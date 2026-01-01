ワークスペースを設定する（Teams／Pro ユーザー向け）

HeyGen Academy へようこそ。

はじめの一歩は、ワークスペースを設定することです。このプロセスによって、ワークスペースを作成・カスタマイズし、チームが効果的にコラボレーションできる準備を整えることができます。

ワークスペース設定にアクセスする

HeyGen のホームページで、左下にある自分の名前の横の矢印をクリックします。

「Personal」では、ご自身の個人アカウントが表示されます。

「Workspace」では、参加中または招待されているすべての HeyGen ワークスペースが表示されます。

個人アカウントを最初に作成したときは、通常は無料プランが適用されます。エンタープライズのワークスペースに参加すると、すべてのエンタープライズ機能とセキュリティ設定にアクセスできるようになります。

画面左下に「Enterprise」と表示されていれば、エンタープライズワークスペースを表示していることがわかります。

新しいワークスペースを作成して設定する

新しいワークスペースを作成するには、左下のメニューを開き、「設定」に移動します。

ワークスペースの設定では、次のことができます。

ワークスペース名を入力します

ロゴをアップロードする

短い説明を追加

ワークスペースに参加できるユーザーを設定する

新しいメンバーを招待できるユーザーを管理する

ワークスペースで作成されたすべての動画にウォーターマークを適用するために、AI支援ウォーターマーキングを有効にすることもできます。

ワークスペースに参加できるユーザーを選択する

ワークスペースへのアクセスを制御する方法は、次の3つから選択できます。

会社のメールドメインを持つユーザーは自動的に参加できます このオプションは、大規模なチームや席数無制限のプランに最適です。会社のメールドメインを使用しているユーザーであれば、サインアップし、有料プランの壁をスキップして、オンボーディングを完了し、承認なしで自動的にワークスペースに参加できます。

このオプションは、大規模なチームや席数無制限のプランに最適です。会社のメールドメインを使用しているユーザーであれば、サインアップし、有料プランの壁をスキップして、オンボーディングを完了し、承認なしで自動的にワークスペースに参加できます。 会社のメールドメインを持つユーザーは参加をリクエストする必要があります

このオプションは、利用可能な席数が限られている場合や、参加メンバーをより厳密に管理したい場合に推奨されます。あなたのドメインを使用しているユーザーはアクセスをリクエストでき、あなたはそれを承認または拒否できます。

このオプションは、利用可能な席数が限られている場合や、参加メンバーをより厳密に管理したい場合に推奨されます。あなたのドメインを使用しているユーザーはアクセスをリクエストでき、あなたはそれを承認または拒否できます。 招待されたメンバーのみ参加できます

このオプションは、最も高いレベルの管理性とプライバシーを提供します。ワークスペースは、あなたが直接招待したユーザーにのみ表示されます。

これらの手順が完了すると、ワークスペースの準備はすべて整います。

ワークスペースに名前を付け、ロゴを追加し、ブランドに合わせて設定をカスタマイズしました。

これでワークスペースの準備が整いました。コラボレーションを始める準備ができたら、いつでもチームメンバーを招待できます。