Un audio portoghese chiaro porta a risultati migliori in spagnolo. Inizia generando una trascrizione pulita in portoghese, così le modifiche saranno semplici e precise. Scegli lo stile di spagnolo più adatto al tuo pubblico, che sia spagnolo europeo, spagnolo latinoamericano o un tono neutro. Aggiungere i sottotitoli migliora l’accessibilità e aiuta le piattaforme a indicizzare meglio i tuoi contenuti.

Mantieni coerenti i termini chiave in tutti i tuoi video per maggiore chiarezza e, prima di esportare, guarda l’anteprima di una breve sezione per verificare tempi, sottotitoli e qualità della voce. Questi passaggi ti aiutano a garantire che la versione in spagnolo risulti naturale sia nel parlato che nell’aspetto.