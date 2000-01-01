Video di comunicazione interna che ogni dipendente guarda davvero
Aggiornamenti del CEO, annunci aziendali, comunicazioni di cambiamento: crea video professionali che raggiungano l’intera forza lavoro nella loro lingua, senza dover coordinare le agende dei dirigenti o ingaggiare troupe di produzione.
- Nessuna carta di credito richiesta
- Oltre 175 lingue supportate
Il problema della comunicazione interna
Scopri come i team interni come il tuo possono scalare la comunicazione e favorire l’allineamento grazie a una piattaforma innovativa che trasforma il testo in video con l’AI.
La sfida della comunicazione interna
La tua forza lavoro è globale, distribuita e sommersa dalle email. I messaggi importanti si perdono. Le assemblee aziendali si tengono alle 3 del mattino per metà dei tuoi dipendenti. I dirigenti hanno 15 minuti tra una riunione e l’altra, non due giorni per girare un video. E quando riesci a produrre un video, è in un’unica lingua per una forza lavoro che ne parla decine. Il risultato: le comunicazioni critiche non arrivano a destinazione, le iniziative di cambiamento si bloccano e i dipendenti si sentono scollegati dalla leadership. I memo testuali non bastano più, ma produrre video alla velocità e alla scala di cui la tua organizzazione ha bisogno sembra impossibile.
La soluzione HeyGen
HeyGen trasforma il tuo team di comunicazione interna in una macchina di produzione video. Scrivi il tuo messaggio — oppure lascia che l’IA ti aiuti a redigerlo — scegli un avatar IA oppure clona il tuo dirigente, e genera video professionali in pochi minuti. Niente problemi di agenda. Niente ritardi di produzione. L’amministratore delegato è fuori sede? Il suo gemello digitale può comunque fornire l’aggiornamento trimestrale. Forza lavoro globale? Traduci in oltre 175 lingue con clonazione vocale e sincronizzazione labiale, così ogni dipendente riceve il messaggio nella propria lingua. Invia le comunicazioni alla stessa velocità con cui si muove la tua organizzazione.
Tutto ciò di cui i team di comunicazione interna hanno bisogno per raggiungere ogni dipendente
Gemelli Digitali per Dirigenti
Il tuo CEO non può registrare ogni aggiornamento. Clona i tuoi dirigenti una volta, poi diffondi la loro presenza in un numero illimitato di comunicazioni. Voce coerente, resa autentica, zero conflitti di agenda. La leadership rimane visibile anche quando non è disponibile.
• Crea avatar dei dirigenti a partire da brevi registrazioni
• Mantieni una voce e una presenza autentiche
• Aggiorna gli script senza doverli ri-registrare
Localizzazione della forza lavoro globale
Un unico messaggio, in tutte le lingue parlate dai tuoi dipendenti. La traduzione video basata sull’IA localizza le comunicazioni dei dirigenti in oltre 175 lingue con clonazione vocale e sincronizzazione labiale. Il messaggio del tuo CEO suona nativo in spagnolo, mandarino, tedesco, hindi—non come un contenuto doppiato.
• Il voice cloning preserva l’autenticità dei dirigenti
• Il labiale è sincronizzato con i movimenti del viso
• Distribuisci a livello globale da un unico video sorgente
Rapidi tempi di produzione
Gli annunci non possono aspettare i tempi di produzione. Genera video interni in pochi minuti, invece che nelle settimane richieste dalla produzione tradizionale. Notizie dell’ultima ora, aggiornamenti urgenti, cambiamenti sensibili al fattore tempo: comunica immediatamente quando il tempismo è fondamentale.
• Genera video in pochi minuti
• Nessuna prenotazione dello studio richiesta
• Rispondi agli eventi in tempo reale
Da PowerPoint a video
Trasforma le presentazioni esistenti in contenuti video coinvolgenti. Carica le slide del tuo town hall o dell’all-hands e HeyGen aggiungerà una narrazione con avatar, transizioni e una finitura professionale. La tua libreria di contenuti diventa una videoteca senza dover ricominciare da zero.
• Importa presentazioni esistenti
• Aggiungi automaticamente il presentatore avatar
• Preservare la struttura e il messaggio
Coerenza del brand e del messaggio
Blocca i messaggi approvati, l’identità visiva e la terminologia con Brand Kit. Brand Glossary garantisce che i nomi delle aziende, i termini di prodotto e i nomi dei dirigenti siano pronunciati correttamente, ogni volta e in ogni lingua.
• Asset del marchio centralizzati
• Controlli di pronuncia per i termini chiave
• Output coerente in tutte le comunicazioni
Comunicazioni accessibili
Raggiungi ogni dipendente, indipendentemente da come consuma i contenuti. Sottotitoli generati automaticamente, tracce audio in più lingue e formati scaricabili garantiscono che il tuo messaggio arrivi a destinazione, che i dipendenti guardino da desktop, da mobile o offline.
• Sottotitoli generati automaticamente
• Versioni in più lingue
• Formati di distribuzione flessibili
Dal messaggio alla distribuzione globale in 3 passaggi
Redigi la tua comunicazione
Scrivi il tuo copione, carica un promemoria esistente oppure lascia che il generatore di script basato sull’IA ti aiuti a creare il tuo messaggio. Parti da punti chiave, note di presentazione o documenti strategici: non c’è bisogno di ricominciare da zero.
Seleziona il tuo presentatore
Scegli un avatar AI che rappresenti la tua organizzazione oppure utilizza il digital twin del tuo dirigente per offrire una presenza di leadership autentica. Allinea voce, tono e stile visivo al tuo brand e al tipo di comunicazione.
Genera e distribuisci
Fai clic su Genera. In pochi minuti avrai un video interno professionale. Traducilo in tutte le lingue parlate dalla tua forza lavoro con un solo clic. Distribuiscilo tramite intranet, Slack, email o la tua piattaforma video interna.
Progettato per ogni esigenza di comunicazione interna
Comunicazioni Executive
Mantieni la leadership visibile senza sovraccaricare le loro agende. Aggiornamenti del CEO, comunicazioni del consiglio, orientamento strategico—video dei dirigenti che preserva una presenza autentica in ogni comunicazione.
Caso d’uso: fornire aggiornamenti trimestrali del CEO alla forza lavoro globale in 12 lingue senza programmare nemmeno una sessione di registrazione.
Comunicazioni aziendali
Notizie dell’ultima ora, cambiamenti organizzativi, aggiornamenti alle policy: comunica immediatamente quando il tempismo è fondamentale. Niente attese per la disponibilità della produzione o per gli impegni dei dirigenti.
Caso d’uso: Annunciare un’acquisizione o una notizia aziendale importante entro poche ore dall’approvazione, raggiungendo simultaneamente tutti i dipendenti.
Gestione del cambiamento
Le iniziative di grande portata richiedono una comunicazione chiara e coerente a tutti i livelli e in ogni sede. I video spiegano il "perché" meglio dei promemoria scritti e la localizzazione garantisce che nessuno venga escluso.
Caso d’uso: supportare la trasformazione digitale con video che spiegano i nuovi sistemi, processi e aspettative nella lingua di ogni dipendente.
Assemblee cittadine e riunioni plenarie
Non tutti possono partecipare in diretta. Crea versioni on-demand delle riunioni più importanti che i dipendenti possano guardare quando è più comodo per loro, nel loro fuso orario e nella loro lingua.
Caso d’uso: Trasforma le riunioni plenarie trimestrali in serie di video on-demand accessibili a ogni turno, sede e gruppo linguistico.
Approccio comprovato: Workday produce contenuti interni in 10-15 lingue per ogni video, riducendo i tempi di localizzazione da settimane a pochi minuti.
Cultura e valori
Rafforza la cultura organizzativa con video che risultano personali, non aziendali. Messaggi di benvenuto, contenuti che mettono in luce i valori, annunci di riconoscimento: contenuti che creano connessione tra team distribuiti.
Caso d’uso: crea ogni mese contenuti speciali sulla cultura aziendale con protagonisti diversi leader e membri del team, senza dover coordinare i calendari delle riprese.
Comunicazioni di crisi
Quando situazioni urgenti richiedono una comunicazione immediata e chiara, non puoi aspettare la produzione. Genera video di risposta alle crisi in pochi minuti, traducili all’istante e distribuiscili su tutti i canali.
Caso d’uso: fornire aggiornamenti critici sulla sicurezza o sulle operazioni all’intera forza lavoro entro poche ore dall’insorgere della situazione.
Il prodotto in più rapida crescita su G2, e non per caso
Dalla formazione globale agli annunci video, HeyGen permette a chiunque (sì, proprio a te) di creare contenuti video di alta qualità e scalabili per ogni esigenza. Ecco alcuni dei vantaggi che i nostri clienti apprezzano di più:
Utilizzato da oltre 100.000 team che danno valore alla qualità, alla semplicità e alla velocità
Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita con la piattaforma di trasformazione da immagine a video più innovativa sul mercato.
Hai domande? Noi abbiamo le risposte
Cosa sono i video di comunicazione interna?
I video per la comunicazione interna sono contenuti video creati per i dipendenti, anziché per il marketing esterno. Includono aggiornamenti dei dirigenti, annunci aziendali, comunicazioni sul change management, town hall, contenuti sulla cultura aziendale e comunicazioni di crisi. HeyGen consente ai team di comunicazione interna di produrre video professionali su larga scala utilizzando avatar AI e sintesi vocale, senza i costi di produzione tipici del video tradizionale.
Come posso creare comunicazioni executive senza filmare l’executive?
Clona il tuo dirigente una sola volta a partire da una breve registrazione video. Il suo gemello digitale potrà poi gestire comunicazioni illimitate—aggiornamenti trimestrali, annunci, messaggi al team—senza richiedere ulteriore tempo di registrazione. Quando il testo cambia, ti basta aggiornarlo e rigenerare il video. Il dirigente registra una volta sola; la sua presenza autentica si scala in ogni comunicazione.
Posso tradurre i video interni per la nostra forza lavoro globale?
Sì: questa è una delle principali forze di HeyGen per la comunicazione interna. Crea il tuo messaggio in una lingua, quindi utilizza la traduzione video con IA per generare versioni in una qualsiasi delle oltre 175 lingue supportate. La traduzione include il clonaggio della voce (così i dirigenti suonano naturali in ogni lingua) e il lip-sync (così i movimenti della bocca sono sincronizzati). Workday produce contenuti in 10–15 lingue per video utilizzando questo approccio.
Quanto velocemente posso creare video di comunicazione interna?
La maggior parte dei video interni viene generata in pochi minuti. Workday ha dichiarato di essere passata da settimane a minuti per la localizzazione. Il tempo esatto dipende dalla durata e dalla complessità del video, ma il passaggio dalle tempistiche di produzione tradizionali (da giorni a settimane) alla consegna in giornata è ormai la norma. Le comunicazioni urgenti possono essere create e distribuite nel giro di poche ore.
Posso convertire le nostre presentazioni del town hall in video?
Sì. Carica le tue presentazioni PowerPoint, Google Slides o PDF e HeyGen le trasforma in video con narrazione tramite avatar. La struttura e i contenuti esistenti vengono mantenuti, aggiungendo al contempo un tocco professionale al video. Questo è particolarmente utile per creare versioni on-demand di eventi dal vivo a cui i dipendenti in fusi orari diversi possono accedere.
Come posso mantenere un messaggio coerente in tutte le comunicazioni?
Il Brand Kit di HeyGen centralizza la tua identità visiva: colori approvati, font, loghi e selezione degli avatar. Il Brand Glossary controlla la pronuncia dei nomi aziendali, dei dirigenti, dei termini di prodotto e della terminologia organizzativa. Che si tratti di creare aggiornamenti del CEO o comunicazioni per il team, ogni video mantiene standard di brand coerenti.
HeyGen è sufficientemente sicuro per comunicazioni interne sensibili?
HeyGen è certificato SOC 2 Type II e conforme al GDPR. I tuoi contenuti sono crittografati sia in transito che a riposo. Per i team di comunicazione interna aziendale che gestiscono informazioni sensibili sull’organizzazione, HeyGen offre workspace dedicati con integrazione SSO e gestione centralizzata degli accessi. Non utilizziamo i tuoi contenuti per addestrare i nostri modelli di IA.
Posso distribuire i video tramite i nostri canali interni esistenti?
Sì. HeyGen esporta file video MP4 standard che funzionano con qualsiasi canale di distribuzione: intranet, SharePoint, Slack, Microsoft Teams, email, piattaforme video interne o digital signage. Puoi anche incorporare i video direttamente o condividerli tramite link. Il formato è compatibile con tutti i canali in cui i tuoi dipendenti già fruiscono i contenuti.
Come posso gestire i diversi fusi orari e gli orari di lavoro?
Sì. HeyGen offre il tracciamento delle visualizzazioni e analisi del coinvolgimento, così puoi sapere quali prospect hanno guardato i tuoi video, per quanto tempo e quando. Usa questi dati di intento per dare priorità ai follow-up: i prospect che guardano il tuo video fino alla fine sono probabilmente più interessati di quelli che non lo aprono. L’integrazione con il tuo CRM mantiene questi dati collegati alle tue opportunità di vendita.
Più persone del nostro team di comunicazione possono usare HeyGen?
Sì. HeyGen for Business include spazi di lavoro per i team in cui responsabili della comunicazione, creatori di contenuti e referenti regionali possono collaborare. Le librerie di asset condivise mantengono avatar dei dirigenti approvati, elementi del brand e template accessibili a tutti. I controlli di amministrazione ti permettono di gestire le autorizzazioni e garantire la coerenza dei messaggi.
Che tipi di comunicazioni interne posso creare?
HeyGen supporta praticamente qualsiasi formato di comunicazione interna: aggiornamenti dei dirigenti, annunci aziendali, video per la gestione del cambiamento, sintesi dei town hall, contenuti di onboarding, spiegazioni delle policy, contenuti su cultura e valori, annunci di riconoscimenti, comunicazioni di crisi e molto altro. Se puoi scrivere il messaggio, HeyGen può produrre il video, in qualsiasi lingua.
In che modo questo si confronta con la tradizionale produzione video interna?
La produzione video interna tradizionale richiede la pianificazione con i dirigenti, la prenotazione degli studi, le riprese e il montaggio—di solito almeno 2-4 settimane per un singolo contenuto. Ora moltiplica questo per ogni lingua che devi raggiungere. HeyGen produce un livello di qualità equivalente in pochi minuti, con traduzione istantanea in qualsiasi lingua. I team di comunicazione interna segnalano aumenti significativi nel volume di video prodotti, senza aggiungere risorse di produzione o nuovo personale.
Esplora altre soluzioni
Use Cases
Tools
Storie dei clienti
- Workday: localizzazione in pochi minuti
- World Economic Forum: Traduzione in tempo reale
- Miro: Localizzazione globale dei contenuti
- Lattice: onboarding su larga scala
- trivago: Localizzazione
- Gruppo Würth: riduzione dei costi di traduzione dell’80%
- Coursera: Localizzazione dei video
- Stratasys: Implementazione globale della formazione
- Tomorrow.io: Video personalizzato
Inizia oggi a creare video per la comunicazione interna
Smetti di aspettare settimane per consegnare messaggi che contano adesso. Genera video interni professionali in pochi minuti, raggiungi istantaneamente la tua forza lavoro globale nella loro lingua e mantieni la leadership visibile senza sovraccaricare l’agenda dei dirigenti. Unisciti ai team di comunicazione interna di Workday, Miro e di grandi aziende globali che hanno trasformato il loro modo di comunicare.
- Nessuna carta di credito richiesta
- Oltre 175 lingue supportate
- Annulla in qualsiasi momento