Traduci video da
inglese a giapponese

Traduci i video in inglese in un giapponese chiaro e naturale con una soluzione di traduzione video basata sull’IA, pensata per creator, formatori e aziende. Carica il tuo video in inglese, genera sottotitoli o doppiaggi in giapponese accurati ed esporta un risultato professionale in pochi minuti, senza studi di registrazione, montaggio manuale o strumenti complessi.

Che tu stia traducendo un video YouTube, un corso online o una presentazione aziendale, questo flusso di lavoro ti aiuta a raggiungere il pubblico di lingua giapponese preservando significato, tono e contesto culturale.

  • Nessuna carta di credito
  • Oltre 1.000 avatar
  • Disdici in qualsiasi momento
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118,583,574Video generati
92,197,653Avatar generati
16,302,293Video tradotti
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Vantaggi

Passa dall'inglese al giapponese all'istante

La traduzione video tradizionale spesso richiede giorni e coinvolge più fornitori. Questo flusso di lavoro basato sull’IA riduce l’intero processo a pochi minuti.

Puoi tradurre automaticamente i video in inglese in giapponese senza dover coordinare traduttori, doppiatori o montatori. Tutto avviene in un unico posto, rendendo semplice pubblicare con costanza e ampliare la tua libreria di video.


Un modo semplice per raggiungere il pubblico giapponese

Il giapponese è una lingua di grande valore per l’istruzione, l’intrattenimento e il business a livello globale. Tradurre i video in inglese in giapponese aiuta ad ampliare la portata, migliorare l’accessibilità e aumentare il coinvolgimento su tutte le piattaforme.

Questo approccio funziona particolarmente bene per:

Creator YouTube e editori di contenuti

Docenti e creatori di corsi online

Team marketing e prodotto

Formazione aziendale e comunicazione interna

Molte aziende globali abbinano questo a traduzione video dall’inglese allo spagnolo per supportare più mercati internazionali con un unico flusso di lavoro dei contenuti.

AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection with German and English, and voice tone options like Casual and Energetic.

Best practice per la traduzione video dall’inglese al giapponese

Per ottenere i risultati migliori, inizia con un audio in inglese chiaro e con rumore di fondo minimo. Rivedi la trascrizione in inglese prima di tradurre, per assicurarti che il contesto e la terminologia siano accurati.

Scegli i sottotitoli in giapponese quando l’accessibilità è la priorità, oppure il doppiaggio in giapponese quando desideri un’esperienza di visione completamente localizzata. Prima di pubblicare, controlla sempre l’anteprima del risultato finale per verificare tempi, tono e leggibilità.

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Funzionalità progettate per la traduzione dall’inglese al giapponese

Questa soluzione è pensata per le reali esigenze di localizzazione video.

Riconoscimento vocale automatico in inglese

Traduzione video dall'inglese al giapponese

Sottotitoli giapponesi con esportazione in SRT, VTT e TXT

Personalizzazione dello stile dei sottotitoli e regolazione dei tempi

Opzioni di doppiaggio e voiceover in giapponese

Molteplici stili e tonalità di voce giapponese

Coerenza della voce tra i video

Supporto al labiale per una riproduzione naturale

Supporto per i formati MP4, MOV, AVI e WebM

Con HeyGen AI, trascrizione, traduzione ed esportazione vengono gestite in un unico flusso di lavoro semplificato.


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Come funziona

Come tradurre il tuo video in inglese in giapponese in 4 semplici passaggi

Usa le tue parole per creare video professionali e condivisibili in pochi semplici passaggi.

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Passaggio 1

Carica il tuo video in inglese

Carica il tuo file video in inglese oppure importalo tramite un URL video. Il sistema rileva automaticamente l’inglese parlato e lo prepara per la trascrizione.


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Three AI-generated avatar portraits (two women, one man) with a "Create New Avatar" button below.
Passaggio 2

Genera una trascrizione in inglese

Il tuo video viene trascritto con un avanzato sistema di riconoscimento vocale. Puoi rivedere e modificare la trascrizione per correggere nomi, termini tecnici o formulazioni prima della traduzione.



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Passaggio 3

Traduci dall'inglese al giapponese

Trasforma la trascrizione inglese in un giapponese naturale. Scegli come vuoi che sia il risultato finale

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Passaggio 4

Rivedi ed esporta

Controlla il timing, la sincronizzazione labiale, i sottotitoli e la narrazione. Apporta piccole modifiche ed esporta il tuo video in spagnolo oppure scarica i file SRT o VTT.

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Cosa rende HeyGen migliore?

L’impatto è evidente. Le aziende ottengono risultati concreti con il video translator di HeyGen. Traducendo i video all’istante, puoi risparmiare sia tempo che denaro ed espandere facilmente la tua presenza a livello globale.

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Facile

riduzione dei costi di traduzione video

Gratis

mercati localizzati all’istante

Potente

per video invece che in settimane o mesi

Domande frequenti

Come posso tradurre un video in inglese in giapponese?

Puoi tradurre un video in inglese in giapponese caricando il file, generando una trascrizione in inglese, traducendola in giapponese ed esportando i sottotitoli o il doppiaggio con tempistiche e sincronizzazione accurate.


Posso tradurre online gratuitamente un video in inglese in giapponese?

Sì, puoi tradurre brevi clip video in inglese online gratuitamente per testare l’accuratezza dei sottotitoli e la qualità della voce prima di passare a video più lunghi o a funzionalità avanzate.



Questo strumento supporta i sottotitoli in giapponese?

Sì, puoi generare sottotitoli giapponesi accurati ed esportarli in formati standard adatti a YouTube, corsi online e conformità ai requisiti di accessibilità.



Posso anche tradurre i video in altre lingue?

Sì, molti team traducono i video in inglese in più lingue, inclusi flussi di lavoro come traduzione video dal portoghese all’inglese, per supportare un pubblico globale con una qualità costante.


È utile per video aziendali, educativi o di formazione?

Sì, le aziende utilizzano spesso questa soluzione per tradurre in giapponese video in inglese di onboarding, formazione, marketing e comunicazioni interne destinati a team internazionali.




Questo strumento di traduzione supporta i formati MP4, MOV e altri?

Sì. La maggior parte dei formati, tra cui MP4, MOV, AVI e WebM, è supportata. In questo modo puoi caricare praticamente qualsiasi video in francese e generare sottotitoli o doppiaggio in spagnolo accurati, senza bisogno di strumenti di conversione separati o di ulteriore lavoro di preparazione.


Quali formati video sono supportati per la traduzione dall’inglese al giapponese?

Sono supportati i formati più comuni, tra cui MP4, MOV, AVI e WebM, permettendoti di tradurre video in inglese senza dover convertire i file.



È utile per contenuti di formazione, business o comunicazione globale?

Sì. Molti team traducono i video di onboarding in francese, le demo di prodotto e le lezioni in spagnolo per raggiungere un pubblico più ampio. Se prevedi di ampliare la produzione multilingue, puoi creare un account qui, così da favorire una collaborazione più fluida e flussi di lavoro di localizzazione più rapidi.


Traduci i video in oltre 175 lingue

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimenti iper-realistici grazie ad Avatar IV.

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