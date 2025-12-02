L’inglese è la lingua principale per la distribuzione globale su piattaforme video, portali educativi e nella comunicazione aziendale. Tradurre i video in polacco in inglese aiuta ad ampliare la portata, migliorare l’accessibilità e aumentare il coinvolgimento.

Questo approccio funziona bene per:

Perfezionare video YouTube e contenuti social

Formazione online e materiali didattici

Comunicazioni interne aziendali

Video di marketing e promozionali

Le organizzazioni con un pubblico globale spesso lo combinano con flussi di lavoro come traduzione video dall’inglese allo spagnolo per massimizzare la copertura nelle diverse regioni.