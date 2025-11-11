Lokalkan video Anda ke puluhan bahasa tanpa perlu pengambilan gambar, penyuntingan ulang, atau mengelola pengisi suara. Lokalisasi video HeyGen menggunakan AI untuk menerjemahkan, mendubbing, membuat subtitle, dan menyinkronkan video sehingga pesan Anda terasa asli di setiap pasar. Jangkau audiens global lebih cepat sambil menjaga konsistensi, kejelasan, dan kepercayaan merek secara masif.
Luncurkan kampanye yang sama di berbagai wilayah tanpa harus membuat ulang video dari awal. Penyampaian yang dilokalkan meningkatkan keterlibatan, kepercayaan, dan konversi di antara audiens internasional.
Pastikan karyawan menerima informasi yang sama dalam bahasa ibu mereka. Pelatihan yang dilokalkan meningkatkan pemahaman dan mengurangi kesalahan di tim yang tersebar.
Jelaskan fitur dengan jelas kepada pelanggan global menggunakan audio dan subtitle yang telah dilokalisasi. Ini mengurangi tiket dukungan dan meningkatkan adopsi produk.
Sampaikan pesan kepemimpinan secara konsisten di berbagai wilayah. Lokalisasi menjaga nada dan maksud tetap selaras sambil menghilangkan hambatan bahasa.
Lokalkan tutorial dan FAQ agar pengguna dapat melayani diri mereka sendiri dalam bahasa yang mereka pilih, dengan memastikan konten tersebut mengikuti praktik terbaik lokal. Hal ini meningkatkan kepuasan sekaligus mengurangi beban dukungan.
Perluas kursus dan pelajaran ke pasar baru tanpa harus membangun ulang konten. Lokalisasi meningkatkan aksesibilitas dan hasil pembelajaran.
Mengapa HeyGen adalah Alat Lokalisasi Video Terbaik
Lokalisasi video tidak seharusnya memperlambat pertumbuhan atau menguras anggaran produksi. HeyGen menggantikan alur kerja terjemahan yang terpisah-pisah dengan sistem berbasis AI yang dirancang untuk kecepatan, akurasi, dan konsistensi di setiap bahasa dan format, dengan memanfaatkan voiceover dan teks di layar.
HeyGen memungkinkan tim untuk melokalisasi satu video atau ribuan video tanpa mengubah alur kerja. Baik Anda meluncurkan kampanye global atau memperbarui konten pelatihan, proses lokalisisasi tetap cepat dan dapat diulang.
Video yang dilokalisasi mempertahankan nada suara alami, tempo, dan keselarasan visual. Hal ini memastikan penonton merasa seolah-olah video tersebut dibuat khusus untuk mereka, bukan diterjemahkan secara mekanis.
Seiring berkembangnya konten, versi terlokalisasi dapat segera dibuat ulang. Ini mencegah pesan yang usang tersebar di berbagai wilayah sambil menjaga efisiensi operasional.
Terjemahan video AI lintas bahasa
HeyGen menerjemahkan konten lisan ke dalam berbagai bahasa sambil mempertahankan maksud dan makna asli. Deteksi bahasa dan penerjemahan dilakukan secara otomatis untuk mengurangi pekerjaan manual. Hal ini memungkinkan tim untuk memperluas jangkauan tanpa perlu merekrut penerjemah atau mengelola alur kerja yang kompleks.
Pengisi suara AI alami
Audio yang dilokalisasi dihasilkan menggunakan suara AI yang terdengar alami dengan tempo dan intonasi yang realistis, menyediakan voiceover berkualitas tinggi. Suara-suara dirancang agar terasa manusiawi dan menarik daripada terdengar seperti robot. Hal ini meningkatkan kepercayaan dan pemahaman penonton di berbagai pasar.
Penyelarasan gerak bibir
Terjemahan ucapan disinkronkan secara visual dengan pembicara di layar. Gerakan mulut dan waktu disesuaikan untuk mengurangi ketidaksesuaian visual. Ini menciptakan pengalaman menonton yang mulus dan terasa alami untuk setiap bahasa.
Subjudul dan keterangan multibahasa
HeyGen menghasilkan subjudul yang akurat bersamaan dengan audio dubbing jika diperlukan. Teks film meningkatkan aksesibilitas, tontonan di ponsel, dan kemudahan menemukan konten. Subjudul dapat diedit dan digunakan kembali di berbagai platform.
Cara Menggunakan Alat Lokalisasi Video AI
Ubah video Anda ke dalam berbagai bahasa hanya dalam empat langkah mudah.
Unggah video yang sudah ada atau buat satu menggunakan HeyGen. Sistem akan secara otomatis mendeteksi bahasa yang diucapkan dan strukturnya.
Pilih satu atau beberapa bahasa untuk lokalisasi. Pengaturan suara, subtitle, dan sinkronisasi bibir diterapkan secara otomatis.
HeyGen menerjemahkan, mendubbing, mensinkronkan, dan memberi subtitle setiap versinya. Tinjau dan sesuaikan jika diperlukan.
Unduh atau publikasikan video yang telah dilokalisasi di saluran pemasaran, pembelajaran, dan dukungan dengan menggunakan praktik terbaik untuk komunikasi yang efektif.
Lokalisasi video menyesuaikan konten video untuk berbagai bahasa dan wilayah. Ini mencakup penerjemahan, pengalihan suara, subtitel, dan penyelarasan visual sehingga konten terasa asli dan bukan sekadar diterjemahkan.
Terjemahan mengubah teks atau ucapan ke dalam bahasa lain. Lokalisasi menyesuaikan nada, penyampaian, waktu, dan aksesibilitas untuk cocok dengan cara audiens secara alami menikmati video di setiap wilayah.
Tidak. HeyGen memungkinkan Anda untuk menghasilkan beberapa versi terlokalisasi dari satu sumber video dengan penerjemah video. Ini menjaga produksi tetap terpusat dan konsisten.
HeyGen menggunakan model AI canggih yang dilatih pada pola ucapan multibahasa. Akurasi sangat tinggi untuk kebanyakan kasus profesional, pendidikan, dan pemasaran, dengan opsi penyuntingan tersedia bila diperlukan.
Ya. HeyGen mendukung deteksi dan lokalisasi pembicara multi-suara, memudahkan untuk berinteraksi dengan audiens baru. Setiap pembicara ditangani dengan akurat untuk kejelasan dan keselarasan.
Video yang dilokalkan meningkatkan waktu tonton, pemahaman, dan keterlibatan. Penonton lebih cenderung untuk mempercayai dan bertindak berdasarkan konten yang disampaikan dalam bahasa ibu mereka.
Ya. Ketika konten sumber berubah, semua versi terjemahan dapat segera dibuat ulang. Ini mencegah pesan yang usang tersebar di berbagai wilayah.
Ya. HeyGen mendukung lokalisasi volume tinggi, penyampaian merek yang konsisten, dan alur kerja yang aman untuk tim global.
