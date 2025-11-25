Pembuat Iklan UGC: Buat Iklan Berkualitas Tinggi Secara Instan

Buatlah iklan UGC yang otentik dan menarik perhatian, yang terasa seperti postingan pelanggan sebenarnya, tanpa perlu pemotretan atau siklus produksi yang panjang. HeyGen membantu merek menciptakan klip testimoni, iklan skit, demo produk, dan konten UGC yang terasa asli dengan bakat yang realistis, voiceover alami, dan format yang siap untuk platform. Uji lebih banyak kreatif, skala lebih cepat, dan pertahankan hasil yang otentik.

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba generator video dari gambar kami yang gratis

Iklan bukti sosial dan testimoni

Tampilkan reaksi jujur, demonstrasi produk, dan kisah sebelum serta sesudah yang meningkatkan kredibilitas dan mengurangi hambatan pembelian.

Demo produk dan panduan singkat

Gunakan klip pendek dan fokus yang mendemonstrasikan fitur dalam konteks alami, membantu pemirsa memahami nilai produk dengan cepat.

Skeč untuk dua orang dan klip ala influencer

Ciptakan sketsa percakapan atau segmen bersama yang meniru konten influencer dengan menggunakan aktor AI untuk tetap terkontrol penuh dan aman untuk merek.

Iklan ala podcast yang autentik

Buatlah klip testimoni atau diskusi panjang yang terdengar seperti percakapan alami, sangat cocok untuk penempatan di dalam aliran konten UGC.

Optimisasi kreatif dinamis dan pengujian A/B

Hasilkan banyak variasi dari konsep yang sama dengan berbagai pengait, seruan bertindak, dan visual untuk menemukan kombinasi yang paling efektif untuk iklan AI Anda.

Kampanye yang dilokalkan dan multibahasa

Tukar bahasa, aksen, dan referensi budaya untuk menguji kreativitas lokal secara masif, tanpa harus mengambil gambar ulang.

Mengapa HeyGen adalah Generator Iklan UGC Terbaik

HeyGen menggabungkan realisme dan kecepatan sehingga strategi kreatif Anda bergerak seiring dengan kecepatan pasar. Hasilkan skrip atau unggah brief, pilih bakat yang terasa nyata atau kloning juru bicara, dan sesuaikan setiap adegan untuk cocok dengan perilaku platform. Anda mendapatkan lebih banyak varian iklan, pengujian yang lebih cepat, dan peningkatan yang terukur tanpa mengorbankan keaslian.

Buatlah iklan yang terasa seperti orang sungguhan

Buatlah format selfie, podcast, atau ulasan dengan ketidaksempurnaan alami, reaksi yang tulus, dan tempo yang organik agar penonton percaya pada pesannya.

Skalakan kreativitas dengan kontrol dan presisi

Secara berkelompok menghasilkan variasi, mengganti suara dan teks, atau menyesuaikan salinan dan visual untuk menguji apa yang relevan, sambil tetap mempertahankan kontrol kreatif atas naskah dan waktu.

Kurangi waktu dan biaya produksi

Lewati pemesanan pemotretan, perjalanan, dan kontrak talenta untuk fokus pada pembuatan iklan AI. HeyGen menangani pemilihan pemeran, pengisi suara, caption, dan penyuntingan sehingga tim dapat membuat kampanye video UGC dalam hitungan jam, bukan minggu.

Opsi bakat dan avatar yang realistis

Pilih dari berbagai avatar yang beragam dan terkesan nyata, yang dirancang untuk terlihat seperti pembuat konten sejati, bukan aktor yang sedang membaca naskah. Anda juga dapat mengunggah klip pendek untuk mengkloning kehadiran Anda di kamera, menjaga konsistensi suara merek Anda di setiap iklan UGC.

Tiga orang dalam bingkai video terpisah: seorang pria, seorang wanita dengan rambut biru, dan pria lainnya, semuanya dengan mulut terbuka seolah-olah sedang berbicara atau bernyanyi.

Kontrol skrip yang presisi dan pengeditan naskah yang cepat

Kendalikan setiap momen iklan UGC Anda dengan arahan skrip setiap detik. Sesuaikan frasa, waktu, reaksi, jeda, dan penekanan agar video terasa sengaja dibuat namun tetap mempertahankan nada santai dan otentik yang membuat UGC paling efektif. Lakukan pengeditan cepat tanpa harus mengambil gambar ulang atau memulai dari awal.

Seorang wanita memperagakan penggunaan roller giok berwarna merah muda, dengan teks teratas 'Buat tutorial make-up 30 detik' dan '+ Tambah produk'.

Voiceover yang terdengar alami dan teks terjemahan lokal

Hasilkan suara yang mirip manusia dalam berbagai bahasa dan aksen untuk menjangkau audiens global tanpa biaya produksi tambahan. Tambahkan otomatis teks terjemahan untuk pengguliran tanpa suara, sesuaikan teks secara langsung, dan ekspor file subtitle untuk memenuhi kebutuhan platform dan aksesibilitas lintas kanal.

Kloning suara

Media generatif ditambah perpustakaan stok berlisensi

Padukan B-roll yang dihasilkan AI dengan jutaan klip stok dan gambar berlisensi untuk menciptakan iklan UGC yang kaya secara visual. Kombinasi ini menjaga konten Anda tetap terasa baru dan bervariasi sambil memastikan semuanya aman dari hak cipta dan siap digunakan untuk media berbayar secara besar-besaran.

Sebuah antarmuka digital yang penuh warna menampilkan susunan kartu proyek dengan judul seperti 'Peluncuran Produk', 'Proposal Konsep', dan 'Presentasi Penjualan', dengan kursor kartun berwarna merah muda yang menunjuk pada kartu 'Presentasi Penjualan'.

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam proses tersebut seperti yang saya miliki ketika berhubungan dengan media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu berdiri di depan kamera lagi."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Generator Iklan UGC

Buat iklan UGC dalam beberapa langkah yang jelas, dengan kontrol yang menjaga kesan kreatif tetap nyata.

Langkah 1

Ringkas atau tempel ide Anda

Beritahu HeyGen tentang produk, target audiens, nada yang diinginkan, dan platform untuk menghasilkan iklan AI. Tempelkan skrip, atau biarkan AI membuat beberapa rangkuman pendek untuk Anda.

Langkah 2

Pilih bakat dan format

Pilih aktor yang realistis, gaya selfie, atau tata letak podcast. Pilih suara, teks, dan apakah Anda menginginkan pengambilan gambar yang goyang, seperti dipegang tangan, atau yang stabil.

Langkah 3

Hasilkan variasi dan penyempurnaan

Buatlah beberapa potongan dengan hook yang berbeda, seruan aksi, dan musik berkualitas tinggi untuk konten UGC Anda. Edit baris tertentu, tukar reaksi, atau atur ulang waktu adegan untuk tempo yang sempurna.

Langkah 4

Ekspor dan uji

Unduh file yang siap digunakan di platform, atau gunakan tautan yang di-host untuk platform iklan dan analitik. Lakukan iterasi dengan cepat berdasarkan data kinerja.

Sebuah Apple iMac menampilkan dasbor data dengan grafik dan metrik, sebuah keyboard, smartphone, dan cangkir di atas meja kayu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu iklan UGC?

Iklan UGC meniru konten pengguna nyata, seperti ulasan dan testimoni singkat, untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan konversi. HeyGen membuat format ini dengan cepat menggunakan bakat yang realistis dan penyampaian yang alami.

Apakah saya perlu merekam sesuatu untuk membuat iklan UGC?

Tidak. HeyGen dapat menghasilkan iklan bergaya UGC dari skrip atau petunjuk menggunakan bakat AI, suara latar, dan media stok. Anda juga dapat mengunggah klip yang ada untuk dicampur dengan adegan yang dihasilkan.

Bisakah saya mengontrol skrip dan waktu dengan tepat?

Ya. HeyGen menyediakan kontrol skrip setiap detik sehingga Anda dapat mengarahkan reaksi, dialog, dan tempo sambil menjaga kesan akhir yang otentik.

Apakah suara dan teks sudah dilokalisasi?

Ya. Pilih dari berbagai bahasa, aksen, dan gaya teks. Anda dapat membuat versi terlokalisasi dengan cepat tanpa harus mengambil gambar ulang melalui video translator.

Berapa banyak variasi iklan yang bisa saya buat?

Pembuatan batch memungkinkan Anda menghasilkan puluhan variasi sekaligus, dengan mengganti hook, CTA, dan imajeri untuk mempercepat pengujian A/B pada iklan video.

Apakah konten yang dihasilkan aman untuk merek?

Ya. Anda tetap memiliki kontrol kreatif penuh, dan HeyGen menegakkan keamanan konten serta pedoman penggunaan sehingga hasilnya memenuhi standar merek untuk iklan berkualitas tinggi.

Bisakah saya menggunakan influencer asli atau klip pelanggan?

Ya. Gabungkan cuplikan influencer yang diunggah atau klip pelanggan asli dengan aset yang dibuat, atau kloning juru bicara dengan izin untuk konten seri yang konsisten dalam iklan dengan AI.

Format ekspor apa saja yang tersedia?

Ekspor file MP4 yang dioptimalkan untuk TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan penempatan programatik, serta unduh file subtitle seperti SRT untuk caption.

Apakah iklan-iklan ini akan memenuhi kebijakan periklanan platform?

HeyGen membantu Anda membuat konten yang sesuai, namun Anda bertanggung jawab untuk pemeriksaan akhir. Kami menyarankan untuk meninjau kebijakan platform untuk persyaratan kreatif dan salinan iklan yang spesifik.

Bagaimana cara saya melakukan iterasi berdasarkan kinerja iklan?

Gunakan siklus generasi cepat untuk menciptakan kait dan visual baru, kemudian tukarkan elemen yang menang ke dalam varian baru. Mode batch HeyGen membuat iterasi cepat dan didorong oleh data.

Bisakah tim berkolaborasi dalam proyek UGC?

Ya. Undang rekan kerja, bagikan proyek, dan tinggalkan catatan ulasan agar tim kreatif, pemasaran, dan analitik tetap selaras dalam menggunakan AI untuk iklan.

Seberapa aman rekaman dan data saya?

Unggahan Anda dan aset yang dihasilkan disimpan dengan aman, akses dikontrol, dan diproses dengan praktik privasi terbaik.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

