Gabungkan foto dan klip favorit Anda menjadi satu kolase video dinamis. Dengan HeyGen, Anda dapat membuat tata letak yang rapi, menyelaraskan visual dengan musik, dan berbagi kolase yang telah dipoles untuk segala acara atau kanal. Buat sorotan pribadi atau konten bermerek dengan pengeditan cepat dan hasil yang profesional.
Coba generator video dari gambar kami yang gratis
Kelompokkan momen terbaik Anda, klip perjalanan, atau rangkuman acara ke dalam kolase yang menarik. Cocok untuk TikTok, Reels, dan YouTube Shorts di mana perhatian cepat dan visual sangat penting.
Tampilkan berbagai sudut, warna, atau fitur secara bersamaan. Bantu pembeli memahami apa yang membuat sebuah produk menarik hanya dalam beberapa detik.
Bagikan ulang tahun, peringatan, atau hari libur dengan visual yang bermakna dalam satu tempat. Teman dan keluarga dapat mengenang momen spesial sebagai satu cerita dalam kolase video yang dipersonalisasi.
Gabungkan momen keramaian, cuplikan di balik layar, dan klip sorotan untuk menjaga semangat tinggi pada acara lokal, festival, atau aktivitas tim.
Tampilkan langkah-langkah secara berdampingan di editor video Anda sementara penonton tetap terorientasi. Sangat cocok untuk kecantikan, kerajinan, resep, dan alur kebugaran yang mengandalkan berbagai sudut.
Rancang portofolio singkat yang menampilkan jangkauan kreatif Anda dengan cepat. Ideal untuk kreator, desainer, dan influencer yang membutuhkan presentasi visual yang terpolis.
Mengapa HeyGen adalah Pembuat Kolase Video Terbaik
HeyGen membantu Anda membuat kolase video yang menggabungkan berbagai momen menjadi satu cerita visual yang utuh. Seret dan atur media Anda, tambahkan transisi yang halus, dan sesuaikan tempo sehingga kolase akhir terasa menarik, tidak membebani. Cocok untuk berbagi di media sosial, promosi produk, dan kenangan yang layak mendapatkan lebih dari sekedar satu klip.
Tampilkan berbagai perspektif atau adegan sekaligus dalam satu tampilan menggunakan format video kolase. Daripada mengirim klip terpisah, audiens Anda akan mendapatkan gambaran lengkap dan bermakna dalam sekali tonton menggunakan pembuat kolase video online kami.
Lewati perangkat lunak yang rumit, pilih tata letak, unggah media Anda, dan atur waktu dengan kontrol yang sederhana. HeyGen mengurus animasi dan konsistensi visual sehingga semuanya terlihat serasi.
Buat tata letak vertikal, persegi, atau horizontal yang diformat untuk setiap platform sosial. Ekspor berkualitas tinggi memastikan kolase Anda terlihat tajam di setiap perangkat.
Kontrol tata letak media dan transisi yang mulus
Pilih dari tampilan terbagi, tata letak gambar-dalam-gambar, atau grid yang sepenuhnya kustom untuk menampilkan beberapa momen sekaligus. Atur dengan tepat adegan-adegan, ubah ukuran bingkai individu, dan sesuaikan jarak untuk menciptakan komposisi yang seimbang dan disengaja.
Penyesuaian sinkronisasi musik dan waktu
Atur suasana kolase Anda dengan musik yang melengkapi setiap momen. Pangkas trek audio, sesuaikan potongan visual dengan irama, dan atur tempo agar setiap pergantian adegan terasa alami dan menarik.
Teks overlay dan elemen branding
Tambahkan keterangan, label, dan penjelasan untuk memberikan konteks atau menyoroti momen kunci dalam kolase Anda. Terapkan logo, warna, dan font untuk mencocokkan dengan gaya pribadi atau identitas merek Anda. Penempatan yang rapi dan tipografi yang konsisten menjaga fokus pada visual sambil memperkuat pesan Anda.
Ekspor berkualitas tinggi untuk setiap platform
Ekspor kolase video Anda dalam format resolusi tinggi yang dioptimalkan untuk media sosial, situs web, dan aplikasi perpesanan. Segera buat versi vertikal, persegi, atau layar lebar tanpa mengedit ulang tata letak.
Cara Menggunakan Pembuat Kolase Video
Buat kolase video dalam empat langkah mudah menggunakan kontrol terpandu yang membuat pengeditan menjadi cepat.
Unggah foto dan video dari perangkat atau perpustakaan Anda. Pilih tata letak kolase yang sesuai dengan cerita yang ingin Anda bagikan.
Seret klip ke posisi yang diinginkan, pangkas atau potong konten, dan sesuaikan rasio aspek agar setiap momen cocok dengan desain.
Sertakan musik, teks, dan transisi yang memperkuat suasana. Atur waktu dengan tepat untuk menjaga energi tetap tinggi di setiap adegan.
HeyGen merender kolase Anda dalam format yang Anda pilih. Unduh atau bagikan segera di platform apa pun.
Pembuat kolase video menggabungkan beberapa foto dan klip video ke dalam satu tata letak dengan gerakan, transisi, dan audio. Ini membantu Anda menampilkan beberapa sudut atau momen dalam satu video yang koheren.
Tidak. HeyGen menyediakan kontrol sederhana untuk tata letak, waktu, dan audio. Anda hanya perlu memilih visual favorit Anda dan sistem akan mengatur detail desainnya.
Ya, Anda dapat membuat kolase video dengan mudah menggunakan generator video AI kami. Anda dapat menggabungkan gambar, klip pendek, dan bahkan rekaman layar dalam proyek yang sama sambil menjaga konsistensi waktu dan visual.
Ya. Anda dapat menambahkan musik latar, mengatur volume, dan menyelaraskan adegan dengan irama. Voiceover dan teks bantu menambah kejelasan atau kepribadian pada video kolase Anda.
HeyGen mendukung format foto dan video yang umum dan menyediakan rendering berkualitas tinggi untuk berbagi lintas platform. Unggah media dari desktop atau ponsel dan campur format dengan bebas.
Ya. Pilih rasio aspek seperti 9:16 untuk postingan vertikal atau 1:1 untuk umpan persegi. Ekspor dioptimalkan untuk setiap tujuan secara otomatis ketika menggunakan pembuat kolase video online kami.
Kebanyakan kolase video paling baik berdurasi antara 10 hingga 60 detik tergantung pada jumlah klip. Anda dapat menyesuaikan panjangnya dengan memangkas media atau mengatur tempo adegan.
Ya. Tambahkan logo Anda, warna merek, dan teks bergaya agar kolase Anda tetap konsisten secara visual untuk pemasaran atau penggunaan bisnis.
Ya. Unggahan Anda dan video yang dihasilkan tetap pribadi dan terenkripsi. Anda mengontrol di mana dan bagaimana kolase akhir dibagikan.
Ya. Buka kembali proyek Anda, ganti media, atau perbarui tata letak, kemudian hasilkan versi final baru tanpa harus memulai dari awal.
