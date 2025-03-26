Mengapa Menggunakan Heygen untuk Presentasi Video

Buat presentasi yang dapat dijalankan sesuai permintaan dan jadwal apa pun, serta ciptakan presentasi video yang sesuai dengan kebutuhan Anda. HeyGen menghilangkan hambatan dalam merekam, mengedit, dan membuat subtitle sehingga Anda dapat fokus pada pesan Anda, bukan pada teknologi. Buat demo asinkron, pelatihan internal, presentasi untuk investor, dan panduan penjualan yang terlihat dan terdengar profesional setiap waktu dengan generator video AI.