App generatore di video AI Seedance 2.0
Il modello di video AI più cinematografico al mondo ora funziona all’interno di HeyGen. Genera b-roll cinematografici da un prompt, inserisciti nelle riprese di Seedance oppure passa da una singola idea a un video completo e finito. Tre strumenti, un’unica piattaforma, nessuna troupe necessaria.
Funzionalità di Seedance 2.0 su HeyGen
Video cinematografico multimodale da un’unica barra di prompt
Apri il generatore di video AI, seleziona il modello Seedance 2 e inserisci la descrizione della scena. Allega immagini di riferimento, scegli un personaggio, aggiungi l’audio e imposta formato e durata del video, tutto da un’unica barra di prompt. Per iniziare subito, scegli un preset come Multi-Scene Cut, UGC-Style Ad, Dynamic Camera Move o Multi-Character Scene.
Da testo a video con controllo cinematografico della camera
Descrivi qualsiasi scena e Seedance 2.0 genera filmati con movimento fisicamente accurato, illuminazione realistica e profondità di campo di livello cinematografico tramite lo strumento text to video. Il modello interpreta le indicazioni di regia dalla tua prompt, così carrellate, riprese con crane, sequenze FPV e primi piani rispondono al linguaggio naturale. Il tuo b-roll sembra girato, non generato.
Immagine di riferimento e input video
Carica una foto del prodotto, un asset del brand o una clip esistente e passa alla modalità Ref to Video. Seedance 2.0 crea riprese cinematografiche attorno al tuo riferimento utilizzando il flusso di lavoro image to video, preservando color grading, composizione e identità visiva, aggiungendo al contempo movimenti di camera dinamici e un movimento fisicamente accurato che dà vita ai contenuti statici.
Clonazione vocale nativa e sincronizzazione labiale multilingue
I filmati Seedance 2.0 su HeyGen includono un’integrazione audio completa. Sovrapponi la narrazione usando clonazione vocale AI in oltre 175 lingue con un lip sync accurato al fotogramma che sincronizza ogni parola con i movimenti sullo schermo. Altre piattaforme che offrono Seedance producono clip grezze e mute. HeyGen fornisce video completi e localizzati.
Volti umani verificati nelle riprese di Seedance
Seedance 2.0 non consente volti umani reali sulla sua API pubblica. L’infrastruttura di consenso di prima parte e di verifica dell’identità di HeyGen cambia completamente questo scenario. Crea un clone AI di te stesso in pochi minuti e il tuo volto verificato apparirà nelle riprese cinematografiche di Seedance tramite Avatar IV con identità, abbigliamento e coerenza visiva bloccate in ogni singola inquadratura. Nessun’altra piattaforma può offrire tutto questo.
Casi d'uso
Video per brand e campagne
Traditional branded video takes weeks of scheduling, filming, and post-production. Seedance 2.0 on HeyGen generates cinematic scenes with consistent lighting, framing, and identity so you can publish marketing videos at the quality your brand demands in minutes, not months.
Contenuti social e annunci in stile UGC
Select the UGC-Style Ad preset, drop in a product reference, and generate scroll-stopping Seedance 2.0 promo video footage optimized for Reels, TikToks, and Shorts. Cinematic quality at social speed, without filming a single take.
Demo e presentazioni di prodotto
Upload a product photo and Seedance 2.0 generates cinematic footage with dynamic lighting, realistic motion, and multiple angles through the product demo video workflow. Studio-quality product content without a studio, a photographer, or a production budget.
Scene cinematografiche con più personaggi
Select the Multi-Character Scene preset and place multiple characters in a single cinematic shot with synchronized motion using AI face swap. Conversations, interviews, and panel-style content with consistent likeness across every person in frame.
Formazione e istruzione
Build complete training video modules with cinematic Seedance 2.0 footage and presenter narration. Video Agent generates structured, fully edited content up to three minutes long, ready for any LMS. Update content by editing the script and regenerating without reshooting.
Leadership di pensiero e brand personale
Seedance 2.0 generates cinematic settings for your message while the reel generator formats and publishes to every platform. Publish consistently without being on camera every time, with the production value your audience expects.
Come funziona
Seedance 2.0 è integrato in tre strumenti all’interno di HeyGen. Ognuno è pensato per un flusso di lavoro diverso. Usane uno oppure combinali tutti e tre.
Apri il generatore di video AI
Avvia il generatore di video AI all’interno di HeyGen. Seedance 2 è selezionato per impostazione predefinita, con la modalità Ref to Video disponibile per la generazione basata su riferimento.
Scrivi il tuo prompt o scegli un preset
Scrivi la descrizione della scena oppure seleziona Multi-Scene Cut, UGC-Style Ad, Dynamic Camera Move o Multi-Character Scene. Imposta una durata fino a 10 secondi e scegli il formato 16:9 o qualsiasi altro rapporto d’aspetto.
Allega i riferimenti e genera
Aggiungi immagini di riferimento, seleziona un personaggio, scegli una lingua o allega un audio dalla barra di input. Premi genera e Seedance 2.0 produce filmati cinematografici in un’unica passata.
Rivedi, modifica e pubblica
Visualizza l’anteprima della tua generazione in Creazioni recenti. Scaricala in MP4, inviala ad Avatar Shots o a Video Agent per ulteriori modifiche oppure pubblicala direttamente su qualsiasi piattaforma.
Domande frequenti
Che cos’è Seedance 2.0 e perché si trova all’interno di HeyGen?
Seedance 2.0 è un modello cinematografico di generazione video con AI, noto per il movimento fisicamente accurato, l’input multimodale e la coerenza dei personaggi. HeyGen lo ha integrato in tre strumenti, così puoi andare oltre la semplice generazione di clip grezze e creare video completi con volti verificati, voiceover, output multilingue e controllo editoriale che le piattaforme Seedance autonome non possono offrire.
Cosa posso creare con Seedance 2.0 su HeyGen che non posso realizzare altrove?
Le piattaforme Seedance standalone generano clip silenziose di 15 secondi senza volti umani reali. HeyGen aggiunge un’identità verificata tramite il generatore di avatar AI, l’assemblaggio completo del video tramite Video Agent, voiceover in oltre 175 lingue, sincronizzazione labiale e filmati cinematografici fino a tre minuti. L’integrazione trasforma un modello grezzo in un flusso di lavoro di produzione completo.
Come posso generare b-roll cinematografico con Seedance 2.0?
Apri l’AI Video Generator, seleziona Seedance 2 e inserisci la descrizione della scena oppure carica un’immagine di riferimento in modalità Ref to Video. Scegli un preset, imposta la durata e il formato, e il modello genererà riprese cinematografiche con illuminazione realistica e movimenti di camera naturali. Usa il video script generator se ti serve aiuto per scrivere il prompt.
Posso inserire il mio volto nei filmati di Seedance 2.0?
L’API pubblica di Seedance 2.0 blocca i volti umani reali. HeyGen è l’unica piattaforma in cui i volti verificati compaiono nei filmati Seedance, grazie al consenso diretto e alla verifica dell’identità. Clona te stesso una volta sola e la tua immagine rimane protetta in ogni scena cinematografica che generi.
Quali sono i preset presenti nel Generatore di Video AI?
La barra dei prompt include quattro preset Seedance 2.0: Multi-Scene Cut per sequenze con più inquadrature, UGC-Style Ad per contenuti pensati innanzitutto per i social, Dynamic Camera Move per un linguaggio visivo più cinematografico e Multi-Character Scene per inserire più persone in un’unica inquadratura. Ogni preset configura il modello per uno specifico flusso di lavoro creativo.
Posso tradurre i video di Seedance 2.0 in altre lingue?
Ogni video Seedance 2.0 su HeyGen supporta la traduzione completa tramite il traduttore video AI con doppiaggio AI in oltre 175 lingue. Il tuo voiceover viene clonato in ogni lingua di destinazione con sincronizzazione labiale accurata al fotogramma, così un solo video diventa una risorsa globale senza bisogno di nuove registrazioni.
La qualità delle riprese è sufficientemente alta per l’advertising a pagamento e la messa in onda in TV?
Seedance 2.0 produce riprese cinematografiche valutate n.1 per realismo su G2, con movimenti fisicamente accurati e un’identità visiva coerente. Perfeziona qualsiasi scena con l’editor video AI ed esporta nei formati pronti per la messa in onda, le campagne social a pagamento o l’incorporamento sul web.
I team di produzione ottengono risultati misurabili?
Vision Creative Labs ha aumentato la propria produzione da 1-2 video all’anno a 50-60 al giorno utilizzando HeyGen. L’aggiunta di riprese Seedance 2.0 porta una qualità cinematografica a questi volumi senza bisogno di nuovo personale, prenotazioni di studi o ulteriori attività logistiche di produzione.
Quanto costa Seedance 2.0 su HeyGen?
HeyGen offre un piano gratuito che include l’accesso a Seedance 2.0 su tutti e tre gli strumenti. Prova Avatar Shots, Video Agent e l’AI Video Generator prima di impegnarti. I piani a pagamento partono da 24 $/mese per i creator, con prezzi enterprise personalizzati disponibili per i team su larga scala.
Che cos’è la modalità Ref to Video e quando dovrei usarla?
La modalità Ref to Video ti consente di caricare filmati o clip esistenti come riferimento insieme al tuo prompt testuale. Seedance 2.0 analizza il movimento, lo stile e il ritmo del tuo riferimento e genera nuovi filmati cinematografici che lo rispecchiano. Usala quando vuoi replicare un movimento di camera, riprodurre uno stile visivo esistente o estendere una scena che hai già girato.
Inizia a creare con HeyGen
Genera video cinematografici con l’AI grazie a Seedance 2.0. B-roll, riprese con avatar e video completi da un unico prompt. Nessuna troupe necessaria.