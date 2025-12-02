Dipende dal tuo pubblico e dalla piattaforma. I sottotitoli sono rapidi e accessibili, soprattutto per i social media e YouTube. Il doppiaggio crea un’esperienza di visione più coinvolgente per il pubblico che preferisce ascoltare invece di leggere i sottotitoli.

Se prevedi di sostituire l’audio in inglese, usa lo strumento di doppiaggio AI di HeyGen per generare una voce naturale in ebraico:



