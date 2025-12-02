Un audio spagnolo chiaro produce risultati migliori in inglese. Parti da una trascrizione pulita, così le modifiche saranno semplici e precise. Scegli lo stile di voce inglese più adatto al tuo pubblico, che sia neutro, professionale o conversazionale. I sottotitoli migliorano l’accessibilità e aiutano le piattaforme a comprendere meglio i tuoi contenuti.

Prima di esportare, visualizza in anteprima un breve segmento per verificare il timing, i sottotitoli e la qualità della voce.