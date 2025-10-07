Pembuat Iklan Video: Buat Iklan Kreatif dalam Hitungan Menit

Ciptakan iklan video berkualitas studio tanpa kamera, kru, atau alat pengeditan yang rumit. Dengan HeyGen, Anda dapat mengubah ide-ide sederhana menjadi kreatif iklan yang terpoles, berdampak tinggi yang menarik perhatian dan mendorong hasil bisnis nyata. Bangun lebih banyak iklan, uji lebih cepat, dan skala kampanye dengan mudah.

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

us flagcn flagge flagsp flag+
Iklan Peluncuran Produk

Iklan Peluncuran Produk

Tampilkan fitur produk Anda dengan visual yang jelas dan pesan yang membantu audiens memahami mengapa produk tersebut menonjol dan mengapa mereka harus bertindak.

Iklan Video Gaya UGC

Iklan Video Gaya UGC

Buatlah video yang otentik dan relatable menggunakan avatar serta suara yang alami. Sangat cocok untuk merek yang fokus pada kepercayaan, kredibilitas, dan konversi yang didorong oleh bukti sosial melalui iklan ai.

Kampanye Kesadaran Merek

Kampanye Kesadaran Merek

Ceritakan kisah Anda dengan iklan yang menonjolkan misi dan kepribadian Anda. Ciptakan konten yang berkesan yang meningkatkan visibilitas dan menguatkan ingatan merek.

Iklan Pemasaran Kinerja

Iklan Pemasaran Kinerja

Buatlah iklan yang dioptimalkan untuk konversi dengan daya tarik yang kuat, tampilan yang bersih, dan pesan yang dirancang untuk meningkatkan ROAS di berbagai kanal berbayar.

Promosi E-commerce

Promosi E-commerce

Tingkatkan penjualan, paket, atau penawaran musiman dengan video yang menonjolkan keunggulan produk dan membuat keputusan pembelian menjadi mudah menggunakan pembuat iklan video online.

Iklan Kursus dan Layanan

Iklan Kursus dan Layanan

Edukasi dan inspirasi audiens Anda dengan iklan yang dirancang untuk menjelaskan program Anda, menguraikan manfaat utama, dan mendorong pendaftaran atau pemesanan.

Mengapa Menggunakan HeyGen untuk Iklan Video

HeyGen memberikan Anda alur kerja produksi video lengkap yang didukung oleh AI, memudahkan pembuatan iklan yang efektif di setiap saluran. Mulai dari naskah hingga visual hingga avatar, semuanya diurus dalam satu pengalaman tanpa batas dengan generator iklan video kami. Luncurkan kampanye lebih cepat dan maksimalkan jangkauan Anda.

Produksi cepat untuk pertumbuhan yang pesat

Hasilkan iklan yang menarik dalam hitungan menit dengan skrip, visual, dan pesan yang diproduksi AI dan disesuaikan untuk kinerja di setiap platform.

Dirancang untuk kinerja

Setiap iklan dirancang untuk meningkatkan keterlibatan dan memperbaiki tingkat klik-melalui sehingga Anda dapat memperoleh nilai lebih dari setiap kampanye dengan alat video ai kami.

Buat secara massal

Hasilkan varian, lokalisasi, dan konsep iklan baru secara instan, membantu tim Anda menjaga konsistensi output tanpa sumber daya tambahan.

Generasi Skrip AI

Ubah petunjuk sederhana menjadi skrip iklan yang menarik dan persuasif yang menonjolkan nilai produk Anda. AI kami menyusun setiap pesan untuk segera menarik perhatian penonton dan mengarahkan mereka untuk bertindak.

Seorang wanita duduk di sofa di samping antarmuka obrolan dari 'Diane' yang mendeskripsikan sebuah sofa.

Avatar AI dan Pengisi Suara

Hidupkan pesan Anda dengan avatar yang terlihat alami dan suara latar yang ekspresif dalam berbagai bahasa. Buat video yang terlihat profesional tanpa perlu merekam gambar atau menyewa pembawa acara dengan pembuat iklan video gratis kami.

Wanita profesional memegang telepon dan menunjuk, di samping teks "Buat demo produk 1 menit" dan telepon yang menampilkan "Tambah produk".

Ekspor Berbagai Format

Ekspor iklan Anda dalam format vertikal, persegi, atau lanskap untuk platform seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan lainnya menggunakan pembuat iklan video online kami. Sampaikan kreativitas yang selaras dengan merek Anda di mana pun audiens Anda berada.

Seorang pria yang tersenyum mengenakan kemeja biru berdiri di samping antarmuka pengguna yang menunjukkan opsi 'Ekspor sebagai SCORM' dengan SCORM 1.2 yang terpilih.

Alat Peningkatan Visual

Tingkatkan tampilan iklan Anda dengan pencahayaan otomatis, pengaturan tempo, dan peningkatan desain untuk menciptakan video iklan yang efektif. Hasilkan tampilan visual yang bersih dan profesional meskipun Anda belum pernah mengedit video sebelumnya.

Sebuah baris yang terdiri dari lima individu beragam dalam bingkai panggilan video terpisah yang berbentuk bulat.

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

Miro
"Hal ini telah memberdayakan penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam prosesnya seperti yang saya miliki ketika berhubungan dengan media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang telah saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu berdiri di depan kamera lagi."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
play buttonWatch video
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
play buttonWatch video
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Pembuat Iklan Video

HeyGen memudahkan siapa saja untuk membuat iklan video siap luncur. Tidak perlu peralatan, keahlian mengedit, atau pengalaman produksi untuk membuat iklan video Anda dalam hitungan menit.

Langkah 1

Mulai dengan sebuah perintah

Jelaskan produk Anda, audiens, atau tujuan kampanye dalam beberapa kalimat. HeyGen menggunakan masukan tersebut untuk menghasilkan skrip yang disesuaikan dan storyboard awal yang selaras dengan tujuan pemasaran Anda.

Langkah 2

Tinjau dan sempurnakan naskahnya

Pindai naskah dan storyboard yang telah dibuat, singkatkan atau perpanjang dialog untuk penyesuaian tempo, sesuaikan ajakan bertindak, dan pastikan nada serta pesan sesuai dengan merek Anda sebelum beralih ke visual.

Langkah 3

Sesuaikan visual dan suara

Pilih avatar atau presenter, pilih latar belakang dan imajeri, tambahkan musik dan keterangan, serta pilih suara atau rekam suara Anda sendiri. Sesuaikan waktu dan urutan adegan agar iklan terasa alami.

Langkah 4

Ekspor dan luncurkan

Buat versi yang siap digunakan di platform dengan preset untuk sosial, web, atau streaming, atau unduh file MP4. Buat beberapa variasi untuk pengujian, kemudian unggah dan mulai kampanye Anda.

Sebuah Apple iMac menampilkan dasbor data dengan grafik dan metrik, sebuah keyboard, smartphone, dan cangkir di atas meja kayu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu pembuat iklan video?

Pembuat iklan video adalah alat yang membantu Anda membuat video promosi dengan cepat menggunakan skrip AI, avatar, templat, dan peningkatan visual. Ini menyederhanakan seluruh proses pembuatan iklan.

Apakah saya memerlukan pengalaman mengedit untuk menggunakan HeyGen?

Tidak diperlukan pengalaman untuk menggunakan generator video ai dan alat-alatnya. HeyGen mengatur skrip, visual, suara latar, dan format secara otomatis, sehingga siapa saja dapat menghasilkan iklan yang terpolish dan efektif.

Bisakah saya menyesuaikan iklan yang dihasilkan oleh HeyGen?

Ya, iklan video gratis kami ramah pengguna. Anda dapat menyesuaikan naskah, visual, avatar, bahasa, tempo, dan gaya agar sesuai dengan merek dan tujuan kampanye Anda.

Jenis iklan apa saja yang bisa saya buat dengan HeyGen?

Anda dapat membuat promosi produk, iklan bergaya UGC, video merek, video penjelas, iklan kinerja, testimoni, dan lainnya untuk setiap saluran pemasaran.

Bisakah saya membuat iklan dalam berbagai bahasa?

Tentu saja. HeyGen mendukung voiceover dan avatar multibahasa, memungkinkan Anda untuk menyesuaikan iklan bagi audiens global dalam hitungan detik.

Apakah HeyGen mendukung format khusus platform?

Ya. Ekspor video dalam semua ukuran utama termasuk 9:16, 1:1, dan 16:9, memastikan iklan Anda cocok untuk TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, dan platform lainnya.

Apakah saya dapat menggunakan iklan-iklan ini untuk tujuan komersial?

Ya. Semua konten yang dihasilkan HeyGen dapat digunakan untuk iklan komersial di saluran berbayar dan organik.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat iklan video?

Kebanyakan pengguna membuat iklan video yang sudah dipoles dan siap diluncurkan hanya dalam beberapa menit. AI menangani pekerjaan berat sehingga Anda dapat bekerja lebih cepat dengan percaya diri.

Bisakah saya menguji berbagai variasi iklan?

Ya. Anda dapat menghasilkan hook, skrip, gaya, dan format baru secara instan dengan generator iklan kami untuk menjalankan tes A/B dan mengoptimalkan kinerja pemasaran Anda.

Apakah saya perlu mengunduh perangkat lunak untuk menggunakan HeyGen?

Tidak perlu mengunduh apa pun. HeyGen berjalan sepenuhnya secara online, memungkinkan Anda untuk membuat iklan video dari perangkat apa saja yang terhubung ke internet.

