Ingin video Anda terlihat alami, dengan suara dan gerakan bibir yang sinkron, tanpa menghabiskan berjam-jam di editor? HeyGen dengan kecerdasan buatan untuk sinkronisasi bibir secara otomatis menyesuaikan ucapan dengan gerakan mulut, baik Anda menggunakan avatar AI atau rekaman asli.

Anda dapat memulai dari template video AI apa pun, menambahkan skrip atau audio Anda, memilih suara dan membiarkan HeyGen mengatur waktu untuk Anda. Ini bekerja dalam berbagai bahasa sehingga Anda dapat membuat versi lokal dari video yang sama tanpa harus merekam ulang. Ini membantu para kreator, pelatih, dan tim pemasaran menghasilkan video yang terlihat profesional, autentik, dan mudah untuk ditonton