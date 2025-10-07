Langkah 1 Mulai dengan sebuah perintah Jelaskan produk Anda, audiens, atau tujuan kampanye dalam beberapa kalimat. HeyGen menggunakan masukan tersebut untuk menghasilkan skrip yang disesuaikan dan storyboard awal yang selaras dengan tujuan pemasaran Anda.

Langkah 2 Tinjau dan sempurnakan naskahnya Pindai naskah dan storyboard yang telah dibuat, singkatkan atau perpanjang dialog untuk penyesuaian tempo, sesuaikan ajakan bertindak, dan pastikan nada serta pesan sesuai dengan merek Anda sebelum beralih ke visual.

Langkah 3 Sesuaikan visual dan suara Pilih avatar atau presenter, pilih latar belakang dan imajeri, tambahkan musik dan keterangan, serta pilih suara atau rekam suara Anda sendiri. Sesuaikan waktu dan urutan adegan agar iklan terasa alami.