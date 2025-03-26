Ubah dek slide statis menjadi presentasi video yang menarik yang memberi informasi, meyakinkan, dan berkesan. HeyGen mengubah garis besar atau slide Anda menjadi video berisi narasi dengan presenter yang tampak nyata, teks terjemahan, dan tempo berkualitas studio, sehingga Anda dapat menyampaikan cerita yang konsisten dan menarik di berbagai pertemuan, pelatihan, dan pemasaran.
Gantikan manual yang panjang dengan panduan berbicara singkat yang dapat ditonton oleh pembelajar sesuai kebutuhan dan diulang kapan saja dengan membuat presentasi video.
Sampaikan panduan produk yang konsisten yang menonjolkan fitur dan manfaat dengan pembawa acara di layar yang meyakinkan.
Kirimkan presentasi yang terperinci dan didukung data untuk menjaga para pemangku kepentingan tetap terinformasi, tanpa perlu khawatir tentang konflik jadwal.
Rekam laporan bulanan atau pembaruan proyek sekali saja dan bagikan ke berbagai zona waktu dengan teks dan lampiran.
Ubah artikel dukungan menjadi video singkat dan jelas yang mengurangi volume dukungan dan meningkatkan metrik keberhasilan pelanggan menggunakan pembuat presentasi video online kami.
Kirimkan video presentasi yang terpolish dan mandiri untuk konferensi virtual, panel, dan slot berbicara.
Mengapa Menggunakan Heygen untuk Presentasi Video
Buat presentasi yang dapat dijalankan sesuai permintaan dan jadwal apa pun, serta ciptakan presentasi video yang sesuai dengan kebutuhan Anda. HeyGen menghilangkan hambatan dalam merekam, mengedit, dan membuat subtitle sehingga Anda dapat fokus pada pesan Anda, bukan pada teknologi. Buat demo asinkron, pelatihan internal, presentasi untuk investor, dan panduan penjualan yang terlihat dan terdengar profesional setiap waktu dengan generator video AI.
Buatlah sebuah storyboard dan skrip AI dari ringkasan singkat, pilihlah seorang presenter, kemudian sesuaikan visual dan waktu dengan halus, semuanya dalam satu tempat.
Dukungan auto-captions, subtitel, dan brand kit memastikan presentasi Anda inklusif dan langsung dikenali.
Ekspor berbagai rasio aspek dan versi untuk LMS, email, sosial, dan halaman arahan tanpa perlu merekam ulang.
Pembuat Naskah & Kerangka AI
Tempelkan catatan slide atau brief dan HeyGen akan menghasilkan naskah yang ringkas, siap presentasi dengan pengait, transisi, dan seruan tindakan yang jelas. Hemat waktu dalam penyusunan struktur dan pertahankan narasi yang padat serta fokus pada audiens.
Presenter Realistis & Opsi Suara
Pilih dari presenter AI yang ekspresif atau kloning suara Anda sendiri untuk membawakan slide. Gerak tubuh alami dan suara multi-bahasa membuat pesan Anda terasa manusiawi dan kredibel tanpa perlu studio.
Keterangan Otomatis & Subjudul
Transkripsi otomatis menghasilkan teks terjemahan dan subjudul yang dapat diedit. Tingkatkan aksesibilitas, retensi, dan tingkat penonton lintas format dan wilayah.
Komposer Adegan & Sinkronisasi Slide
Sinkronkan visual slide, animasi, dan b-roll dengan narasi secara otomatis. Ganti klip stok, logo, atau tangkapan layar dengan mudah dan atur waktu untuk setiap adegan.
Cara Menggunakan Pembuat Presentasi Video
Tiga langkah sederhana membawa Anda dari ide menjadi video yang dapat dibagikan.
Mulai dengan slide, dokumen, atau brief sederhana. HeyGen menghasilkan storyboard dan beberapa opsi skrip yang disesuaikan untuk panjang dan nada agar membantu Anda membuat video yang lebih menarik.
Pilih avatar AI atau unggah klip pendek untuk membuat kloningan Anda sendiri, kemudian sempurnakan visual, teks, dan tempo di dalam editor.
Sesuaikan adegan Anda dengan warna merek, tata letak, dan elemen di layar untuk sesuai dengan pelatihan, pemasaran, atau pembaruan internal.
Ekspor video berkualitas tinggi, file subtitle SRT, dan gambar thumbnail dalam hitungan menit, atau publikasikan langsung ke LMS, CMS, atau platform sosial Anda.
Presentasi video adalah pembicaraan berbasis slide atau naskah yang direkam sebagai video yang dapat dibagikan, seringkali dengan kepala pembicara, narasi, teks terjemahan, dan visual yang sinkron. Ini sangat ideal untuk pembelajaran sesuai permintaan, presentasi penjualan, dan pembaruan jarak jauh, terutama ketika Anda merekam presentasi untuk audiens Anda.
Ya. Unggah PPT, PDF, atau gambar dan HeyGen akan secara otomatis menyinkronkan slide dengan narasi dan transisi adegan sehingga Anda tidak perlu merekam ulang.
Tidak, gunakan presenter AI HeyGen dan teks-ke-ucapan untuk menceritakan. Jika Anda mau, unggah video atau suara Anda sendiri dan campurkan rekaman asli dengan elemen AI.
Transkripsi HeyGen sangat akurat dan dapat diedit; Anda dapat dengan cepat memperbaiki frasa, waktu, atau menambahkan subtitle lokal sebelum mengekspor.
Tentu saja. Unggah logo, atur font dan warna merek di Brand Kit, dan terapkan pada template video untuk presentasi yang konsisten dan sesuai dengan merek.
Ekspor video MP4 dalam format layar lebar (16:9), persegi (1:1), atau vertikal (9:16), ditambah dengan file subtitle SRT dan gambar thumbnail yang dioptimalkan untuk berbagi menggunakan pembuat presentasi video online kami.
Ya. Paket enterprise mencakup SSO, akses berbasis peran, penyimpanan terenkripsi, dan opsi kepatuhan. Hubungi tim penjualan untuk kebutuhan keamanan dan hosting khusus.
Ya, terjemahkan skrip, beralih ke suara TTS yang telah dilokalisasi, dan ekspor berbagai varian bahasa untuk menjangkau audiens global dengan video translator.
Banyak presentasi dapat dibuat dan disempurnakan dalam hitungan menit; waktu penyuntingan akhir tergantung pada panjangnya dan jumlah kustomisasi yang Anda pilih saat menggunakan presentasi video.
Kami menyediakan proses orientasi, sumber daya pelatihan, dan dukungan khusus untuk pelanggan Tim dan Enterprise untuk membantu Anda meningkatkan produksi video dan membuat presentasi video.
