ホーム アカデミー AIスタジオ アニメーションとトランジションの追加方法

アニメーションとトランジションの追加方法

このレッスンでは、HeyGen でアニメーション、モーション要素、シーン切り替えを使って、動画に命を吹き込む方法を学びます。これらのツールを使うことで、外部の編集ソフトを一切使わずに、コンテンツをよりダイナミックで洗練され、魅力的なものにできます。

シーン内の要素をアニメーションさせる

HeyGen では、テキスト、画像、アイコン、さらにはアバターなど、ほぼあらゆる要素をアニメーション化できます。

まず、アニメーションさせたい要素をクリックします。選択すると、スクリプトパネルにアニメーションマーカーが表示されます。これらのマーカーで、その要素がシーンに入るタイミングと退出するタイミングを制御できます。

マーカーをタイムライン上でドラッグして、アニメーションのタイミングをスクリプトに合わせることができます。その後、［Animation］メニューを開き、フェード、スライド、ズーム、ポップなどのスタイルを選択します。各オプションにカーソルを合わせると、適用前にライブプレビューを確認できます。

「Duration」スライダーを使って、アニメーションの再生速度を調整します。設定が終わったら、「プレビュー」をクリックして、実際の画面上でどのように見えるかを確認しましょう。

プレミアムモーション要素を追加

さらにビジュアルの完成度を高めるには、Premium Motion Elements を使用できます。これには、アニメーション付きイントロ、スピーカーカード、見出し、引用、タイプライター風テキストなどが含まれており、アバターとシームレスに連携するよう設計されています。

［Elements］タブを開き、［Motion］を選択して、モーション要素をシーンにドラッグします。テキストをカスタマイズしたり、キャンバス上で移動・サイズ変更したり、同じアニメーションマーカーを使ってタイミングを調整したりできます。

シーンをプレビューして、モーション要素がコンテンツと自然に連動してアニメーションする様子を確認しましょう。

シーン転換を追加

トランジションを使うと、動画があるシーンから次のシーンへスムーズに流れるようになります。

下部のタイムラインで、2つのシーンの間にカーソルを合わせて三点リーダーのメニューをクリックし、「シーントランジションを追加」を選択します。フェード、スライド、ズームなどのスタイルから選びましょう。

トランジションの長さを調整して速くしたり遅くしたりでき、1つのトランジションだけに適用することも、動画内のすべてのシーンに一括で適用することもできます。エディター上にはライブプレビューが表示されるので、しっくりくるまで細かく調整できます。

シームレスなフローのために Magic Match を活用しましょう

Magic Match は、シーン間で共有される要素を自動的にアニメーションさせるスマートなトランジションです。

あるシーンの終わりに登場した要素が、次のシーンの冒頭にも再び登場する場合、Magic Match はその間をなめらかで途切れない動きでつなぎます。使うには、その要素をコピーして次のシーンに貼り付け、両方のシーンに同じ要素が現れるようにします。

次に、シーン同士の間にある三点リーダー（…）をクリックし、「シーントランジションを追加」を選択してから「Magic Match」を選びます。あとはHeyGenが自動的にアニメーションを処理し、シーン同士をシームレスにつなぐビジュアル効果を作成します。