HeyGen Academy へようこそ。
はじめの一歩は、ワークスペースを設定することです。このプロセスによって、ワークスペースを作成・カスタマイズし、チームが効果的にコラボレーションできる準備を整えることができます。
ワークスペース設定にアクセスする
HeyGen のホームページで、左下にある自分の名前の横の矢印をクリックします。
「Personal」では、ご自身の個人アカウントが表示されます。
「Workspace」では、参加中または招待されているすべての HeyGen ワークスペースが表示されます。
個人アカウントを最初に作成したときは、通常は無料プランが適用されます。エンタープライズのワークスペースに参加すると、すべてのエンタープライズ機能とセキュリティ設定にアクセスできるようになります。
画面左下に「Enterprise」と表示されていれば、エンタープライズワークスペースを表示していることがわかります。
新しいワークスペースを作成して設定する
新しいワークスペースを作成するには、左下のメニューを開き、「設定」に移動します。
ワークスペースの設定では、次のことができます。
ワークスペースで作成されたすべての動画にウォーターマークを適用するために、AI支援ウォーターマーキングを有効にすることもできます。
ワークスペースに参加できるユーザーを選択する
ワークスペースへのアクセスを制御する方法は、次の3つから選択できます。
これらの手順が完了すると、ワークスペースの準備はすべて整います。
ワークスペースに名前を付け、ロゴを追加し、ブランドに合わせて設定をカスタマイズしました。
これでワークスペースの準備が整いました。コラボレーションを始める準備ができたら、いつでもチームメンバーを招待できます。