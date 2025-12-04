HeyGen include strumenti progettati per rendere la traduzione rapida, precisa e facile da gestire. Il sistema rileva il parlato tedesco, lo converte in spagnolo e produce sottotitoli o narrazioni che suonano raffinati. Puoi scegliere tra una vasta selezione di voci spagnole, incluse opzioni per il Messico, la Colombia, l'Argentina e la Spagna. La clonazione vocale ti permette di mantenere l'identità dell'oratore originale attraverso le lingue, il che è utile per marchi, educatori e presentatori ricorrenti. L'editor ti dà il controllo del tempismo, del ritmo, dei sottotitoli e della narrazione senza cambiare strumenti. I sottotitoli possono essere esportati come file SRT o VTT per YouTube, piattaforme di formazione e requisiti di accessibilità. Il sincronismo labiale assicura che il nuovo audio spagnolo corrisponda al movimento delle labbra per un'esperienza visiva naturale. Puoi anche utilizzare avatar di lingua spagnola per presentare il tuo messaggio o creare brevi video a partire dal testo.

