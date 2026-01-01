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はじめてのプロジェクトの作成方法

このレッスンでは、HeyGen で最初のプロジェクトを作成する方法と、プラットフォーム全体で使用する主要なツールの基本的な使い方について学びます。

動画制作が初めての方も、すでに慣れている方も、このガイドを読めば、始めるために必要なものを自信を持って見つけられるようになります。

ダッシュボードから開始します

HeyGen にログインすると、まずダッシュボードが表示されます。ここには、これまでのすべてのプロジェクトが保存されています。画面左側には、HeyGen のすべてのツールにアクセスできるメインナビゲーションパネルがあります。

新しい動画を作成するには、「Create Video」をクリックします。

いくつかのオプションが表示されます。カスタムアバター動画を作成するには、「Start from Scratch」を選択します。また、「Interactivity」オプションも表示されますが、これは Learning & Development テンプレートを開くもので、この内容については別のレッスンで説明します。

次に、動画の向きを縦（ポートレート）か横（ランドスケープ）か選択します。必要であれば後から変更することもできます。

選択が完了すると、AI Studio がすぐに開きます。

AI Studio の概要を把握する

AI Studio では、まずプロジェクトに名前を付けることから始められます。その下にはスクリプトエディタがあり、ここでシーンの作成、編集、管理を行います。動画の台本を追加し、構成を組み立てるのはこの場所です。

スクリプトエディタの下には、新しいシーンを追加したり、音声を録音・アップロードしたり、セリフの合間にポーズを挿入したりするためのオプションがあります。さらに、ボイスディレクター（メガホンのアイコン）を使って、声のトーンや話す速さ、感情表現をコントロールすることもできます。

シーン横の三点リーダー（三つの点）をクリックすると、音声の再生成、シーンをレンダリングして口の動きと同期させる、ボイスミラーリングへの変換、シーンの翻訳、削除など、さらに多くの操作が表示されます。スクリプトエディタからは、アバターの入れ替えや声の変更、Avatar Unlimited エンジンと Avatar IV Motion エンジンの切り替えも行えます。

タイムラインを操作する

タイムラインエディターを使うと、動画を最初から最後まで確認できます。再生ヘッドをドラッグして特定の場面をプレビューしたり、動画の合計再生時間を確認したり、シーンを左右にドラッグして並び替えたりできます。

また、テンプレートからシーンを追加したり、動画シーンやプレミアムスライドを挿入したり、クリップ同士の間にある矢印アイコンを使って、シーン間にスムーズなトランジションを作成することもできます。

アバターを選んでカスタマイズしましょう

ビデオキャンバスの上にある「Avatars」をクリックして、使用したいアバターを選択します。自分のアバターから選ぶことも、HeyGen のパブリックライブラリを閲覧することもできます。

キャンバス内のアバターをクリックすると、カスタマイズオプションが開きます。ここから、見た目の変更、フレーミングの調整、背景の削除、角丸の追加、アニメーションの適用ができます。

ビジュアルとデザインを強化する

Avatars タブの横には、動画を強化するためのクリエイティブツールがあります。これらを使って、テキストの追加、メディアのアップロード、要素の挿入、AI 画像の生成、キャプションの管理、背景色の調整などが行えます。

スクリプトエディターの上部にあるハンバーガーメニューを開くと、追加のツールにアクセスできます。ここから、動画をテンプレートとして保存したり、スクリプトをアップロード／ダウンロードしたり、バージョン履歴を確認したり、サポートに連絡したり、チュートリアルを開いたり、テーマを変更したりできます。

ハンバーガーメニューの横にあるオプションから、動画の向きを調整したり、ブランドキットを選択したり、HeyGen チームに直接フィードバックを送信したりできます。

コラボレーションとプロジェクト管理

作業内容は自動的に保存されますが、必要に応じていつでも手動で「保存」をクリックすることもできます。

共同作業を行うには、「メンバーを招待」を選択してチームメイトをプロジェクトに招待します。通知とコメントは上部パネルに表示されるため、フィードバックを簡単に確認できます。

プロジェクトに複数のレイヤーが含まれている場合は、レイヤーパネルを開き、要素を上下にドラッグして並び替えます。

動画をプレビューして生成する

スクリプトとビジュアルの準備ができたら、「プレビュー」をクリックしてプロジェクトを確認します。アバターが静止していたりぼやけて見える場合は、まだ動画がレンダリングされていない状態です。リップシンクはレンダリング中に適用されます。

内容に満足したら、「Generate」をクリックします。動画の名前を変更したり、保存先フォルダーを選択したり、最大4Kまで出力解像度を指定できます。Avatar IV を使用している場合、HeyGen が自動的に使用量を計算します。

HeyGen があなたの動画を処理し、完了すると「プロジェクト」タブに表示され、レビュー、共有、ダウンロードできるようになります。