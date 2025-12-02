Il giapponese è una lingua di grande valore per l’istruzione, l’intrattenimento e il business a livello globale. Tradurre i video in inglese in giapponese aiuta ad ampliare la portata, migliorare l’accessibilità e aumentare il coinvolgimento su tutte le piattaforme.

Questo approccio funziona particolarmente bene per:

Creator YouTube e editori di contenuti

Docenti e creatori di corsi online

Team marketing e prodotto

Formazione aziendale e comunicazione interna

Molte aziende globali abbinano questo a traduzione video dall’inglese allo spagnolo per supportare più mercati internazionali con un unico flusso di lavoro dei contenuti.