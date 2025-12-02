I video in hindi includono spesso espressioni quotidiane, un uso misto delle lingue e uno stile di parlato naturale. HeyGen è progettato per gestire questi modelli, così le traduzioni risultano accurate e facili da seguire.

Il supporto include:

• Voce hindi standard

• Scrittura devanagari

• Uso comune dell'Hinglish

• Struttura chiara delle frasi in inglese

L’obiettivo è il significato e la chiarezza, non la sostituzione diretta delle parole.