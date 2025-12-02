Traduci video da
italiano a ebraico

Traduci i video in inglese in un ebraico chiaro e naturale con HeyGen AI. Carica il tuo video, lascia che il sistema comprenda l’inglese parlato e trasformalo in sottotitoli in ebraico, voce in ebraico o in una versione completamente tradotta che puoi riutilizzare ovunque.

Funziona molto bene per i video di YouTube, i corsi online, le interviste, le clip di marketing, le demo di prodotto e la formazione interna. Tutto viene eseguito direttamente nel tuo browser, senza bisogno di installare alcun software.


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  • Oltre 1.000 avatar
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Vantaggi

Traduci video in ebraico con l'IA

HeyGen è progettato per i video, non solo per il testo. Ascolta l’audio in inglese del tuo video, lo converte in una trascrizione e poi traduce quella trascrizione in ebraico mantenendo il significato originale e la naturale scorrevolezza.

Se il tuo obiettivo è sostituire la voce in ebraico, abbina questo flusso di lavoro al doppiaggio AI così gli spettatori possono ascoltare invece di leggere:

Traduci video in inglese in sottotitoli in ebraico

I sottotitoli sono spesso il modo più rapido per localizzare i contenuti. Mantieni l’audio originale in inglese e aggiungi il testo in ebraico che gli spettatori possono seguire.

HeyGen supporta esportazioni di sottotitoli comunemente utilizzate per la pubblicazione, tra cui:

File di sottotitoli SRT

File di sottotitoli VTT

Se pubblichi su YouTube, puoi anche utilizzare il traduttore di video YouTube di HeyGen per velocizzare la creazione e la pubblicazione dei sottotitoli:

AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection with German and English, and voice tone options like Casual and Energetic.

Come tradurre e doppiare video in inglese in ebraico

Se il tuo pubblico preferisce ascoltare invece di leggere, il doppiaggio può offrire un’esperienza migliore. Invece di usare solo i sottotitoli, crei un audio in ebraico che segue il ritmo del tuo video originale.

Questo è utile per:

Video di formazione e onboarding

Dimostrazioni del prodotto

Annunci di marketing

Lezioni educative

Se stai anche traducendo la tua libreria di contenuti più ampia in altre lingue, puoi utilizzare lo stesso flusso di lavoro per pagine come Inglese in Arabo:

AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection with German and English, and voice tone options like Casual and Energetic.

Perché tradurre il tuo video in ebraico?

Tradurre i tuoi video in inglese in ebraico ti aiuta a raggiungere nuovi spettatori senza dover creare contenuti completamente nuovi.

Vantaggi principali:

Raggiungi più persone che preferiscono contenuti in ebraico

Espanditi in Israele e nei mercati di lingua ebraica

Migliora l’accessibilità per team e pubblici multilingue

Riutilizza i contenuti trasformando un singolo video in inglese in più versioni localizzate

AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection with German and English, and voice tone options like Casual and Energetic.
Come funziona

Come tradurre un video in inglese in ebraico in 4 semplici passaggi

Se sei alle prime armi con la traduzione video dall’inglese all’ebraico, HeyGen rende il processo semplice e facilmente ripetibile.

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Passaggio 1

Carica il tuo video

Carica il tuo file video in inglese (sono supportati MP4 e i formati più comuni) oppure incolla un link supportato. Un audio chiaro migliora la trascrizione e la precisione finale del greco.

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Three AI-generated avatar portraits (two women, one man) with a "Create New Avatar" button below.
Passaggio 2

Genera la trascrizione in inglese

La tecnologia di riconoscimento vocale converte automaticamente l’inglese parlato in una trascrizione scritta.


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Passaggio 3

Traduci dall'inglese all'ebraico

La trascrizione viene tradotta in ebraico utilizzando modelli contestuali di machine learning addestrati per mantenere la struttura delle frasi e il significato.


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Passaggio 4

Rivedi ed esporta

Visualizza l’anteprima del risultato, apporta eventuali modifiche ed esporta il video finale o i file dei sottotitoli.

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Cosa rende HeyGen migliore?

L’impatto è evidente. Le aziende ottengono risultati concreti con il video translator di HeyGen. Traducendo i video all’istante, puoi risparmiare sia tempo che denaro ed espandere facilmente la tua presenza a livello globale.

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Facile

riduzione dei costi di traduzione video

Gratis

mercati localizzati all’istante

Potente

per video invece che in settimane o mesi

Domande frequenti

Come posso tradurre un video in inglese in ebraico?

Carica il tuo video, seleziona l’inglese come lingua di origine e l’ebraico come lingua di destinazione, quindi avvia la traduzione. Dopo aver rivisto il risultato, esporta i sottotitoli in ebraico oppure riutilizza il copione tradotto per la voce.


HeyGen può creare doppiaggi o voiceover in ebraico?

Sì. Puoi tradurre il tuo video in ebraico e poi usare il copione tradotto per sostituire la voce con doppiaggio AI:



Posso tradurre video YouTube in inglese in ebraico?

Sì. Esporta i sottotitoli in ebraico in formato SRT o VTT e caricali in YouTube Studio. Se vuoi un flusso di lavoro più rapido per la pubblicazione su YouTube, usa il traduttore di video YouTube:




Posso tradurre anche in altre lingue?

Sì. Lo stesso flusso di lavoro supporta molte combinazioni di lingue. Ad esempio, puoi anche tradurre video in inglese in arabo qui:




Il doppiaggio in ebraico è migliore dei sottotitoli?

Dipende dal tuo pubblico e dalla piattaforma. I sottotitoli sono rapidi e accessibili, soprattutto per i social media e YouTube. Il doppiaggio crea un’esperienza di visione più coinvolgente per il pubblico che preferisce ascoltare invece di leggere i sottotitoli.

Se prevedi di sostituire l’audio in inglese, usa lo strumento di doppiaggio AI di HeyGen per generare una voce naturale in ebraico:


Traduci i video in oltre 175 lingue

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimenti iper-realistici grazie ad Avatar IV.

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