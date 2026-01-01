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Adobe と連携する

Adobe Express と HeyGen を連携させて、クリエイティブなデザインからダイナミックな AI 搭載動画までをスムーズに移行する方法を学びましょう。キャンペーンを磨き上げるマーケターでも、コンテンツを制作するデザイナーでも、スケールを目指すクリエイターでも、この連携により、すべてをひとつの効率的なプロセスの中で完結させることができます。

インテグレーションを設定する

HeyGen のダッシュボードから「Apps」に進み、「Integrations」を開いて、Adobe Express プラグインを選択します。Adobe アカウントでサインインするよう求められるので、まだお持ちでない場合は新規作成してください。

Adobe Express にサインインしたら、自動的に HeyGen プラグイン画面に移動しない場合は、左側のナビゲーションで「アドオン」をクリックします。HeyGen を検索し、「追加」をクリックしてプラグインをインストールしてください。インストール後は、Adobe Express の中から直接 HeyGen を利用できるようになります。

アバターを追加して、動画を作成しましょう

まず、使用したいアバターを選択します。次に、スクリプトを追加します。「スクリプトを追加」の下にある「テキスト」をクリックし、すでに作成済みのスクリプトを貼り付けるか、エディタ内で直接入力してください。

スクリプトを追加したら、次に声を選びましょう。まずは、アバターに合った言語と性別を選択します。すると、さまざまなトーンやエネルギーレベル、スタイルを持つ複数の音声オプションが表示されます。その中から、あなたのメッセージに最も適したものを選んでください。

ご自身の音声を使用したい場合は、「Audio」をクリックし、お使いのデバイスからファイルをアップロードしてください。対応している形式は MP3、M4A、WAV です。

動画を生成してデザインに追加する

すべての準備が整ったら、「Generate your video」をクリックして、あとは HeyGen に任せましょう。動画が完成したら、「Add to design」をクリックします。

これで、Adobe Express のキャンバス上のどこにでも動画をドラッグして配置できます。

プロジェクトをカスタマイズして仕上げましょう

動画を追加したら、Adobe Express のツールを使ってデザインを自由にカスタマイズできます。ストック音源やテキスト、グラフィックなどのデザイン要素を加えて、レイアウトをさらに魅力的にしましょう。

複数のアバター動画を追加したい場合は、同じ手順を繰り返して、追加の HeyGen クリップを生成して挿入してください。

プロジェクトが完成したら、ダウンロードすることも、直接共有することもできます。リンクを共有する場合は、アクセス権を制限することも、リンクを知っている人なら誰でも閲覧できるようにすることもできます。