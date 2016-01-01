Condividi video

Condividi i tuoi video rapidamente e facilmente con lo Strumento di Condivisione Video di HeyGen. Carica, ottimizza e distribuisci video in HD o 4K senza preoccuparti dei limiti di dimensione del file, problemi di formattazione o perdita di qualità. Perfetto per marketer, educatori, creatori e team che desiderano una riproduzione fluida e risultati dall'aspetto professionale su ogni dispositivo.

Video Sharing Tool
-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore di video avatar AI

Questo strumento ti permette di trasformare una singola foto in un avatar AI realistico che riflette espressioni reali, movimento e illuminazione per video rifiniti. Puoi generare istantaneamente clip di qualità professionale per contenuti social, formazione o narrazione senza bisogno di telecamere, squadre o competenze di montaggio.

Create Avatar Video

1

Select Avatar

2

Type your script

0/200 characters
Seleziona un avatar esistente
Step 1:Seleziona un avatar esistente
Digita il tuo comando
Step 2:Digita il tuo comando
Clicca sul video generato
Step 3:Clicca sul video generato
Condividi Video

Perché condividere i tuoi video con HeyGen

HeyGen offre un modo veloce e affidabile per condividere video senza preoccuparsi delle dimensioni dei file, errori di riproduzione o restrizioni di piattaforma. È progettato per creatori, marketer, educatori e team che desiderano risultati di alta qualità e consistenti.

• Condividi su Qualsiasi Piattaforma: Pubblica i tuoi video sui social media, siti web o app di messaggistica. • Tutto rimane compatibile. Mantieni Intatta la Qualità: Condividi video in HD o 4K senza perdere nitidezza.
• Caricamenti Più Intelligenti e Veloci: Riduce automaticamente le dimensioni dei file così i video si caricano rapidamente e vengono riprodotti senza intoppi.
• Costruito per Qualsiasi Caso d'Uso: Perfetto per video di marketing, tutorial, contenuti formativi e altro ancora.
• Ottimizzazione AI Inclusa: Corregge il formato, aggiusta la qualità e rende il tuo video pronto per essere condiviso immediatamente.

Se devi ridurre prima i video di grandi dimensioni, prova il Video Size Compressor gratuito per risultati veloci e affidabili.

una donna con una maglietta gialla sta giocando a un videogioco
Condividi video

Migliori pratiche per la condivisione di video

Vuoi che più persone guardino i tuoi video? Segui questi consigli collaudati:

• Scegli la Piattaforma Giusta
Condividi il tuo video dove il tuo pubblico trascorre più tempo.

• Mantieni le Dimensioni dei File Ragionevoli
La compressione aiuta i video a caricarsi rapidamente senza sacrificare la qualità.

Se hai bisogno di registrare il tuo schermo o creare un tutorial prima di condividerlo, il HeyGen Screen Recorder è un modo semplice per catturare video puliti.
• Usa una Miniatura Coinvolgente
Una miniatura accattivante aumenta i clic e il tempo di visione.
• Aggiungi un Chiaro Invito all'Azione
Dì al tuo spettatore cosa fare dopo, che sia cliccare, iscriversi o visitare un link.
• Attieniti a Formati Compatibili
MP4 è l'opzione più sicura per una riproduzione pulita e senza errori.

Promuovi su Più Canali
Condividere il tuo video in più posti aumenta naturalmente la portata.

uno schermo che dice crea nuova voce
Condividi Video

Aumentare il coinvolgimento tramite la condivisione di video

• Condividi su Qualsiasi Piattaforma: Pubblica il tuo video sui social media, siti web, strumenti LMS o invia un link di condivisione. I tuoi contenuti rimangono compatibili ovunque.
• Riproduzione di Alta Qualità: I tuoi video HD e 4K mantengono la loro chiarezza e colore così il tuo pubblico li vede nel modo in cui li hai creati.
• Ottimizzazione Video Intelligente: HeyGen riduce le dimensioni dei file e regola automaticamente il formato per caricamenti più veloci e una riproduzione più fluida.
• Distribuzione Assistita dall'IA: L'IA gestisce miniature, formattazione e aggiustamenti delle prestazioni affinché i tuoi video appaiano al meglio su ogni piattaforma.
• Condivisione Sicura sul Cloud: Invia link privati e controlla l'accesso. Ideale per team che condividono materiale di formazione o comunicazioni interne.
• Intuizioni sulle Prestazioni: Traccia l'interazione per vedere come i visualizzatori interagiscono con il tuo video condiviso.

uno schermo che dice crea condividi connetti
Come funziona?

Metti in mostra il tuo video in 4 semplici passaggi

Consegna video raffinati e di impatto con il nostro lettore video personalizzabile, pronto per essere pubblicato e condiviso in pochissimo tempo.

Passo 1

Crea il tuo video

Trascina e rilascia il tuo file oppure importalo dal tuo dispositivo o dal cloud.

Passaggio 2

Ottimizza automaticamente

HeyGen comprime e formatta il tuo video per una riproduzione fluida senza perdere qualità.

Passaggio 3

Scegli dove condividere

Seleziona le tue piattaforme o copia un link condivisibile. Il tuo video è pronto per essere pubblicato con una riproduzione pulita e di alta qualità su qualsiasi dispositivo.

Passaggio 4

Monitora l'Impegno

Visualizza visualizzazioni e interazioni per capire come sta andando il tuo video.

Condividi le FAQ video

Come posso condividere un video online con HeyGen?

Carica il tuo video, lascia che HeyGen lo ottimizzi per una riproduzione fluida, poi condividilo utilizzando un link diretto o un file pronto per la piattaforma. Lo strumento prepara automaticamente i tuoi contenuti, rendendo la distribuzione veloce e affidabile. Se devi ridurre prima le dimensioni del file, usa il Compressore Gratuito di Dimensioni Video.

Posso condividere file video di grandi dimensioni utilizzando HeyGen?

Sì. HeyGen comprime automaticamente i file di grandi dimensioni in modo che si caricano più velocemente e vengono riprodotti senza intoppi senza richiedere impostazioni manuali. La qualità HD o 4K rimane intatta dopo l'ottimizzazione, rendendolo ideale per video lunghi, lezioni e dimostrazioni.


Quali formati video sono i migliori per la condivisione?

MP4 offre la riproduzione più consistente su vari dispositivi, ma HeyGen accetta tutti i principali formati e li converte secondo necessità. Questo garantisce che il tuo contenuto venga visualizzato correttamente su piattaforme social, siti web e schermi mobili.


La qualità del mio video peggiorerà quando lo condivido?

No. HeyGen preserva la chiarezza HD e 4K riducendo le dimensioni del file per migliorare velocità e compatibilità. I tuoi colori, nitidezza e dettagli rimangono consistenti così che gli spettatori possano vivere il tuo video nel modo in cui lo hai inteso.


Questo strumento è adatto per video di marketing, business o formazione?

Sì. HeyGen funziona bene per tutorial, pubblicità, dimostrazioni di prodotti, contenuti di onboarding e comunicazioni interne. Puoi anche registrare nuovi filmati utilizzando il AI Screen Recorder prima di condividerli.

Posso usare HeyGen sia su desktop che su mobile?

Sì. Lo strumento di condivisione video funziona su qualsiasi browser su desktop, tablet o cellulare. Puoi caricare, ottimizzare e condividere video da qualsiasi dispositivo senza installare software.

I video condivisi sono sicuri su HeyGen?

Sì. Puoi creare collegamenti privati, controllare l'accesso e condividere video in modo sicuro dal tuo pannello di controllo cloud. Questo rende lo strumento ideale per la formazione interna, la comunicazione aziendale e i contenuti privati per i clienti.

