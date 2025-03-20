Generator Buletin Video: Ubah Email Menjadi Video yang Menarik

Ubah buletin rutin Anda menjadi video yang menarik perhatian. HeyGen mengubah skrip, pembaruan, dan pengumuman menjadi video profesional dengan avatar, voiceover, teks terjemahan, dan format yang siap untuk media sosial sehingga Anda menarik perhatian dalam kotak masuk yang padat.

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba generator video dari gambar kami yang gratis

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Pembaruan dan pengumuman perusahaan

Pembaruan dan pengumuman perusahaan

Kirim pembaruan bulanan atau triwulanan dalam format yang benar-benar ditonton orang. Daripada teks panjang yang menjelaskan berita atau kemajuan produk, sampaikan video singkat yang dipandu oleh presenter.

Edukasi produk dan tutorial

Edukasi produk dan tutorial

Jelaskan fitur baru dengan cepat menggunakan panduan visual singkat. Video mengurangi kebingungan dan membantu pelanggan memahami nilai lebih cepat daripada hanya teks.

Kisah Sukses Pelanggan

Kisah Sukses Pelanggan

Tampilkan testimoni atau soroti keberhasilan pelanggan dalam format yang menarik yang membangun kepercayaan dan menginspirasi tindakan.

Pesan onboarding dan sambutan

Pesan onboarding dan sambutan

Gantilah email sambutan panjang dengan video perkenalan yang ramah menunjukkan apa yang diharapkan, cara memulai, dan di mana mencari bantuan.

Buletin editorial atau kreator

Buletin editorial atau kreator

Para kreator menggunakan buletin video untuk menonjol dalam kotak masuk yang penuh sesak. Ubahlah artikel kepemimpinan pemikiran, tips, dan rangkuman mingguan menjadi segmen video yang menarik.

Ringkasan acara dan sorotan komunitas

Ringkasan acara dan sorotan komunitas

Bagikan poin-poin kunci, tonggak penting, atau momen komunitas melalui rangkuman video yang menarik sehingga disukai oleh para pelanggan.

Mengapa memilih HeyGen untuk pembuatan buletin video

HeyGen memberikan Anda cara yang cepat dan terasah untuk mengubah konten tertulis menjadi video yang terasa pribadi, jelas, dan mudah untuk dikonsumsi. Gantikan blok teks panjang dengan pembaruan singkat yang dipimpin oleh manusia yang meningkatkan retensi dan mendorong tingkat klik yang lebih tinggi.

Menonjol di setiap kotak masuk

Daripada bersaing dengan teks yang panjang, kirimkan video dinamis yang langsung menarik perhatian penonton dalam buletin email Anda. Penceritaan visual membantu audiens mengingat pesan Anda dan mengambil tindakan.

Pembuatan yang mudah untuk setiap tim

Tempelkan skrip Anda, pilih pembawa acara atau avatar, dan HeyGen akan menghasilkan email video lengkap dengan suara latar, teks, tata letak, dan branding. Tidak perlu keahlian pengambilan gambar atau penyuntingan untuk membuat email video.

Siap untuk penonton global

Terjemahkan skrip, narasi, dan keterangan Anda ke dalam berbagai bahasa dengan penerjemah video sehingga Anda dapat menyampaikan pembaruan kepada pelanggan di mana saja.

Skrip untuk video dengan presenter yang realistis

Ubahlah salinan buletin tertulis Anda menjadi video narasi yang jelas. Pilih dari suara yang terdengar manusiawi atau avatar AI dan dapatkan nada yang konsisten untuk pembaruan merek, tutorial, atau pengumuman produk.

Antarmuka pembuatan konten menampilkan teks "Hey tim Korea," dengan kursor berwarna hijau, dan templat "Ikhtisar Hasil Kuartal 3" di samping foto seorang pria yang tersenyum.

Pengeditan otomatis dan keterangan

HeyGen menyusun konten Anda menjadi adegan, menambahkan keterangan, memilih tempo, dan memastikan setiap segmen mudah untuk ditonton. Fitur aksesibilitas yang terintegrasi mendukung penonton yang lebih suka menggunakan subtitle.

Sebuah grafis menampilkan seorang wanita yang sedang mempresentasikan, slide bertuliskan 'Pemandangan Biliar New York', opsi penataan teks, dan kata 'tak terlupakan'.

Gaya dan setelan sesuai merek

Terapkan logo, warna, dan gaya huruf Anda secara otomatis. Ekspor video dengan durasi yang cocok untuk email atau potongan yang dioptimalkan untuk media sosial sehingga setiap bagian sesuai dengan saluran distribusi Anda.

Seorang pria tersenyum mengenakan kemeja bermotif bunga berdiri di samping palet "Warna Brand" dengan nuansa biru, hijau, hitam, dan abu-abu.

Opsi multi-bahasa dan lokalalisasi

Buat ulang video buletin Anda dalam berbagai bahasa tanpa harus merekam ulang. Lokalkan voiceover, teks terjemahan, dan teks di layar untuk audiens global.

Seorang wanita tersenyum dalam antarmuka panggilan video dengan teks bahasa Spanyol yang berisi tentang pemecahan masalah dan pilihan terjemahan di bawahnya, dengan bahasa Spanyol yang dipilih.

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

Saya melihat
"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam proses tersebut seperti yang saya miliki ketika berhubungan dengan media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang telah saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu berdiri di depan kamera lagi."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
play buttonWatch video
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Generator Buletin Video

Buatlah buletin video yang terpolisir menggunakan template konten video dalam empat langkah mudah.

Langkah 1

Tambahkan skrip atau konten buletin Anda

Tempelkan salinan buletin Anda yang ada atau tulis kerangka singkat. HeyGen menganalisis struktur dan menyiapkan adegan untuk pembawa acara.

Langkah 2

Pilih pembawa acara dan gayanya

Pilih avatar atau suara, atur branding Anda, dan pilih format video untuk video personalisasi Anda. HeyGen akan menyusun konten Anda menjadi tata letak visual yang rapi.

Langkah 3

Tinjau dan sempurnakan

Pratinjau video Anda, sesuaikan frasa, tempo, atau visual, dan buat variasi untuk pengujian. Tambahkan subtitle atau versi bahasa sesuai kebutuhan.

Langkah 4

Ekspor dan bagikan

Ekspor file MP4 atau pratinjau yang siap dikirim via email. Tambahkan tautan video atau gambar mini pada buletin Anda untuk meningkatkan tingkat klik.

Sebuah Apple iMac menampilkan dasbor data dengan grafik dan metrik, sebuah keyboard, smartphone, dan cangkir di atas meja kayu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu buletin video?

Buletin video menggantikan email teks panjang dengan video singkat yang menarik. HeyGen mengubah pembaruan, pengumuman, dan cerita Anda menjadi email video personal yang dapat ditonton oleh pelanggan dalam hitungan detik.

Apakah saya perlu merekam diri sendiri untuk membuat buletin video?

Tidak. Anda dapat memilih avatar AI atau suara sintetis untuk menyampaikan konten Anda. Anda juga dapat merekam cuplikan sendiri jika Anda mau, tetapi HeyGen memungkinkan pembuatan video tanpa kamera.

Berapa lama durasi sebuah video buletin harusnya?

Video-video berkinerja tinggi kebanyakan berdurasi kurang dari dua menit. HeyGen membantu Anda merangkum buletin Anda menjadi segmen-segmen yang jelas dan ringkas yang dapat mempertahankan perhatian.

Bagaimana cara menambahkan video ke dalam buletin saya?

Platform email biasanya mendukung penambahan gambar mini video yang terhubung ke file yang Anda hosting. Anda dapat menyematkan, menghubungkan, atau melampirkan konten video tergantung pada kemampuan penyedia layanan Anda.

Bisakah saya membuat buletin video multibahasa?

Ya, konten video sangat penting untuk pemasaran email yang efektif. Gunakan penerjemah video untuk membuat versi lokal dengan narasi, teks terjemahan, dan teks di layar yang diperbarui.

Apakah buletin video baik untuk meningkatkan keterlibatan?

Video membantu pelanggan mempertahankan informasi dan meningkatkan tingkat klik. Banyak tim melihat peningkatan yang signifikan dalam pembukaan dan tindakan ketika menggunakan pendekatan teks ke video untuk konten mereka.

Bisakah saya menyesuaikan brandingnya?

Ya. Unggah kit merek Anda dan HeyGen akan secara otomatis menerapkan warna, logo, dan gaya visual Anda.

Format apa saja yang bisa saya ekspor?

HeyGen mengekspor file MP4 yang dioptimalkan untuk kompatibilitas email, penyertaan web, dan penggunaan ulang di berbagai platform sosial.

Apakah konten saya pribadi?

Ya. Unggahan, skrip, dan video yang dihasilkan Anda tetap terlindungi, dan Anda mempertahankan hak atas seluruh konten yang diproduksi.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Mulai berkarya dengan HeyGen

Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.

CTA background