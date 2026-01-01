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Canva と連携する

HeyGen は Canva と連携することで、動画制作をこれまで以上にスピーディかつ手軽にします。この連携により、HeyGen のアバターや動画をそのまま Canva のデザインに取り込み、リアルな AI 動画と Canva のシンプルで共同作業しやすいデザインツールを組み合わせることができます。

HeyGen を Canva に接続する

まず、HeyGen のダッシュボードを開き、「Integrations（連携）」をクリックします。Canva との連携を見つけて、「接続」をクリックしてください。これで HeyGen アカウントと Canva が連携され、Canva のデザインワークフローの中から直接 HeyGen の機能にアクセスできるようになります。

HeyGen のコンテンツを Canva デザインに追加する

接続が完了したら、Canva でデザインを開きます。そこから、アバターを追加し、スクリプトを挿入し、メッセージに合った音声を選ぶことで、HeyGen をプロジェクトに取り込むことができます。アバター動画の形が整ってきたら、Canva のデザインツールを使って、レイアウトやビジュアル、全体のスタイルを引き続き洗練させることができます。

動画を書き出して共有する

最終結果に満足したら、Canva 画面右上の「共有」をクリックし、「ダウンロード」を選択します。これで、アバターを使った動画は、好きな場所で共有できる状態になりました。