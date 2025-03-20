Ubah buletin rutin Anda menjadi video yang menarik perhatian. HeyGen mengubah skrip, pembaruan, dan pengumuman menjadi video profesional dengan avatar, voiceover, teks terjemahan, dan format yang siap untuk media sosial sehingga Anda menarik perhatian dalam kotak masuk yang padat.
Kirim pembaruan bulanan atau triwulanan dalam format yang benar-benar ditonton orang. Daripada teks panjang yang menjelaskan berita atau kemajuan produk, sampaikan video singkat yang dipandu oleh presenter.
Jelaskan fitur baru dengan cepat menggunakan panduan visual singkat. Video mengurangi kebingungan dan membantu pelanggan memahami nilai lebih cepat daripada hanya teks.
Tampilkan testimoni atau soroti keberhasilan pelanggan dalam format yang menarik yang membangun kepercayaan dan menginspirasi tindakan.
Gantilah email sambutan panjang dengan video perkenalan yang ramah menunjukkan apa yang diharapkan, cara memulai, dan di mana mencari bantuan.
Para kreator menggunakan buletin video untuk menonjol dalam kotak masuk yang penuh sesak. Ubahlah artikel kepemimpinan pemikiran, tips, dan rangkuman mingguan menjadi segmen video yang menarik.
Bagikan poin-poin kunci, tonggak penting, atau momen komunitas melalui rangkuman video yang menarik sehingga disukai oleh para pelanggan.
Mengapa memilih HeyGen untuk pembuatan buletin video
HeyGen memberikan Anda cara yang cepat dan terasah untuk mengubah konten tertulis menjadi video yang terasa pribadi, jelas, dan mudah untuk dikonsumsi. Gantikan blok teks panjang dengan pembaruan singkat yang dipimpin oleh manusia yang meningkatkan retensi dan mendorong tingkat klik yang lebih tinggi.
Daripada bersaing dengan teks yang panjang, kirimkan video dinamis yang langsung menarik perhatian penonton dalam buletin email Anda. Penceritaan visual membantu audiens mengingat pesan Anda dan mengambil tindakan.
Tempelkan skrip Anda, pilih pembawa acara atau avatar, dan HeyGen akan menghasilkan email video lengkap dengan suara latar, teks, tata letak, dan branding. Tidak perlu keahlian pengambilan gambar atau penyuntingan untuk membuat email video.
Terjemahkan skrip, narasi, dan keterangan Anda ke dalam berbagai bahasa dengan penerjemah video sehingga Anda dapat menyampaikan pembaruan kepada pelanggan di mana saja.
Skrip untuk video dengan presenter yang realistis
Ubahlah salinan buletin tertulis Anda menjadi video narasi yang jelas. Pilih dari suara yang terdengar manusiawi atau avatar AI dan dapatkan nada yang konsisten untuk pembaruan merek, tutorial, atau pengumuman produk.
Pengeditan otomatis dan keterangan
HeyGen menyusun konten Anda menjadi adegan, menambahkan keterangan, memilih tempo, dan memastikan setiap segmen mudah untuk ditonton. Fitur aksesibilitas yang terintegrasi mendukung penonton yang lebih suka menggunakan subtitle.
Gaya dan setelan sesuai merek
Terapkan logo, warna, dan gaya huruf Anda secara otomatis. Ekspor video dengan durasi yang cocok untuk email atau potongan yang dioptimalkan untuk media sosial sehingga setiap bagian sesuai dengan saluran distribusi Anda.
Opsi multi-bahasa dan lokalalisasi
Buat ulang video buletin Anda dalam berbagai bahasa tanpa harus merekam ulang. Lokalkan voiceover, teks terjemahan, dan teks di layar untuk audiens global.
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.
Cara Menggunakan Generator Buletin Video
Buatlah buletin video yang terpolisir menggunakan template konten video dalam empat langkah mudah.
Tempelkan salinan buletin Anda yang ada atau tulis kerangka singkat. HeyGen menganalisis struktur dan menyiapkan adegan untuk pembawa acara.
Pilih avatar atau suara, atur branding Anda, dan pilih format video untuk video personalisasi Anda. HeyGen akan menyusun konten Anda menjadi tata letak visual yang rapi.
Pratinjau video Anda, sesuaikan frasa, tempo, atau visual, dan buat variasi untuk pengujian. Tambahkan subtitle atau versi bahasa sesuai kebutuhan.
Ekspor file MP4 atau pratinjau yang siap dikirim via email. Tambahkan tautan video atau gambar mini pada buletin Anda untuk meningkatkan tingkat klik.
Buletin video menggantikan email teks panjang dengan video singkat yang menarik. HeyGen mengubah pembaruan, pengumuman, dan cerita Anda menjadi email video personal yang dapat ditonton oleh pelanggan dalam hitungan detik.
Tidak. Anda dapat memilih avatar AI atau suara sintetis untuk menyampaikan konten Anda. Anda juga dapat merekam cuplikan sendiri jika Anda mau, tetapi HeyGen memungkinkan pembuatan video tanpa kamera.
Video-video berkinerja tinggi kebanyakan berdurasi kurang dari dua menit. HeyGen membantu Anda merangkum buletin Anda menjadi segmen-segmen yang jelas dan ringkas yang dapat mempertahankan perhatian.
Platform email biasanya mendukung penambahan gambar mini video yang terhubung ke file yang Anda hosting. Anda dapat menyematkan, menghubungkan, atau melampirkan konten video tergantung pada kemampuan penyedia layanan Anda.
Ya, konten video sangat penting untuk pemasaran email yang efektif. Gunakan penerjemah video untuk membuat versi lokal dengan narasi, teks terjemahan, dan teks di layar yang diperbarui.
Video membantu pelanggan mempertahankan informasi dan meningkatkan tingkat klik. Banyak tim melihat peningkatan yang signifikan dalam pembukaan dan tindakan ketika menggunakan pendekatan teks ke video untuk konten mereka.
Ya. Unggah kit merek Anda dan HeyGen akan secara otomatis menerapkan warna, logo, dan gaya visual Anda.
HeyGen mengekspor file MP4 yang dioptimalkan untuk kompatibilitas email, penyertaan web, dan penggunaan ulang di berbagai platform sosial.
Ya. Unggahan, skrip, dan video yang dihasilkan Anda tetap terlindungi, dan Anda mempertahankan hak atas seluruh konten yang diproduksi.
