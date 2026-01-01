ワークスペースにメンバーを招待する（Teams／Proユーザー向け）

ワークスペースにチームメイトを招待して、一緒にコラボレーションし、すぐに制作を始める方法を説明します。

ワークスペースにメンバーを招待する

ダッシュボードから自分のアカウントをクリックし、「ワークスペースを管理」を選択します。ワークスペース管理画面では、次の項目が表示されます。

すでに招待したユーザーの一覧

割り当てられている役割

現在の招待ステータス

このエリアには、あなたの会社のメールドメインを使ってHeyGenに登録したチームメイトが候補として表示される場合もあります。

次の方法で新しいメンバーを招待できます：

メールアドレスを入力するか、

招待リンクをコピーして共有する

招待を送信すると、そのユーザーのメールアドレスが一覧に「招待送信済み」のステータスで表示されます。

ワークスペースへの参加に承認が必要となるよう設定されている場合、この画面には参加リクエストも表示されます。

招待およびリクエストのステータスを確認する

ユーザーがHeyGenにサインインし、招待を承諾してワークスペースに参加すると、そのステータスは「アクティブ」に更新されます。

参加リクエストを承認すると、そのユーザーは即座にアクティブなワークスペースメンバーになります。ユーザー名はアクティブメンバー一覧に表示され、1席分のライセンスが使用されます。

ワークスペースのロールを理解する

HeyGen のワークスペースには、権限の異なる複数のロールがあります。

スーパー管理者

スーパー管理者は通常、HeyGen のプランとワークスペースの管理を担当します。ユーザーや権限の管理、購入やアップグレードの実行、コンテンツの作成・編集・レビューなど、すべての機能にフルアクセスできます。

スーパー管理者は通常、HeyGen のプランとワークスペースの管理を担当します。ユーザーや権限の管理、購入やアップグレードの実行、コンテンツの作成・編集・レビューなど、すべての機能にフルアクセスできます。 開発者

開発者はコンテンツを作成し、HeyGen API にアクセスできます。CRM やメールシステムとの連携など、高度なインテグレーションが必要なチームメイトにこのロールを割り当ててください。

開発者はコンテンツを作成し、HeyGen API にアクセスできます。CRM やメールシステムとの連携など、高度なインテグレーションが必要なチームメイトにこのロールを割り当ててください。 クリエイター

クリエイターは、定期的にコンテンツを制作するユーザーです。アバター、動画、ボイスを作成できますが、権限、購入、または API アクセスを管理することはできません。

クリエイターは、定期的にコンテンツを制作するユーザーです。アバター、動画、ボイスを作成できますが、権限、購入、または API アクセスを管理することはできません。 閲覧者

閲覧者は通常、コンテンツのレビュー担当者や承認者です。コンテンツを閲覧することはできますが、編集することはできません。

参加リクエストを承認または拒否する

ワークスペースへのアクセスをユーザーにリクエストさせている場合、リクエストは次の2か所で確認できます。

通知パネル

メンバーとワークスペース」タブ

どちらの画面からでも、保留中のリクエストを承認または却下できます。承認されると、そのユーザーはアクティブメンバーとなり、1席分を使用します。

ワークスペース内でコンテンツを共有する

ロールに加えて、個々のプロジェクト、動画、フォルダーへのアクセスも制御できます。

コンテンツを共有するには：

下書き、動画、またはフォルダーで三点メニューを選択します

「共有」を選択

そこから、次のことができます。

特定のユーザーと共有する

閲覧のみまたは編集の権限を割り当てる

全体のアクセス権を、自分のみ、選択したユーザーのみ、またはワークスペースにアクセスできるすべてのユーザーのいずれかに設定します

閲覧者ロールのユーザーは、常に閲覧専用のままとなります。

動画を共有して公開する

動画が生成されると共有ページが開き、そこで次のことができます。

動画にパスワードを設定する

一般的なアクセス権限を設定する

キャプションを追加または編集する

また、［共有］タブを使って動画をウェブ上に公開することで、サインイン不要の閲覧専用バージョンを誰でも視聴できるようにすることもできます。

これらの手順が完了すれば、メンバーを招待し、役割を割り当て、安全にコンテンツを共有することで、HeyGen でチームと共同作業を行う準備が整います。