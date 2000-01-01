Senza HeyGen La sfida della comunicazione interna

La tua forza lavoro è globale, distribuita e sommersa dalle email. I messaggi importanti si perdono. Le assemblee aziendali si tengono alle 3 del mattino per metà dei tuoi dipendenti. I dirigenti hanno 15 minuti tra una riunione e l’altra, non due giorni per girare un video. E quando riesci a produrre un video, è in un’unica lingua per una forza lavoro che ne parla decine. Il risultato: le comunicazioni critiche non arrivano a destinazione, le iniziative di cambiamento si bloccano e i dipendenti si sentono scollegati dalla leadership. I memo testuali non bastano più, ma produrre video alla velocità e alla scala di cui la tua organizzazione ha bisogno sembra impossibile.