Ciptakan iklan video berkualitas studio tanpa kamera, kru, atau alat pengeditan yang rumit. Dengan HeyGen, Anda dapat mengubah ide-ide sederhana menjadi kreatif iklan yang terpoles, berdampak tinggi yang menarik perhatian dan mendorong hasil bisnis nyata. Bangun lebih banyak iklan, uji lebih cepat, dan skala kampanye dengan mudah.
Tampilkan fitur produk Anda dengan visual yang jelas dan pesan yang membantu audiens memahami mengapa produk tersebut menonjol dan mengapa mereka harus bertindak.
Buatlah video yang otentik dan relatable menggunakan avatar serta suara yang alami. Sangat cocok untuk merek yang fokus pada kepercayaan, kredibilitas, dan konversi yang didorong oleh bukti sosial melalui iklan ai.
Ceritakan kisah Anda dengan iklan yang menonjolkan misi dan kepribadian Anda. Ciptakan konten yang berkesan yang meningkatkan visibilitas dan menguatkan ingatan merek.
Buatlah iklan yang dioptimalkan untuk konversi dengan daya tarik yang kuat, tampilan yang bersih, dan pesan yang dirancang untuk meningkatkan ROAS di berbagai kanal berbayar.
Tingkatkan penjualan, paket, atau penawaran musiman dengan video yang menonjolkan keunggulan produk dan membuat keputusan pembelian menjadi mudah menggunakan pembuat iklan video online.
Edukasi dan inspirasi audiens Anda dengan iklan yang dirancang untuk menjelaskan program Anda, menguraikan manfaat utama, dan mendorong pendaftaran atau pemesanan.
Mengapa Menggunakan HeyGen untuk Iklan Video
HeyGen memberikan Anda alur kerja produksi video lengkap yang didukung oleh AI, memudahkan pembuatan iklan yang efektif di setiap saluran. Mulai dari naskah hingga visual hingga avatar, semuanya diurus dalam satu pengalaman tanpa batas dengan generator iklan video kami. Luncurkan kampanye lebih cepat dan maksimalkan jangkauan Anda.
Hasilkan iklan yang menarik dalam hitungan menit dengan skrip, visual, dan pesan yang diproduksi AI dan disesuaikan untuk kinerja di setiap platform.
Setiap iklan dirancang untuk meningkatkan keterlibatan dan memperbaiki tingkat klik-melalui sehingga Anda dapat memperoleh nilai lebih dari setiap kampanye dengan alat video ai kami.
Hasilkan varian, lokalisasi, dan konsep iklan baru secara instan, membantu tim Anda menjaga konsistensi output tanpa sumber daya tambahan.
Generasi Skrip AI
Ubah petunjuk sederhana menjadi skrip iklan yang menarik dan persuasif yang menonjolkan nilai produk Anda. AI kami menyusun setiap pesan untuk segera menarik perhatian penonton dan mengarahkan mereka untuk bertindak.
Avatar AI dan Pengisi Suara
Hidupkan pesan Anda dengan avatar yang terlihat alami dan suara latar yang ekspresif dalam berbagai bahasa. Buat video yang terlihat profesional tanpa perlu merekam gambar atau menyewa pembawa acara dengan pembuat iklan video gratis kami.
Ekspor Berbagai Format
Ekspor iklan Anda dalam format vertikal, persegi, atau lanskap untuk platform seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan lainnya menggunakan pembuat iklan video online kami. Sampaikan kreativitas yang selaras dengan merek Anda di mana pun audiens Anda berada.
Alat Peningkatan Visual
Tingkatkan tampilan iklan Anda dengan pencahayaan otomatis, pengaturan tempo, dan peningkatan desain untuk menciptakan video iklan yang efektif. Hasilkan tampilan visual yang bersih dan profesional meskipun Anda belum pernah mengedit video sebelumnya.
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.
Cara Menggunakan Pembuat Iklan Video
HeyGen memudahkan siapa saja untuk membuat iklan video siap luncur. Tidak perlu peralatan, keahlian mengedit, atau pengalaman produksi untuk membuat iklan video Anda dalam hitungan menit.
Jelaskan produk Anda, audiens, atau tujuan kampanye dalam beberapa kalimat. HeyGen menggunakan masukan tersebut untuk menghasilkan skrip yang disesuaikan dan storyboard awal yang selaras dengan tujuan pemasaran Anda.
Pindai naskah dan storyboard yang telah dibuat, singkatkan atau perpanjang dialog untuk penyesuaian tempo, sesuaikan ajakan bertindak, dan pastikan nada serta pesan sesuai dengan merek Anda sebelum beralih ke visual.
Pilih avatar atau presenter, pilih latar belakang dan imajeri, tambahkan musik dan keterangan, serta pilih suara atau rekam suara Anda sendiri. Sesuaikan waktu dan urutan adegan agar iklan terasa alami.
Buat versi yang siap digunakan di platform dengan preset untuk sosial, web, atau streaming, atau unduh file MP4. Buat beberapa variasi untuk pengujian, kemudian unggah dan mulai kampanye Anda.
Pembuat iklan video adalah alat yang membantu Anda membuat video promosi dengan cepat menggunakan skrip AI, avatar, templat, dan peningkatan visual. Ini menyederhanakan seluruh proses pembuatan iklan.
Tidak diperlukan pengalaman untuk menggunakan generator video ai dan alat-alatnya. HeyGen mengatur skrip, visual, suara latar, dan format secara otomatis, sehingga siapa saja dapat menghasilkan iklan yang terpolish dan efektif.
Ya, iklan video gratis kami ramah pengguna. Anda dapat menyesuaikan naskah, visual, avatar, bahasa, tempo, dan gaya agar sesuai dengan merek dan tujuan kampanye Anda.
Anda dapat membuat promosi produk, iklan bergaya UGC, video merek, video penjelas, iklan kinerja, testimoni, dan lainnya untuk setiap saluran pemasaran.
Tentu saja. HeyGen mendukung voiceover dan avatar multibahasa, memungkinkan Anda untuk menyesuaikan iklan bagi audiens global dalam hitungan detik.
Ya. Ekspor video dalam semua ukuran utama termasuk 9:16, 1:1, dan 16:9, memastikan iklan Anda cocok untuk TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, dan platform lainnya.
Ya. Semua konten yang dihasilkan HeyGen dapat digunakan untuk iklan komersial di saluran berbayar dan organik.
Kebanyakan pengguna membuat iklan video yang sudah dipoles dan siap diluncurkan hanya dalam beberapa menit. AI menangani pekerjaan berat sehingga Anda dapat bekerja lebih cepat dengan percaya diri.
Ya. Anda dapat menghasilkan hook, skrip, gaya, dan format baru secara instan dengan generator iklan kami untuk menjalankan tes A/B dan mengoptimalkan kinerja pemasaran Anda.
Tidak perlu mengunduh apa pun. HeyGen berjalan sepenuhnya secara online, memungkinkan Anda untuk membuat iklan video dari perangkat apa saja yang terhubung ke internet.
