ワークスペースにチームメイトを招待して、一緒にコラボレーションし、すぐに制作を始める方法を説明します。
ワークスペースにメンバーを招待する
ダッシュボードから自分のアカウントをクリックし、「ワークスペースを管理」を選択します。ワークスペース管理画面では、次の項目が表示されます。
このエリアには、あなたの会社のメールドメインを使ってHeyGenに登録したチームメイトが候補として表示される場合もあります。
次の方法で新しいメンバーを招待できます：
招待を送信すると、そのユーザーのメールアドレスが一覧に「招待送信済み」のステータスで表示されます。
ワークスペースへの参加に承認が必要となるよう設定されている場合、この画面には参加リクエストも表示されます。
招待およびリクエストのステータスを確認する
ユーザーがHeyGenにサインインし、招待を承諾してワークスペースに参加すると、そのステータスは「アクティブ」に更新されます。
参加リクエストを承認すると、そのユーザーは即座にアクティブなワークスペースメンバーになります。ユーザー名はアクティブメンバー一覧に表示され、1席分のライセンスが使用されます。
ワークスペースのロールを理解する
HeyGen のワークスペースには、権限の異なる複数のロールがあります。
参加リクエストを承認または拒否する
ワークスペースへのアクセスをユーザーにリクエストさせている場合、リクエストは次の2か所で確認できます。
どちらの画面からでも、保留中のリクエストを承認または却下できます。承認されると、そのユーザーはアクティブメンバーとなり、1席分を使用します。
ワークスペース内でコンテンツを共有する
ロールに加えて、個々のプロジェクト、動画、フォルダーへのアクセスも制御できます。
コンテンツを共有するには：
そこから、次のことができます。
閲覧者ロールのユーザーは、常に閲覧専用のままとなります。
動画を共有して公開する
動画が生成されると共有ページが開き、そこで次のことができます。
また、［共有］タブを使って動画をウェブ上に公開することで、サインイン不要の閲覧専用バージョンを誰でも視聴できるようにすることもできます。
これらの手順が完了すれば、メンバーを招待し、役割を割り当て、安全にコンテンツを共有することで、HeyGen でチームと共同作業を行う準備が整います。