Pemutar Video AI

HeyGen's AI Video Player, cara termudah untuk membuat video realistis dengan sinkronisasi suara yang sempurna. Baik Anda membuat konten pendidikan, video pemasaran, atau postingan media sosial, Anda dapat menghasilkan video berkualitas profesional tanpa perlu kamera atau pengeditan manual. Cukup unggah video Anda, sinkronkan suaranya, dan mulai! Untuk pembuatan video yang lebih personalisasi, coba Agent, yang membantu Anda menghasilkan video profesional dari petunjuk sederhana

Tool featured image
-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba generator video avatar AI kami

Alat ini memungkinkan Anda mengubah satu foto menjadi avatar AI yang tampak nyata yang mencerminkan ekspresi, gerakan, dan pencahayaan yang sebenarnya untuk video yang terlihat profesional. Anda dapat langsung menghasilkan klip berkualitas profesional untuk konten sosial, pelatihan, atau bercerita tanpa memerlukan kamera, kru, atau keahlian mengedit.

Create Avatar Video

1

Select Avatar

2

Type your script

0/200 characters
Sign in or register to access the full experience
Pilih avatar yang sudah ada
Step 1:Pilih avatar yang sudah ada
Ketik perintah Anda
Step 2:Ketik perintah Anda
Klik video yang dihasilkan
Step 3:Klik video yang dihasilkan
Pemutar Video AI

Pemutar video AI, Pembuatan video tanpa susah payah

Dengan HeyGen, Anda dapat membuat video profesional dengan sinkronisasi bibir yang sempurna dan dukungan multibahasa hanya dalam beberapa menit. Baik Anda seorang pembuat konten, pendidik, atau pemasar, Pemutar Video AI HeyGen memungkinkan Anda untuk menghasilkan video berkualitas tinggi yang siap untuk dibagikan, tanpa memerlukan keahlian teknis.

Pemutar Video AI kami mendukung lebih dari 70 bahasa, menawarkan pengalaman terjemahan dan sinkronisasi suara yang mulus. Cukup unggah video Anda dan biarkan AI yang menangani sisanya, memudahkan untuk menjangkau audiens global.

Jika Anda ingin meningkatkan kualitas video Anda lebih jauh, gunakan Video Translator untuk menyelaraskan voiceover yang telah diterjemahkan dengan sempurna.

seorang wanita sedang memegang laptop di depan latar belakang biru
Pemutar Video AI

Praktik Terbaik untuk Sinkronisasi Bibir AI

Mencapai sinkronisasi bibir yang alami dan akurat dengan kecerdasan buatan menjadi mudah ketika Anda mengikuti langkah-langkah berikut:

•Pilih Suara Berkualitas Tinggi: Memilih dari berbagai suara AI yang tersedia untuk penyampaian ucapan yang halus dan realistis.

•Gunakan Input Audio yang Jernih: Unggah audio tanpa noise atau gunakan teks-ke-ucapan untuk sinkronisasi yang presisi.

•Padankan Ekspresi dengan Ucapan: Manfaatkan avatar AI ekspresif HeyGen untuk menciptakan visual yang tampak nyata.

•Manfaatkan Sinkronisasi Multibahasa: Perluas jangkauan audiens Anda dengan menyinkronkan voiceover yang telah diterjemahkan menggunakan fitur terjemahan bawaan HeyGen.

sebuah video seorang wanita berjudul laporan mingguan
Pemutar Video AI

Libatkan Audiens Anda dengan Sinkronisasi Bibir AI yang Autentik

Sinkronisasi bibir yang didorong oleh AI memberikan tingkat keaslian baru pada video Anda. Baik Anda sedang mendubbing rekaman asli, meningkatkan avatar animasi, atau melokalisasi konten multibahasa, Pemutar Video AI HeyGen memastikan setiap frame terasa alami dan terpolis. AI secara otomatis menyelaraskan ucapan dengan gerakan mulut, menghilangkan kebutuhan untuk edit manual yang melelahkan dan menghemat waktu Anda berjam-jam dalam produksi.

Dari subtitle otomatis hingga kompatibilitas lintas perangkat, HeyGen membantu Anda membuat video berkualitas profesional dengan lebih cepat dan efisien. Anda bahkan dapat mengintegrasikan AI Video Player dengan alat kerja Anda untuk memperlancar produksi dan menjaga konsistensi proyek Anda di berbagai platform

iklan untuk kualitas video 1080p dan 4k
Bagaimana cara kerjanya?

Buat video berdaya AI dalam 4 langkah mudah

Ikuti langkah-langkah sederhana ini untuk membuat video profesional dengan Pemutar Video AI HeyGen:

Langkah 1

Unggah video Anda

Cukup unggah konten video Anda, baik itu avatar yang berbicara atau rekaman orang nyata, dan biarkan AI yang menangani sisanya.

Langkah 2

Sinkronkan audio dan suara

Pilih dari lebih dari 70+ bahasa dan biarkan Pemutar Video AI secara otomatis menyelaraskan audio Anda dengan gerakan bibir dan ekspresi yang tampak nyata.

Langkah 3

Unduh atau bagikan video Anda

Setelah video Anda siap, unduh atau dapatkan tautan yang dapat dibagikan untuk menyematkan atau memposting di berbagai platform Anda.

Langkah 4

Terbitkan di seluruh kanal Anda

Bagikan video Anda di situs web, media sosial, atau sematkan di mana saja untuk segera menarik perhatian audiens Anda

Tanya Jawab Pemutar Video

Apa itu Pemutar Video HeyGen?

Ini adalah pemutar video bawaan untuk video yang Anda buat, memungkinkan Anda untuk menyinkronkan suara dan video dengan mudah untuk hasil yang profesional.

Bisakah saya menggunakan suara saya sendiri di dalam video?

Ya, Anda dapat mengunggah rekaman suara Anda atau memilih dari berbagai suara yang dihasilkan AI.

Berapa banyak bahasa yang didukung oleh pemutar ini?

Pemutar ini mendukung lebih dari 70+ bahasa untuk sinkronisasi suara dan subtitle.

Apakah terjemahan atau lokalisasi tersedia di pemutar?

Video Anda dapat menyertakan trek audio terjemahan (lebih dari 70 bahasa) dengan sinkronisasi bibir yang tepat. Pemutar akan menampilkan versi terlokalisasi secara mulus.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah video?

Video dibuat hanya dalam beberapa menit, membuatnya ideal untuk pembuatan konten yang cepat.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Mulai berkarya dengan HeyGen

Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.

CTA background