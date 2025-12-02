Il portoghese è ampiamente parlato in Brasile, in Portogallo e in molte comunità nel mondo. Tradurre i video in spagnolo in portoghese ti aiuta ad ampliare la portata, migliorare l’accessibilità e condividere i contenuti con nuovi pubblici.

Se stai anche localizzando contenuti per i mercati di lingua inglese, strumenti come traduzione video dallo spagnolo all’inglese ti permettono di riutilizzare in modo efficiente lo stesso video in diverse regioni.