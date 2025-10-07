Generatore di annunci video IA rapido e ad alto impatto

Crea video pubblicitari pronti per le performance con un generatore di annunci AI progettato per velocità e chiarezza. Parti da un prodotto, un’offerta o uno script e genera video pubblicitari rifiniti con immagini, voce, sottotitoli e ritmo gestiti automaticamente. Nessuna ripresa o montaggio complesso richiesto.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

Annunci video sui social media

Annunci video sui social media

L’attenzione fugace richiede chiarezza negli annunci con l’AI. Trasforma offerte e idee in video annunci concisi, pensati per fermare lo scroll e creare inserzioni che comunichino il valore in modo rapido ed efficace.

Campagne di lancio prodotto

Campagne di lancio prodotto

Lanciare un nuovo prodotto richiede velocità. Genera più video pubblicitari a partire dallo stesso messaggio per supportare un rollout rapido su tutti i canali e migliorare i tassi di clic.

Annunci promozionali per e-commerce

Annunci promozionali per e-commerce

Le immagini statiche spesso non rendono al meglio. Le inserzioni video create con un generatore di annunci basato sull’IA mettono in evidenza i vantaggi e generano un coinvolgimento più forte, trasformandosi in annunci vincenti.

Annunci di nuove funzionalità SaaS

Annunci di nuove funzionalità SaaS

Spiega chiaramente le nuove funzionalità con brevi video pubblicitari che mostrano il valore senza lunghe demo o tempi di produzione.

Annunci per attività locali e di servizi

Annunci per attività locali e di servizi

Le descrizioni dei servizi diventano chiari video-messaggi che ispirano fiducia e spiegano le offerte in pochi secondi.

Test A/B delle varianti creative

Test A/B delle varianti creative

Crea più versioni dello stesso annuncio per testare hook, messaggi e elementi visivi senza dover ricostruire tutto da zero.

Perché HeyGen è il miglior generatore di annunci con IA?

HeyGen trasforma qualsiasi script in un video pubblicitario di alta qualità in pochi minuti. Parti da un’idea, da uno script o da qualche punto elenco, poi genera scene parlanti realistiche e completa il tuo annuncio senza il tradizionale flusso di lavoro di produzione.

Generazione fulminea

Trasforma i tuoi script in video professionali in pochi minuti. È molto più veloce ed economico rispetto alle riprese tradizionali, ai rifacimenti o a complessi processi di montaggio.

Curva di apprendimento pari a zero

Crea video di livello professionale con un flusso di lavoro semplice e intuitivo. Nessuna esperienza di montaggio. Nessuna configurazione tecnica. Ti basta scrivere, generare, perfezionare.

Editor creativo tutto-in-uno

Dalla prima bozza all’esportazione finale, l’editor basato su testo di HeyGen semplifica l’intero processo. Aggiorna le battute, ritocca il ritmo, rivedi le scene e ripeti velocemente, come se stessi modificando un documento invece di una timeline.

Creazione basata su prompt e prodotto

Parti da un breve testo, da uno script o dai dettagli del prodotto per creare contenuti pubblicitari. Il generatore di annunci basato sull’IA trasforma gli input in video pubblicitari completi, con struttura delle scene, elementi visivi e narrazione allineati agli obiettivi di marketing.

Uomo sorridente in una videochiamata con sovrapposizioni grafiche per i font del brand, i colori e un messaggio modificabile "Hey Maya! Abbiamo un'offerta speciale solo per te!" evidenziato da colorate icone di collaborazione.

Generatore di video AI a partire dalla sceneggiatura

Lavora direttamente sul testo per perfezionare hook, benefici e offerte. Il generatore di video con IA aggiorna automaticamente immagini, voce e sottotitoli, rendendo l’iterazione degli annunci semplice e veloce.

Un’interfaccia di applicazione che mostra una persona che usa uno smartphone con la scritta "Hey Mina!" da un lato e, dall’altro, una presentazione "Genesis Product Launch" con uno script sulla produttività.

Formati e ritmi adatti alla piattaforma

Genera annunci con dimensioni e durata ottimizzate per i social feed, i pre-roll e le varie placement. La formattazione automatica garantisce che i video risultino nativi e scorrevoli su tutti i canali.

Tre schermate sovrapposte di videochiamata con persone diverse.

Sottotitoli e voce che convertono

I sottotitoli generati automaticamente e la narrazione con voce naturale migliorano la chiarezza e l’accessibilità degli annunci ad alte prestazioni basati sull’IA. Gli annunci restano efficaci anche quando vengono visualizzati senza audio, rendendoli ideali per piattaforme come Facebook e LinkedIn.

Donna sorridente con un'icona CC e il testo "AI Captions".

Usato da oltre 100.000 team che danno valore alla qualità, alla semplicità e alla velocità

Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita grazie alla piattaforma di trasformazione da immagine a video più innovativa sul mercato.

Miro
"Ha dato ai nostri autori la possibilità di esprimere lo stesso livello di creatività che ho io quando lavoro con i mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di contenuti didattici multimediali
play buttonWatch video
Laboratori Creativi Vision
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo realizzato un film che facevo ogni settimana. All’improvviso ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, mandarla e non dovermi mai più mettere davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Quello che amo di HeyGen è che non devo più dire di no ai progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile di programma
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Come funziona

Come usare il generatore di annunci AI

Crea video pubblicitari con l’AI in quattro semplici passaggi.

Passaggio 1

Aggiungi la tua idea per l'annuncio

Inserisci un breve testo, una sceneggiatura o i dettagli del prodotto per creare annunci ad alte prestazioni. Il sistema prepara i contenuti per la creazione di video pubblicitari basati sull’IA.

Passaggio 2

Dai forma al messaggio

Modifica hook, vantaggi e offerte direttamente nel testo. Lo strumento di intelligenza artificiale regola automaticamente le scene e il ritmo, migliorando il processo di creazione delle inserzioni per aumentare i tassi di conversione.

Passaggio 3

Personalizza elementi visivi e voce

Scegli il layout, i sottotitoli, il branding e lo stile di narrazione. Il timing e il labiale sono gestiti dalla piattaforma.

Passaggio 4

Genera ed esporta

Renderizza il video finale dell’annuncio ed esportalo per le campagne pubblicitarie. Aggiorna e rigenera in qualsiasi momento per testare nuove angolazioni.

Un Apple iMac mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, con una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande frequenti (FAQ)

Che cos'è un generatore di annunci basato sull'IA?

Un generatore di annunci basato sull’IA crea video pubblicitari ad alte prestazioni partendo da testo, prompt o dettagli di prodotto. Produce automaticamente elementi visivi, narrazione, sottotitoli e ritmo, così i team possono lanciare annunci video senza bisogno di riprese, software di montaggio o competenze di produzione.

Che tipi di annunci posso creare con questo strumento?

Puoi creare brevi annunci per i social, promozioni di prodotti, annunci di servizi, comunicazioni di nuove funzionalità e varianti di campagne. Il generatore di annunci basato sull’IA è pensato per video pubblicitari brevi e orientati alla conversione, da utilizzare su tutti i canali digitali.

Con quale rapidità posso generare video pubblicitari?

La maggior parte dei video pubblicitari viene generata in pochi minuti grazie alla tecnologia AI. Poiché le modifiche avvengono a livello di testo, aggiornare i messaggi o testare nuove angolazioni in flussi di lavoro basati sull’AI è significativamente più rapido rispetto ai tradizionali flussi di lavoro di montaggio video.

Posso personalizzare il branding e gli elementi visivi?

Sì, sfruttare i migliori strumenti di intelligenza artificiale può migliorare le tue inserzioni. Puoi applicare colori del brand, layout e stili visivi per assicurarti che ogni video pubblicitario sia in linea con le linee guida del tuo marchio, mantenendo al contempo un messaggio coerente tra le diverse campagne.

Gli annunci sono ottimizzati per le diverse piattaforme?

Sì. I video vengono generati in formati pronti per le piattaforme, con ritmo adeguato, sottotitoli e proporzioni corrette, così da essere facili da pubblicare su piattaforme social e pubblicitarie.

Posso creare più versioni di un annuncio?

Sì. Puoi generare più varianti dallo stesso input per testare hook, elementi visivi e angolazioni del messaggio senza dover ricreare gli annunci da zero.

Ho bisogno di esperienza nel montaggio video?

No. Il flusso di lavoro è pensato per chi non è un montatore video. Tu ti occupi solo del testo e delle impostazioni, mentre l’IA gestisce il timing, la parte visiva e i dettagli di produzione.

In quale formato vengono esportati i video pubblicitari?

I video pubblicitari vengono esportati come file MP4 standard, il che li rende facili da caricare su piattaforme pubblicitarie, social network e strumenti interni per le campagne.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'AI.

