Crea video pubblicitari pronti per le performance con un generatore di annunci AI progettato per velocità e chiarezza. Parti da un prodotto, un’offerta o uno script e genera video pubblicitari rifiniti con immagini, voce, sottotitoli e ritmo gestiti automaticamente. Nessuna ripresa o montaggio complesso richiesto.
L’attenzione fugace richiede chiarezza negli annunci con l’AI. Trasforma offerte e idee in video annunci concisi, pensati per fermare lo scroll e creare inserzioni che comunichino il valore in modo rapido ed efficace.
Lanciare un nuovo prodotto richiede velocità. Genera più video pubblicitari a partire dallo stesso messaggio per supportare un rollout rapido su tutti i canali e migliorare i tassi di clic.
Le immagini statiche spesso non rendono al meglio. Le inserzioni video create con un generatore di annunci basato sull’IA mettono in evidenza i vantaggi e generano un coinvolgimento più forte, trasformandosi in annunci vincenti.
Spiega chiaramente le nuove funzionalità con brevi video pubblicitari che mostrano il valore senza lunghe demo o tempi di produzione.
Le descrizioni dei servizi diventano chiari video-messaggi che ispirano fiducia e spiegano le offerte in pochi secondi.
Crea più versioni dello stesso annuncio per testare hook, messaggi e elementi visivi senza dover ricostruire tutto da zero.
Perché HeyGen è il miglior generatore di annunci con IA?
HeyGen trasforma qualsiasi script in un video pubblicitario di alta qualità in pochi minuti. Parti da un’idea, da uno script o da qualche punto elenco, poi genera scene parlanti realistiche e completa il tuo annuncio senza il tradizionale flusso di lavoro di produzione.
Trasforma i tuoi script in video professionali in pochi minuti. È molto più veloce ed economico rispetto alle riprese tradizionali, ai rifacimenti o a complessi processi di montaggio.
Crea video di livello professionale con un flusso di lavoro semplice e intuitivo. Nessuna esperienza di montaggio. Nessuna configurazione tecnica. Ti basta scrivere, generare, perfezionare.
Dalla prima bozza all’esportazione finale, l’editor basato su testo di HeyGen semplifica l’intero processo. Aggiorna le battute, ritocca il ritmo, rivedi le scene e ripeti velocemente, come se stessi modificando un documento invece di una timeline.
Creazione basata su prompt e prodotto
Parti da un breve testo, da uno script o dai dettagli del prodotto per creare contenuti pubblicitari. Il generatore di annunci basato sull’IA trasforma gli input in video pubblicitari completi, con struttura delle scene, elementi visivi e narrazione allineati agli obiettivi di marketing.
Generatore di video AI a partire dalla sceneggiatura
Lavora direttamente sul testo per perfezionare hook, benefici e offerte. Il generatore di video con IA aggiorna automaticamente immagini, voce e sottotitoli, rendendo l’iterazione degli annunci semplice e veloce.
Formati e ritmi adatti alla piattaforma
Genera annunci con dimensioni e durata ottimizzate per i social feed, i pre-roll e le varie placement. La formattazione automatica garantisce che i video risultino nativi e scorrevoli su tutti i canali.
Sottotitoli e voce che convertono
I sottotitoli generati automaticamente e la narrazione con voce naturale migliorano la chiarezza e l’accessibilità degli annunci ad alte prestazioni basati sull’IA. Gli annunci restano efficaci anche quando vengono visualizzati senza audio, rendendoli ideali per piattaforme come Facebook e LinkedIn.
Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita grazie alla piattaforma di trasformazione da immagine a video più innovativa sul mercato.
Come usare il generatore di annunci AI
Crea video pubblicitari con l’AI in quattro semplici passaggi.
Inserisci un breve testo, una sceneggiatura o i dettagli del prodotto per creare annunci ad alte prestazioni. Il sistema prepara i contenuti per la creazione di video pubblicitari basati sull’IA.
Modifica hook, vantaggi e offerte direttamente nel testo. Lo strumento di intelligenza artificiale regola automaticamente le scene e il ritmo, migliorando il processo di creazione delle inserzioni per aumentare i tassi di conversione.
Scegli il layout, i sottotitoli, il branding e lo stile di narrazione. Il timing e il labiale sono gestiti dalla piattaforma.
Renderizza il video finale dell’annuncio ed esportalo per le campagne pubblicitarie. Aggiorna e rigenera in qualsiasi momento per testare nuove angolazioni.
Un generatore di annunci basato sull’IA crea video pubblicitari ad alte prestazioni partendo da testo, prompt o dettagli di prodotto. Produce automaticamente elementi visivi, narrazione, sottotitoli e ritmo, così i team possono lanciare annunci video senza bisogno di riprese, software di montaggio o competenze di produzione.
Puoi creare brevi annunci per i social, promozioni di prodotti, annunci di servizi, comunicazioni di nuove funzionalità e varianti di campagne. Il generatore di annunci basato sull’IA è pensato per video pubblicitari brevi e orientati alla conversione, da utilizzare su tutti i canali digitali.
La maggior parte dei video pubblicitari viene generata in pochi minuti grazie alla tecnologia AI. Poiché le modifiche avvengono a livello di testo, aggiornare i messaggi o testare nuove angolazioni in flussi di lavoro basati sull’AI è significativamente più rapido rispetto ai tradizionali flussi di lavoro di montaggio video.
Sì, sfruttare i migliori strumenti di intelligenza artificiale può migliorare le tue inserzioni. Puoi applicare colori del brand, layout e stili visivi per assicurarti che ogni video pubblicitario sia in linea con le linee guida del tuo marchio, mantenendo al contempo un messaggio coerente tra le diverse campagne.
Sì. I video vengono generati in formati pronti per le piattaforme, con ritmo adeguato, sottotitoli e proporzioni corrette, così da essere facili da pubblicare su piattaforme social e pubblicitarie.
Sì. Puoi generare più varianti dallo stesso input per testare hook, elementi visivi e angolazioni del messaggio senza dover ricreare gli annunci da zero.
No. Il flusso di lavoro è pensato per chi non è un montatore video. Tu ti occupi solo del testo e delle impostazioni, mentre l’IA gestisce il timing, la parte visiva e i dettagli di produzione.
I video pubblicitari vengono esportati come file MP4 standard, il che li rende facili da caricare su piattaforme pubblicitarie, social network e strumenti interni per le campagne.
