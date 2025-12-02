Traduci video da

giapponese a inglese

Traduci i tuoi video in giapponese in un inglese chiaro e naturale con HeyGen AI. Crea sottotitoli in inglese accurati, doppiaggi fluidi o video completamente localizzati senza studi di registrazione, trascrizioni manuali o strumenti di montaggio complessi. Carica il tuo video, seleziona l’inglese e ottieni il risultato in pochi minuti.

Questa soluzione è pensata per creator, aziende, formatori e team che vogliono comunicare in modo chiaro con un pubblico di lingua inglese, preservando al tempo stesso il significato e l’intento del contenuto originale in giapponese.