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サブワークスペースの管理

サブワークスペースは、1つの HeyGen アカウント内にある独立した環境です。各サブワークスペースは、それぞれにメンバー、権限、設定を持つことができ、チームや部署、クライアントごとの業務を重ならないように整理しやすくします。

特に次のような場合に役立ちます：

複数のクライアントを管理する代理店

複数の部門を持つエンタープライズチーム

アクセスと権限の管理

請求およびサブスクリプションの管理

API の利用状況を追跡する

チーム間でリソースを分離して管理すること

設定によっては、サブワークスペースは請求情報、アバター、API キー、テンプレートを共有することも、分離することもできます。

サブワークスペースにアクセス

HeyGen のダッシュボードから自分の名前をクリックし、「ワークスペースを管理」を選択します。

このセクション内に「サブワークスペース」オプションが表示されます。

新しいサブワークスペースを作成

サブワークスペースを作成するには、「サブワークスペースを作成」を選択します。

まず、次の操作を行います。

サブワークスペースに名前を付ける

チームやクライアントを視覚的に区別しやすくするために、任意で画像を追加する

メンバーを招待して役割を割り当てる

次に、メンバーのメールアドレスを入力して、役割を割り当てて招待します。

利用可能なロールは次のとおりです。

スーパー管理者 – ユーザー、アクセス、購入の管理を含むすべての権限

– ユーザー、アクセス、購入の管理を含むすべての権限 開発者 – コンテンツを作成し、API にアクセスできます

– コンテンツを作成し、API にアクセスできます クリエイター – アバター、動画、ボイスを作成できます

– アバター、動画、ボイスを作成できます ビューワー：コンテンツを閲覧できますが、変更はできません

設定と権限を構成する

ロールを割り当てたら、サブワークスペースの設定を行います。

「親ワークスペースが請求を管理」を有効にしている場合：

サブワークスペースは自分自身のサブスクリプションを管理します

親ワークスペースのクォータやアバター枠は使用しません

サブワークスペースのオーナーは、追加のサブワークスペースを作成できます

サブワークスペースが API 設定を閲覧できるかどうかも選択できます。

有効にすると、そのサブワークスペース専用の API キーが発行され、利用状況は個別に追跡されるため、チームやクライアントごとのアクティビティをより簡単に把握できます。

すべての設定が完了したら、「Create Sub-workspace」を選択してセットアップを終了します。

作成が完了すると、親ワークスペースのシートが自動的に割り当てられます。

メンバーを招待する際、利用可能な数に応じて席が割り当てられます。席数の上限に達している場合は、新しいメンバーを追加する前に既存のメンバーを削除する必要があります。

リソースと使用状況を管理する

任意のサブワークスペースの横にある歯車アイコンを選択すると、その設定や割り当てられたリソースを更新できます。

主な管理策は次のとおりです。

アバター枠 – 各サブワークスペースで作成できるアバターの数を制限します

– 各サブワークスペースで作成できるアバターの数を制限します 生成クレジット – アバター料金、動画生成、画像作成、および翻訳に使用されます

– アバター料金、動画生成、画像作成、および翻訳に使用されます API クレジット – 自動化、インテグレーション、および API ベースのワークフローに使用されます

サブワークスペースごとにクレジットを割り当てることで、管理者は可視性が高まり、コスト管理がしやすくなり、柔軟性も向上します。必要に応じて、このメニューからサブワークスペースを削除することもできます。

サブワークスペース間でアセットを共有する

アセットの共有は、HeyGen 全体で一貫した手順に従って行われます。

アバター、ボイス、ブランドキット、またはテンプレートを共有するには、アセットライブラリを開き、共有したいアセットの三点リーダー（︙）メニューを選択します。「共有」を選び、共有先のサブワークスペースを指定します。

共有されると、そのアセットは選択したサブワークスペースで動画作成にすぐに利用できるようになります。

サブワークスペースを使うことで、チームを整理し、アクセスを管理し、全体を把握したまま動画制作をスケールできます。