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動画にアセットを追加する方法

動画アセットとは、動画を制作する際に使用するあらゆる要素のことです。これには、画像、動画クリップ、音声ファイル、ロゴ、テキスト、そしてAIアバターまでも含まれます。

HeyGen は、最大 200 MB の JPG および PNG ファイル、最大 200 MB の MP4 および MOV ファイル、最大 100 MB の TTF または OTF フォントファイルなど、幅広い形式に対応しています。これらのアセットを整理しておくことで、安心して編集・再利用・共同作業を行いやすくなります。

アセットをアップロードして整理する

まずは Media を開き、「Upload」をクリックしてファイルを HeyGen のアセットライブラリに追加します。画像、動画、音声など、複数のファイルを一度にアップロードできます。

GIF を使用する場合は、ビデオエディターにアップロードする前に MP4 に変換してください。

アップロード後は、アセットの名前を変更して分かりやすく整理できます。動画ファイルについては、音声のみを抽出することも可能です。プロジェクトごと、ブランドごと、またはコンテンツの種類ごとにフォルダーを作成すると、すべてを整理しやすく、見つけやすくなります。

アセットを削除するには、チェックボックスまたは三点リーダーメニューでアセットを選択し、「削除」を選びます。

プロジェクトにアセットを追加する

スクリプトとアバターの準備ができたら、AI Studio のプロジェクトに戻りましょう。ここから、背景やメディアなどのビジュアル要素を追加して、シーンのデザインを始めることができます。

アバターに背景が含まれている場合は、そのアバターを選択し、Background Remover を使って新しい背景に配置します。レイアウトに合うように、アバターの四隅をドラッグしてサイズを調整できます。

背景やメディアをカスタマイズする

［背景］をクリックして、単色、ストック画像、動画、またはテンプレートから選択します。より柔軟に編集するには、［背景から切り離す］を選択して、シーン内で要素を自由に移動・サイズ変更できるようにします。

［メディア］タブでは、HeyGen のストックライブラリや、あなたがアップロードしたファイルにアクセスできるほか、追加のメディアをアップロードすることもできます。ここにある任意のメディアは、背景として設定することも可能です。

オーディオを追加して管理する

BGM を追加するには、Music タブを開きます。HeyGen のストックトラックから選択するか、自分のオーディオファイルをアップロードできます。

オーディオは、動画の下にあるシーンプレーヤーに表示されます。オーディオトラックの三点メニューを使って、トリミングやファイルの差し替えなどの調整を行ってください。

画像やビジュアルを編集する

画像では、角の丸みを調整してエッジを柔らかくしたり、AI を使ってビジュアルを編集したりできます。編集用のプロンプトを入力し、希望する AI エンジンを選択し、必要に応じて結果を誘導するための参照画像を追加してください。

ビジュアルに変化をつけるには、［要素］タブを開きます。ここでは、デザインをより魅力的にできる図形、フレーム、ステッカー、アイコンなどのプレミアム要素を見つけることができます。

テキストを追加してスタイルを設定する

キャンバス上部の「テキスト」をクリックして、タイトル、ラベル、または画面上のメッセージを追加します。フォントのスタイル、サイズ、書式、不透明度、配置をカスタマイズしたり、ブランドフォントをアップロードしてデザインの一貫性を保つこともできます。

テキスト要素はキャンバス上のどこにでもドラッグして移動・サイズ変更できます。複数の要素を同時に選択して、整列させたりグループ化したりすることで、レイアウトをよりきれいに整えることもできます。

キャプションを追加

キャプションを追加するには、［キャプション］をクリックしてキャプションのスタイルを選択します。色、フォント、文字サイズを調整でき、スタイルを単一のシーンに適用するか、すべてのシーンに適用するかを選択できます。

動画再生を微調整する

シーン内でアップロード済みの任意の動画を選択して、再生方法を調整できます。動画をループ再生して動きを途切れさせないようにしたり、最後のフレームで停止させてラストショットを固定したり、［シーンに合わせる］を選択して動画の長さをシーンの長さに自動的に合わせることができます。

より正確に調整したい場合は、タイムラインのハサミのアイコンを使って、開始点と終了点をちょうど望む位置までトリミングしてください。