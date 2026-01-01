Seedance 2.0 è un modello cinematografico di generazione video con AI, noto per il movimento fisicamente accurato, l’input multimodale e la coerenza dei personaggi. HeyGen lo ha integrato in tre strumenti, così puoi andare oltre la semplice generazione di clip grezze e creare video completi con volti verificati, voiceover, output multilingue e controllo editoriale che le piattaforme Seedance autonome non possono offrire.