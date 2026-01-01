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HubSpot と連携する

今の購買者は、ありきたりなメッセージ以上のものを求めています。メールに名前を差し込むといった単純なパーソナライゼーションだけでは、もはや印象に残りません。そこで力を発揮するのが動画です。うまく活用すれば、注目を集め、信頼を築き、行動を促すことができます。課題は、従来型の動画制作では、パーソナライズされたキャンペーンにスケールさせることが難しいという点です。そこで役立つのが、HeyGen と HubSpot の連携機能です。

HeyGen と HubSpot を連携させることで、撮影や編集、制作チームを用意することなく、数分で自動的にパーソナライズされた動画を生成できます。これらの動画は、営業でのアウトリーチやリードナーチャリングから、オンボーディング、フォローアップ、プロダクトの利用促進に至るまで、ファネル全体で活用できます。

HubSpot に HeyGen アプリをインストールする

まずは HubSpot マーケットプレイスから HeyGen アプリをインストールします。インストール中に、HubSpot から CRM データの閲覧および管理の権限を求められます。これにより、HeyGen は HubSpot に保存されているコンタクト情報を使って動画を生成できるようになります。

セットアップの一環として、2つのカスタムコンタクトプロパティが追加されます。1つは HeyGen の動画共有ページのURLを保存し、もう1つはプレビュー用GIFのURLを保存します。これらのプロパティは、パーソナライズされた動画をメールに直接埋め込むために使用されます。

アクティブなコンタクトリストも作成されます。デフォルトでは、このリストにはすべてのマーケティングコンタクトが含まれます。このリストに追加されたコンタクトは、パーソナライズ動画の生成対象として扱われます。

また、あなた向けに作成されたマーケティングメールのテンプレートも表示されます。このメールには、HeyGen の動画および GIF プロパティを参照するために必要な HTML モジュールが含まれています。メールはデフォルトでは公開されていないため、送信前に内容を確認し、必須項目をすべて入力する必要があります。

HubSpot のワークフローを理解する

インストール時に「Generate HeyGen Video for a Contact」というワークフローが作成されます。このワークフローは動画の作成と配信を行うもので、初期状態では無効になっています。

ワークフローの最初のステップは登録です。アクティブリストに追加されたすべてのコンタクトは自動的に登録されます。

2つ目のステップは動画生成です。ここで HeyGen が各コンタクトごとにパーソナライズされた動画を作成し、動画リンクとGIFプレビューでカスタムプロパティを更新します。このステップを実行する前に、設定が必要です。

3つ目のステップはエラー処理です。動画生成に失敗した場合、ワークフローは問題なく終了します。成功した場合は、ワークフローが継続し、パーソナライズされた動画を含むマーケティングメールが送信されます。

動画生成を設定する

セットアップを完了するには、ワークフロー内の動画生成アクションを開きます。アクションパネルで、HeyGen の API トークンを貼り付けてください。このトークンは、HeyGen アカウントの設定画面の「API」タブで確認できます。

トークンを追加すると、HubSpot が利用可能な HeyGen テンプレートを読み込みます。使用したいテンプレートを選択してください。テンプレートに変数が含まれている場合は、それぞれを対応する HubSpot のコンタクトプロパティにマッピングします。

一般的な変数には、名、会社名、所在地などがあります。これらの項目をマッピングすることで、各コンタクトレコードのデータを使って動画の内容を動的に反映させることができます。テンプレートで使用する変数が利用可能な変数より少ない場合は、未使用の項目は空欄のままにしておいて構いません。

まだテンプレートがない場合は、HubSpot に戻る前に HeyGen で作成してください。

公開して起動

すべての設定が完了したら、ワークフローを公開し、マーケティングメールを配信します。その時点以降、アクティブリストに新しく追加されたすべてのコンタクトは、自動的にパーソナライズされた動画がトリガーされ、メールで受け取ることになります。