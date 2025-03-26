Pembuat Presentasi Video untuk Presentasi Instan

Ubah dek slide statis menjadi presentasi video yang menarik yang memberi informasi, meyakinkan, dan berkesan. HeyGen mengubah garis besar atau slide Anda menjadi video berisi narasi dengan presenter yang tampak nyata, teks terjemahan, dan tempo berkualitas studio, sehingga Anda dapat menyampaikan cerita yang konsisten dan menarik di berbagai pertemuan, pelatihan, dan pemasaran.

Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Onboarding & pelatihan jarak jauh

Onboarding & pelatihan jarak jauh

Gantikan manual yang panjang dengan panduan berbicara singkat yang dapat ditonton oleh pembelajar sesuai kebutuhan dan diulang kapan saja dengan membuat presentasi video.

Demo penjualan & tur produk

Demo penjualan & tur produk

Sampaikan panduan produk yang konsisten yang menonjolkan fitur dan manfaat dengan pembawa acara di layar yang meyakinkan.

Laporan eksekutif & pembaruan investor

Laporan eksekutif & pembaruan investor

Kirimkan presentasi yang terperinci dan didukung data untuk menjaga para pemangku kepentingan tetap terinformasi, tanpa perlu khawatir tentang konflik jadwal.

Pembaruan tim secara asinkron

Pembaruan tim secara asinkron

Rekam laporan bulanan atau pembaruan proyek sekali saja dan bagikan ke berbagai zona waktu dengan teks dan lampiran.

Video edukasi pelanggan & pusat bantuan

Video edukasi pelanggan & pusat bantuan

Ubah artikel dukungan menjadi video singkat dan jelas yang mengurangi volume dukungan dan meningkatkan metrik keberhasilan pelanggan menggunakan pembuat presentasi video online kami.

Pengajuan Konferensi & Acara

Pengajuan Konferensi & Acara

Kirimkan video presentasi yang terpolish dan mandiri untuk konferensi virtual, panel, dan slot berbicara.

Mengapa Menggunakan Heygen untuk Presentasi Video

Buat presentasi yang dapat dijalankan sesuai permintaan dan jadwal apa pun, serta ciptakan presentasi video yang sesuai dengan kebutuhan Anda. HeyGen menghilangkan hambatan dalam merekam, mengedit, dan membuat subtitle sehingga Anda dapat fokus pada pesan Anda, bukan pada teknologi. Buat demo asinkron, pelatihan internal, presentasi untuk investor, dan panduan penjualan yang terlihat dan terdengar profesional setiap waktu dengan generator video AI.

Penciptaan cepat, pengiriman sempurna

Buatlah sebuah storyboard dan skrip AI dari ringkasan singkat, pilihlah seorang presenter, kemudian sesuaikan visual dan waktu dengan halus, semuanya dalam satu tempat.

Keluaran yang dapat diakses dan sesuai dengan merek

Dukungan auto-captions, subtitel, dan brand kit memastikan presentasi Anda inklusif dan langsung dikenali.

Gunakan kembali di mana saja

Ekspor berbagai rasio aspek dan versi untuk LMS, email, sosial, dan halaman arahan tanpa perlu merekam ulang.

Pembuat Naskah & Kerangka AI

Tempelkan catatan slide atau brief dan HeyGen akan menghasilkan naskah yang ringkas, siap presentasi dengan pengait, transisi, dan seruan tindakan yang jelas. Hemat waktu dalam penyusunan struktur dan pertahankan narasi yang padat serta fokus pada audiens.

Layar ponsel berubah dari dokumen teks menjadi kisi-kisi gambar mini.

Presenter Realistis & Opsi Suara

Pilih dari presenter AI yang ekspresif atau kloning suara Anda sendiri untuk membawakan slide. Gerak tubuh alami dan suara multi-bahasa membuat pesan Anda terasa manusiawi dan kredibel tanpa perlu studio.

Seorang wanita tersenyum dengan antarmuka pemilihan nada suara yang menunjukkan "Tenang" disorot, dan input teks yang berbunyi "Tarik napas pelan-pelan dan hembuskan."

Keterangan Otomatis & Subjudul

Transkripsi otomatis menghasilkan teks terjemahan dan subjudul yang dapat diedit. Tingkatkan aksesibilitas, retensi, dan tingkat penonton lintas format dan wilayah.

Seorang wanita yang tersenyum lebar, dengan ikon 'CC' dan teks 'AI Captions' tersemat di atasnya.

Komposer Adegan & Sinkronisasi Slide

Sinkronkan visual slide, animasi, dan b-roll dengan narasi secara otomatis. Ganti klip stok, logo, atau tangkapan layar dengan mudah dan atur waktu untuk setiap adegan.

Seorang wanita tersenyum ke mikrofon saat panggilan video, dengan tampilan antarmuka untuk membuat slide dan dua orang lainnya dalam panggilan video yang lebih kecil.

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

Miro
"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam proses tersebut seperti yang saya miliki ketika berhubungan dengan media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang telah saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu berdiri di depan kamera lagi."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Pembuat Presentasi Video

Tiga langkah sederhana membawa Anda dari ide menjadi video yang dapat dibagikan.

Langkah 1

Unggah atau tempelkan konten Anda

Mulai dengan slide, dokumen, atau brief sederhana. HeyGen menghasilkan storyboard dan beberapa opsi skrip yang disesuaikan untuk panjang dan nada agar membantu Anda membuat video yang lebih menarik.

Langkah 2

Pilih pembawa acara & poles

Pilih avatar AI atau unggah klip pendek untuk membuat kloningan Anda sendiri, kemudian sempurnakan visual, teks, dan tempo di dalam editor.

Langkah 3

Sesuaikan untuk setiap audiens

Sesuaikan adegan Anda dengan warna merek, tata letak, dan elemen di layar untuk sesuai dengan pelatihan, pemasaran, atau pembaruan internal.

Langkah 4

Ekspor dan distribusikan

Ekspor video berkualitas tinggi, file subtitle SRT, dan gambar thumbnail dalam hitungan menit, atau publikasikan langsung ke LMS, CMS, atau platform sosial Anda.

Sebuah Apple iMac menampilkan dasbor data dengan grafik dan metrik, sebuah keyboard, smartphone, dan cangkir di atas meja kayu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu presentasi video?

Presentasi video adalah pembicaraan berbasis slide atau naskah yang direkam sebagai video yang dapat dibagikan, seringkali dengan kepala pembicara, narasi, teks terjemahan, dan visual yang sinkron. Ini sangat ideal untuk pembelajaran sesuai permintaan, presentasi penjualan, dan pembaruan jarak jauh, terutama ketika Anda merekam presentasi untuk audiens Anda.

Bisakah saya mengubah slide yang ada menjadi presentasi video?

Ya. Unggah PPT, PDF, atau gambar dan HeyGen akan secara otomatis menyinkronkan slide dengan narasi dan transisi adegan sehingga Anda tidak perlu merekam ulang.

Apakah saya memerlukan webcam atau mikrofon?

Tidak, gunakan presenter AI HeyGen dan teks-ke-ucapan untuk menceritakan. Jika Anda mau, unggah video atau suara Anda sendiri dan campurkan rekaman asli dengan elemen AI.

Seberapa akurat teks otomatis yang muncul?

Transkripsi HeyGen sangat akurat dan dapat diedit; Anda dapat dengan cepat memperbaiki frasa, waktu, atau menambahkan subtitle lokal sebelum mengekspor.

Bisakah saya menggunakan branding perusahaan saya?

Tentu saja. Unggah logo, atur font dan warna merek di Brand Kit, dan terapkan pada template video untuk presentasi yang konsisten dan sesuai dengan merek.

Format ekspor apa saja yang tersedia?

Ekspor video MP4 dalam format layar lebar (16:9), persegi (1:1), atau vertikal (9:16), ditambah dengan file subtitle SRT dan gambar thumbnail yang dioptimalkan untuk berbagi menggunakan pembuat presentasi video online kami.

Apakah HeyGen aman untuk presentasi yang bersifat rahasia?

Ya. Paket enterprise mencakup SSO, akses berbasis peran, penyimpanan terenkripsi, dan opsi kepatuhan. Hubungi tim penjualan untuk kebutuhan keamanan dan hosting khusus.

Bisakah saya membuat versi multi-bahasa?

Ya, terjemahkan skrip, beralih ke suara TTS yang telah dilokalisasi, dan ekspor berbagai varian bahasa untuk menjangkau audiens global dengan video translator.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah presentasi?

Banyak presentasi dapat dibuat dan disempurnakan dalam hitungan menit; waktu penyuntingan akhir tergantung pada panjangnya dan jumlah kustomisasi yang Anda pilih saat menggunakan presentasi video.

Apakah Anda menyediakan layanan orientasi atau dukungan untuk tim?

Kami menyediakan proses orientasi, sumber daya pelatihan, dan dukungan khusus untuk pelanggan Tim dan Enterprise untuk membantu Anda meningkatkan produksi video dan membuat presentasi video.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

