Traduci video dall'inglese al portoghese

I creatori di contenuti possono pubblicare versioni portoghesi di video in inglese per ampliare il loro pubblico su piattaforme come YouTube, TikTok, Instagram e altre. Gli educatori e i team di e-learning possono tradurre lezioni e tutorial per studenti di lingua portoghese. Le aziende e i team di marketing possono localizzare contenuti di onboarding, materiale formativo, video sui prodotti e clip promozionali. Le agenzie possono scalare il lavoro di traduzione senza gestire modifiche manuali, e i formatori o coach possono adattare le loro sessioni per team che parlano portoghese in modo efficiente.



