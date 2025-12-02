HeyGen AI è progettata specificamente per la traduzione video, offrendo risultati accurati dal thailandese all’inglese in modo rapido e semplice. Rileva automaticamente il parlato in thailandese, lo traduce in un inglese naturale e genera sottotitoli o doppiaggi senza intervento manuale. L’audio e i sottotitoli in inglese sono sincronizzati con il video originale per una riproduzione fluida. La piattaforma supporta i formati più comuni come MP4, MOV, AVI e WebM per un caricamento e un’esportazione facili.



