Buat video yang mengesankan dalam hitungan menit menggunakan perpustakaan lebih dari 700 template video AI dari HeyGen. Setiap template memberikan Anda cara cepat untuk menghasilkan konten berkualitas tinggi yang menarik perhatian tanpa memerlukan pengalaman mengedit. Lebih dari 85.000 kreator dan tim telah mempercayai HeyGen untuk mempermudah dan mempercepat proses pembuatan video mereka.
Alat ini mengonversi file PowerPoint menjadi video yang sepenuhnya diproduksi menggunakan avatar AI, voiceover, animasi, dan musik untuk meningkatkan keterlibatan dan kejelasan. Ini mengotomatiskan seluruh alur kerja pembuatan dari unggah hingga ekspor, memungkinkan produksi video profesional dengan cepat untuk bisnis, pendidikan, dan pemasaran.
Raih Sinkronisasi Audio ke Video yang Sempurna
Ingin video Anda terlihat alami, dengan suara dan gerakan bibir yang sinkron, tanpa menghabiskan berjam-jam di editor? HeyGen dengan kecerdasan buatan untuk sinkronisasi bibir secara otomatis menyesuaikan ucapan dengan gerakan mulut, baik Anda menggunakan avatar AI atau rekaman asli.
Anda dapat memulai dari template video AI apa pun, menambahkan skrip atau audio Anda, memilih suara dan membiarkan HeyGen mengatur waktu untuk Anda. Ini bekerja dalam berbagai bahasa sehingga Anda dapat membuat versi lokal dari video yang sama tanpa harus merekam ulang. Ini membantu para kreator, pelatih, dan tim pemasaran menghasilkan video yang terlihat profesional, autentik, dan mudah untuk ditonton
Praktik Terbaik untuk Sinkronisasi Bibir AI
Mendapatkan sinkronisasi bibir yang halus dan alami dimulai dengan beberapa langkah sederhana. Pedoman ini membantu Anda mendapatkan hasil terbaik saat membuat video dengan avatar AI atau menyelaraskan audio dengan rekaman asli.
•Pilih Suara Berkualitas: Pilih suara AI yang jernih dan terdengar alami yang sesuai dengan pesan Anda. Platform ini menawarkan lebih dari 300 suara dalam 175 bahasa.
•Gunakan Audio Bersih: Jika Anda mengunggah audio sendiri, pilih rekaman bebas noise. Audio yang bersih membantu AI menghasilkan gerakan mulut yang lebih akurat.
•Sesuaikan Nada dan Ekspresi: Pilih avatar dengan ekspresi yang sesuai dengan skrip Anda. Ini menciptakan video yang lebih meyakinkan dan membuat penonton tetap terlibat.
•Terjemahkan dan Sinkronkan dalam Satu Langkah: Gunakan terjemahan AI bawaan saat Anda membutuhkan sinkronisasi bibir multibahasa. Sistem menyesuaikan waktu dan bentuk mulut untuk setiap bahasa secara otomatis.
Libatkan Audiens Anda dengan Sinkronisasi Bibir AI yang Realistis
Sinkronisasi bibir yang realistis membuat video Anda lebih mudah ditonton dan membuat pesan Anda terasa lebih otentik. Daripada mengatur frame secara manual, AI menyesuaikan setiap kata dengan gerakan mulut yang akurat dalam hitungan detik. Ini berfungsi untuk avatar khusus atau rekaman asli, memberikan Anda cara cepat untuk menghasilkan konten yang jelas dan terpolis.
Jika Anda membuat video pelatihan, klip pemasaran, penjelasan atau video multibahasa, AI akan mengatur semua waktu dan ekspresi untuk Anda. Dengan integrasi seperti Zapier, Anda dapat mengotomatiskan proses tersebut di berbagai proyek dan menjaga alur kerja Anda berjalan dengan lancar.
Jika Anda membutuhkan bantuan untuk menulis skrip Anda, coba gunakan AI Video Script Generator untuk membuat skrip yang siap digunakan dalam hitungan detik.
Buat Video yang Tersinkronisasi dengan Sempurna dalam 4 Langkah Mudah
Bawa video Anda menjadi hidup dengan sinkronisasi bibir yang akurat dan multibahasa. Ikuti langkah-langkah ini untuk mengubah skrip atau audio apa pun menjadi video yang sempurna.
Mulai dengan menulis skrip Anda atau mengunggah audio yang jelas. Gunakan teks ke ucapan, audio yang direkam atau teks terjemahan berdasarkan proyek Anda.
Pilih dari berbagai avatar AI yang tersedia atau gunakan rekaman Anda sendiri. Setiap avatar dirancang untuk menyesuaikan ekspresi alami dan gerakan mulut yang jelas.
Pilih dari lebih dari 300 suara dalam 175 bahasa. Sesuaikan nada dan gaya atau unggah video asli untuk sinkronisasi AI.
AI menyelaraskan gerakan bibir, suara, dan ekspresi secara otomatis. Ekspor video yang telah selesai dalam hitungan detik dan bagikan di mana saja.
Template Video AI HeyGen adalah tata letak yang telah dibuat sebelumnya yang dirancang untuk membantu Anda membuat video yang terlihat profesional dalam hitungan menit tanpa pengeditan manual. Setiap template mencakup adegan yang sudah jadi, transisi, dan tempo sehingga Anda dapat fokus pada pesan Anda daripada membangun semuanya dari awal. Jelajahi template di sini: Template Video AI
Ya. Anda dapat mengubah teks, mengunggah gambar, mengganti klip, menyesuaikan warna, dan menambahkan logo Anda untuk mencocokkan identitas merek Anda. Setiap templat sepenuhnya dapat disesuaikan, sehingga memudahkan untuk membuat video yang konsisten dan sesuai dengan merek untuk pemasaran, pelatihan, dan konten media sosial.
Ya. Anda dapat menambahkan avatar AI HeyGen ke template apa pun dan menggunakan sinkronisasi bibir AI yang presisi untuk penyampaian ucapan yang alami. Avatar mendukung berbagai bahasa, sehingga memudahkan pembuatan versi lokal atau multibahasa dari video yang sama tanpa perlu merekam ulang apa pun.
Tidak diperlukan pengalaman. Editornya adalah seret dan lepas dan bekerja langsung di peramban Anda, sehingga pemula dan tim dapat membuat video berkualitas tinggi dengan cepat. Alat AI menangani waktu, struktur adegan, dan penyesuaian tata letak secara otomatis.
Ya. Anda dapat memulai dengan teks, mengunggah audio, atau menambahkan gambar dan klip. AI akan menyesuaikan media Anda dengan templat yang dipilih dan menyelaraskan visual, tempo, serta suara untuk menciptakan hasil yang profesional. Untuk bantuan penulisan skrip, coba AI Video Script Generator.
Anda dapat membuat video media sosial, video penjelas, iklan bergaya UGC, presentasi korporat, tur properti, tutorial, dan konten pemasaran. Dengan lebih dari 700 template, Anda dapat membuat video untuk hampir setiap niche, audiens, atau platform.
Anda dapat mengekspor video yang telah selesai dalam HD atau 4K tergantung pada paket Anda. Video diunduh dalam format MP4 untuk berbagi dengan mudah di TikTok, Instagram, YouTube, atau platform bisnis. Untuk mengubah ukuran di berbagai platform, gunakan alat Repurpose Video Tool.
