される場合もあります。
次の方法で新しいメンバーを招待できます。
招待を送信すると、そのユーザーのメールアドレスが「招待送信済み」というステータスで一覧に表示されます。
ワークスペースが参加に承認を必要とするように設定されている場合、このビューには参加リクエストも表示されます。
招待およびリクエストのステータスを確認する
ユーザーがHeyGenにサインインし、招待を承諾してワークスペースに参加すると、そのステータスは「アクティブ」に更新されます。
参加リクエストを承認すると、そのユーザーはすぐにアクティブなワークスペースメンバーになります。ユーザー名はアクティブメンバーの一覧に表示され、1席分が使用されます。
ワークスペースのロールを理解する
HeyGen のワークスペースでは、権限の異なる複数のロールを利用できます。
参加リクエストを承認または拒否する
ワークスペースへのアクセスをユーザーにリクエストさせている場合、リクエストは次の2か所で確認できます。
どちらの場所からでも、保留中のリクエストを承認または却下できます。承認されると、そのユーザーはアクティブメンバーとなり、1席分を使用します。
ワークスペース内でコンテンツを共有する
ロールに加えて、個々のプロジェクト、動画、またはフォルダーへのアクセスも制御できます。
コンテンツを共有するには:
そこから、次のことができます。
閲覧者ロールのユーザーは、常に閲覧専用のままとなります。
動画を共有して公開する
動画が生成されると共有ページが開き、そこで次のことができます。
［共有］タブを使用して動画を Web に公開することもでき、サインインしなくても閲覧専用で誰でも視聴できるようにできます。
これらの手順が完了すると、メンバーを招待し、役割を割り当て、安全にコンテンツを共有することで、HeyGen でチームと共同作業を行う準備が整います。