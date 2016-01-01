Buat Video dengan Templat Video AI

Buat video yang mengesankan dalam hitungan menit menggunakan perpustakaan lebih dari 700 template video AI dari HeyGen. Setiap template memberikan Anda cara cepat untuk menghasilkan konten berkualitas tinggi yang menarik perhatian tanpa memerlukan pengalaman mengedit. Lebih dari 85.000 kreator dan tim telah mempercayai HeyGen untuk mempermudah dan mempercepat proses pembuatan video mereka.

Tool featured image
-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba konverter powerpoint ke video kami

Alat ini mengonversi file PowerPoint menjadi video yang sepenuhnya diproduksi menggunakan avatar AI, voiceover, animasi, dan musik untuk meningkatkan keterlibatan dan kejelasan. Ini mengotomatiskan seluruh alur kerja pembuatan dari unggah hingga ekspor, memungkinkan produksi video profesional dengan cepat untuk bisnis, pendidikan, dan pemasaran.

Convert Documents to Video

Upload Custom Presentation

Drop files here

.ppt, .pptx, .pdf, up to 50MB.
Template Video AI

Raih Sinkronisasi Audio ke Video yang Sempurna

Ingin video Anda terlihat alami, dengan suara dan gerakan bibir yang sinkron, tanpa menghabiskan berjam-jam di editor? HeyGen dengan kecerdasan buatan untuk sinkronisasi bibir secara otomatis menyesuaikan ucapan dengan gerakan mulut, baik Anda menggunakan avatar AI atau rekaman asli.

Anda dapat memulai dari template video AI apa pun, menambahkan skrip atau audio Anda, memilih suara dan membiarkan HeyGen mengatur waktu untuk Anda. Ini bekerja dalam berbagai bahasa sehingga Anda dapat membuat versi lokal dari video yang sama tanpa harus merekam ulang. Ini membantu para kreator, pelatih, dan tim pemasaran menghasilkan video yang terlihat profesional, autentik, dan mudah untuk ditonton

laporan mingguan pembelajaran bahasa garis waktu minggu 5 minggu 6 minggu 7
Template Video AI

Praktik Terbaik untuk Sinkronisasi Bibir AI

Mendapatkan sinkronisasi bibir yang halus dan alami dimulai dengan beberapa langkah sederhana. Pedoman ini membantu Anda mendapatkan hasil terbaik saat membuat video dengan avatar AI atau menyelaraskan audio dengan rekaman asli.

•Pilih Suara Berkualitas: Pilih suara AI yang jernih dan terdengar alami yang sesuai dengan pesan Anda. Platform ini menawarkan lebih dari 300 suara dalam 175 bahasa.
•Gunakan Audio Bersih: Jika Anda mengunggah audio sendiri, pilih rekaman bebas noise. Audio yang bersih membantu AI menghasilkan gerakan mulut yang lebih akurat.
•Sesuaikan Nada dan Ekspresi: Pilih avatar dengan ekspresi yang sesuai dengan skrip Anda. Ini menciptakan video yang lebih meyakinkan dan membuat penonton tetap terlibat.
•Terjemahkan dan Sinkronkan dalam Satu Langkah: Gunakan terjemahan AI bawaan saat Anda membutuhkan sinkronisasi bibir multibahasa. Sistem menyesuaikan waktu dan bentuk mulut untuk setiap bahasa secara otomatis.

layar yang bertuliskan buat suara baru
Template Video AI

Libatkan Audiens Anda dengan Sinkronisasi Bibir AI yang Realistis

Sinkronisasi bibir yang realistis membuat video Anda lebih mudah ditonton dan membuat pesan Anda terasa lebih otentik. Daripada mengatur frame secara manual, AI menyesuaikan setiap kata dengan gerakan mulut yang akurat dalam hitungan detik. Ini berfungsi untuk avatar khusus atau rekaman asli, memberikan Anda cara cepat untuk menghasilkan konten yang jelas dan terpolis.

Jika Anda membuat video pelatihan, klip pemasaran, penjelasan atau video multibahasa, AI akan mengatur semua waktu dan ekspresi untuk Anda. Dengan integrasi seperti Zapier, Anda dapat mengotomatiskan proses tersebut di berbagai proyek dan menjaga alur kerja Anda berjalan dengan lancar.

Jika Anda membutuhkan bantuan untuk menulis skrip Anda, coba gunakan AI Video Script Generator untuk membuat skrip yang siap digunakan dalam hitungan detik.

sebuah video yang bertuliskan dorong keterlibatan di dalamnya
Bagaimana cara kerjanya?

Buat Video yang Tersinkronisasi dengan Sempurna dalam 4 Langkah Mudah

Bawa video Anda menjadi hidup dengan sinkronisasi bibir yang akurat dan multibahasa. Ikuti langkah-langkah ini untuk mengubah skrip atau audio apa pun menjadi video yang sempurna.

Langkah 1

Masukkan Teks atau Unggah Audio

Mulai dengan menulis skrip Anda atau mengunggah audio yang jelas. Gunakan teks ke ucapan, audio yang direkam atau teks terjemahan berdasarkan proyek Anda.

Langkah 2

Pilih Avatar

Pilih dari berbagai avatar AI yang tersedia atau gunakan rekaman Anda sendiri. Setiap avatar dirancang untuk menyesuaikan ekspresi alami dan gerakan mulut yang jelas.

Langkah 3

Pilih Suara AI atau Unggah Rekaman Asli

Pilih dari lebih dari 300 suara dalam 175 bahasa. Sesuaikan nada dan gaya atau unggah video asli untuk sinkronisasi AI.

Langkah 4

Buat & Bagikan Video Sinkronisasi Anda

AI menyelaraskan gerakan bibir, suara, dan ekspresi secara otomatis. Ekspor video yang telah selesai dalam hitungan detik dan bagikan di mana saja.

FAQ Template Video

Apa itu Template Video AI HeyGen?

Template Video AI HeyGen adalah tata letak yang telah dibuat sebelumnya yang dirancang untuk membantu Anda membuat video yang terlihat profesional dalam hitungan menit tanpa pengeditan manual. Setiap template mencakup adegan yang sudah jadi, transisi, dan tempo sehingga Anda dapat fokus pada pesan Anda daripada membangun semuanya dari awal. Jelajahi template di sini: Template Video AI

Bisakah saya menyesuaikan templat agar sesuai dengan merek saya?

Ya. Anda dapat mengubah teks, mengunggah gambar, mengganti klip, menyesuaikan warna, dan menambahkan logo Anda untuk mencocokkan identitas merek Anda. Setiap templat sepenuhnya dapat disesuaikan, sehingga memudahkan untuk membuat video yang konsisten dan sesuai dengan merek untuk pemasaran, pelatihan, dan konten media sosial.

Apakah templat mendukung avatar AI dan sinkronisasi bibir?

Ya. Anda dapat menambahkan avatar AI HeyGen ke template apa pun dan menggunakan sinkronisasi bibir AI yang presisi untuk penyampaian ucapan yang alami. Avatar mendukung berbagai bahasa, sehingga memudahkan pembuatan versi lokal atau multibahasa dari video yang sama tanpa perlu merekam ulang apa pun.

Apakah saya memerlukan pengalaman mengedit untuk menggunakan template-template ini?

Tidak diperlukan pengalaman. Editornya adalah seret dan lepas dan bekerja langsung di peramban Anda, sehingga pemula dan tim dapat membuat video berkualitas tinggi dengan cepat. Alat AI menangani waktu, struktur adegan, dan penyesuaian tata letak secara otomatis.

Apakah saya dapat menggunakan templat bersama skrip, gambar, atau file audio?

Ya. Anda dapat memulai dengan teks, mengunggah audio, atau menambahkan gambar dan klip. AI akan menyesuaikan media Anda dengan templat yang dipilih dan menyelaraskan visual, tempo, serta suara untuk menciptakan hasil yang profesional. Untuk bantuan penulisan skrip, coba AI Video Script Generator.

Jenis video apa saja yang bisa saya buat menggunakan template-template tersebut?

Anda dapat membuat video media sosial, video penjelas, iklan bergaya UGC, presentasi korporat, tur properti, tutorial, dan konten pemasaran. Dengan lebih dari 700 template, Anda dapat membuat video untuk hampir setiap niche, audiens, atau platform.

Dalam format apa saya bisa mengekspor video final saya?

Anda dapat mengekspor video yang telah selesai dalam HD atau 4K tergantung pada paket Anda. Video diunduh dalam format MP4 untuk berbagi dengan mudah di TikTok, Instagram, YouTube, atau platform bisnis. Untuk mengubah ukuran di berbagai platform, gunakan alat Repurpose Video Tool.

Mulai berkarya dengan HeyGen

Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.

