Pembuat Kolase Video untuk Penceritaan Kreatif Instan

Gabungkan foto dan klip favorit Anda menjadi satu kolase video dinamis. Dengan HeyGen, Anda dapat membuat tata letak yang rapi, menyelaraskan visual dengan musik, dan berbagi kolase yang telah dipoles untuk segala acara atau kanal. Buat sorotan pribadi atau konten bermerek dengan pengeditan cepat dan hasil yang profesional.

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba generator video dari gambar kami yang gratis

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Sorotan dan rangkuman media sosial

Sorotan dan rangkuman media sosial

Kelompokkan momen terbaik Anda, klip perjalanan, atau rangkuman acara ke dalam kolase yang menarik. Cocok untuk TikTok, Reels, dan YouTube Shorts di mana perhatian cepat dan visual sangat penting.

Pameran produk dan penceritaan merek

Pameran produk dan penceritaan merek

Tampilkan berbagai sudut, warna, atau fitur secara bersamaan. Bantu pembeli memahami apa yang membuat sebuah produk menarik hanya dalam beberapa detik.

Perayaan pribadi dan kenangan tonggak penting

Perayaan pribadi dan kenangan tonggak penting

Bagikan ulang tahun, peringatan, atau hari libur dengan visual yang bermakna dalam satu tempat. Teman dan keluarga dapat mengenang momen spesial sebagai satu cerita dalam kolase video yang dipersonalisasi.

Ringkasan acara dan keterlibatan komunitas

Ringkasan acara dan keterlibatan komunitas

Gabungkan momen keramaian, cuplikan di balik layar, dan klip sorotan untuk menjaga semangat tinggi pada acara lokal, festival, atau aktivitas tim.

Tutorial dan klip cara melakukan sesuatu

Tutorial dan klip cara melakukan sesuatu

Tampilkan langkah-langkah secara berdampingan di editor video Anda sementara penonton tetap terorientasi. Sangat cocok untuk kecantikan, kerajinan, resep, dan alur kebugaran yang mengandalkan berbagai sudut.

Mini showreel dan portofolio

Mini showreel dan portofolio

Rancang portofolio singkat yang menampilkan jangkauan kreatif Anda dengan cepat. Ideal untuk kreator, desainer, dan influencer yang membutuhkan presentasi visual yang terpolis.

Mengapa HeyGen adalah Pembuat Kolase Video Terbaik

HeyGen membantu Anda membuat kolase video yang menggabungkan berbagai momen menjadi satu cerita visual yang utuh. Seret dan atur media Anda, tambahkan transisi yang halus, dan sesuaikan tempo sehingga kolase akhir terasa menarik, tidak membebani. Cocok untuk berbagi di media sosial, promosi produk, dan kenangan yang layak mendapatkan lebih dari sekedar satu klip.

Ceritakan kisah yang lebih besar dengan usaha yang lebih sedikit

Tampilkan berbagai perspektif atau adegan sekaligus dalam satu tampilan menggunakan format video kolase. Daripada mengirim klip terpisah, audiens Anda akan mendapatkan gambaran lengkap dan bermakna dalam sekali tonton menggunakan pembuat kolase video online kami.

Dirancang untuk pengeditan cepat dan kreativitas

Lewati perangkat lunak yang rumit, pilih tata letak, unggah media Anda, dan atur waktu dengan kontrol yang sederhana. HeyGen mengurus animasi dan konsistensi visual sehingga semuanya terlihat serasi.

Terbitkan di mana saja dengan percaya diri

Buat tata letak vertikal, persegi, atau horizontal yang diformat untuk setiap platform sosial. Ekspor berkualitas tinggi memastikan kolase Anda terlihat tajam di setiap perangkat.

Kontrol tata letak media dan transisi yang mulus

Pilih dari tampilan terbagi, tata letak gambar-dalam-gambar, atau grid yang sepenuhnya kustom untuk menampilkan beberapa momen sekaligus. Atur dengan tepat adegan-adegan, ubah ukuran bingkai individu, dan sesuaikan jarak untuk menciptakan komposisi yang seimbang dan disengaja.

Wanita yang sama dengan senyumnya ditampilkan dalam berbagai peran profesional dan kasual di beberapa bingkai segitiga yang bertumpuk.

Penyesuaian sinkronisasi musik dan waktu

Atur suasana kolase Anda dengan musik yang melengkapi setiap momen. Pangkas trek audio, sesuaikan potongan visual dengan irama, dan atur tempo agar setiap pergantian adegan terasa alami dan menarik.

Kolase seorang wanita muda Asia yang tersenyum digambarkan dalam berbagai peran dan pengaturan di panel-panel yang bertumpuk.

Teks overlay dan elemen branding

Tambahkan keterangan, label, dan penjelasan untuk memberikan konteks atau menyoroti momen kunci dalam kolase Anda. Terapkan logo, warna, dan font untuk mencocokkan dengan gaya pribadi atau identitas merek Anda. Penempatan yang rapi dan tipografi yang konsisten menjaga fokus pada visual sambil memperkuat pesan Anda.

Seorang pria yang tersenyum dengan opsi kustomisasi font dan warna merek, serta teks overlay personalisasi "Hey Maya! Kami memiliki penawaran spesial hanya untukmu!"

Ekspor berkualitas tinggi untuk setiap platform

Ekspor kolase video Anda dalam format resolusi tinggi yang dioptimalkan untuk media sosial, situs web, dan aplikasi perpesanan. Segera buat versi vertikal, persegi, atau layar lebar tanpa mengedit ulang tata letak.

Pria tersenyum dengan kotak dialog UI yang menampilkan opsi ekspor SCORM yang diaktifkan dan SCORM 1.2 terpilih.

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

Miro
"Hal ini telah memberdayakan penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam proses tersebut seperti yang saya miliki ketika berbicara tentang media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang telah saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu lagi berdiri di depan kamera."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
play buttonWatch video
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Pembuat Kolase Video

Buat kolase video dalam empat langkah mudah menggunakan kontrol terpandu yang membuat pengeditan menjadi cepat.

Langkah 1

Mulai dengan media Anda

Unggah foto dan video dari perangkat atau perpustakaan Anda. Pilih tata letak kolase yang sesuai dengan cerita yang ingin Anda bagikan.

Langkah 2

Susun bingkai dan visual

Seret klip ke posisi yang diinginkan, pangkas atau potong konten, dan sesuaikan rasio aspek agar setiap momen cocok dengan desain.

Langkah 3

Tambahkan audio dan peningkatan

Sertakan musik, teks, dan transisi yang memperkuat suasana. Atur waktu dengan tepat untuk menjaga energi tetap tinggi di setiap adegan.

Langkah 4

Hasilkan dan terbitkan

HeyGen merender kolase Anda dalam format yang Anda pilih. Unduh atau bagikan segera di platform apa pun.

Sebuah Apple iMac menampilkan dasbor data dengan grafik dan metrik, sebuah keyboard, smartphone, dan cangkir di atas meja kayu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu pembuat kolase video?

Pembuat kolase video menggabungkan beberapa foto dan klip video ke dalam satu tata letak dengan gerakan, transisi, dan audio. Ini membantu Anda menampilkan beberapa sudut atau momen dalam satu video yang koheren.

Apakah saya memerlukan pengalaman mengedit untuk membuat kolase?

Tidak. HeyGen menyediakan kontrol sederhana untuk tata letak, waktu, dan audio. Anda hanya perlu memilih visual favorit Anda dan sistem akan mengatur detail desainnya.

Apakah saya bisa menggunakan foto dan video dalam satu kolase?

Ya, Anda dapat membuat kolase video dengan mudah menggunakan generator video AI kami. Anda dapat menggabungkan gambar, klip pendek, dan bahkan rekaman layar dalam proyek yang sama sambil menjaga konsistensi waktu dan visual.

Bisakah saya menambahkan musik atau suara latar pada kolase saya?

Ya. Anda dapat menambahkan musik latar, mengatur volume, dan menyelaraskan adegan dengan irama. Voiceover dan teks bantu menambah kejelasan atau kepribadian pada video kolase Anda.

Ukuran dan format file apa saja yang didukung?

HeyGen mendukung format foto dan video yang umum dan menyediakan rendering berkualitas tinggi untuk berbagi lintas platform. Unggah media dari desktop atau ponsel dan campur format dengan bebas.

Bisakah saya membuat kolase vertikal untuk TikTok atau Reels?

Ya. Pilih rasio aspek seperti 9:16 untuk postingan vertikal atau 1:1 untuk umpan persegi. Ekspor dioptimalkan untuk setiap tujuan secara otomatis ketika menggunakan pembuat kolase video online kami.

Berapa lama durasi kolase video bisa dibuat?

Kebanyakan kolase video paling baik berdurasi antara 10 hingga 60 detik tergantung pada jumlah klip. Anda dapat menyesuaikan panjangnya dengan memangkas media atau mengatur tempo adegan.

Bisakah saya menyertakan elemen merek saya?

Ya. Tambahkan logo Anda, warna merek, dan teks bergaya agar kolase Anda tetap konsisten secara visual untuk pemasaran atau penggunaan bisnis.

Apakah konten saya aman selama proses penyuntingan?

Ya. Unggahan Anda dan video yang dihasilkan tetap pribadi dan terenkripsi. Anda mengontrol di mana dan bagaimana kolase akhir dibagikan.

Bisakah saya memperbarui kolase video saya nanti?

Ya. Buka kembali proyek Anda, ganti media, atau perbarui tata letak, kemudian hasilkan versi final baru tanpa harus memulai dari awal.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Mulai berkarya dengan HeyGen

Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.

CTA background