Buatlah iklan UGC yang otentik dan menarik perhatian, yang terasa seperti postingan pelanggan sebenarnya, tanpa perlu pemotretan atau siklus produksi yang panjang. HeyGen membantu merek menciptakan klip testimoni, iklan skit, demo produk, dan konten UGC yang terasa asli dengan bakat yang realistis, voiceover alami, dan format yang siap untuk platform. Uji lebih banyak kreatif, skala lebih cepat, dan pertahankan hasil yang otentik.
Coba generator video dari gambar kami yang gratis
Tampilkan reaksi jujur, demonstrasi produk, dan kisah sebelum serta sesudah yang meningkatkan kredibilitas dan mengurangi hambatan pembelian.
Gunakan klip pendek dan fokus yang mendemonstrasikan fitur dalam konteks alami, membantu pemirsa memahami nilai produk dengan cepat.
Ciptakan sketsa percakapan atau segmen bersama yang meniru konten influencer dengan menggunakan aktor AI untuk tetap terkontrol penuh dan aman untuk merek.
Buatlah klip testimoni atau diskusi panjang yang terdengar seperti percakapan alami, sangat cocok untuk penempatan di dalam aliran konten UGC.
Hasilkan banyak variasi dari konsep yang sama dengan berbagai pengait, seruan bertindak, dan visual untuk menemukan kombinasi yang paling efektif untuk iklan AI Anda.
Tukar bahasa, aksen, dan referensi budaya untuk menguji kreativitas lokal secara masif, tanpa harus mengambil gambar ulang.
Mengapa HeyGen adalah Generator Iklan UGC Terbaik
HeyGen menggabungkan realisme dan kecepatan sehingga strategi kreatif Anda bergerak seiring dengan kecepatan pasar. Hasilkan skrip atau unggah brief, pilih bakat yang terasa nyata atau kloning juru bicara, dan sesuaikan setiap adegan untuk cocok dengan perilaku platform. Anda mendapatkan lebih banyak varian iklan, pengujian yang lebih cepat, dan peningkatan yang terukur tanpa mengorbankan keaslian.
Buatlah format selfie, podcast, atau ulasan dengan ketidaksempurnaan alami, reaksi yang tulus, dan tempo yang organik agar penonton percaya pada pesannya.
Secara berkelompok menghasilkan variasi, mengganti suara dan teks, atau menyesuaikan salinan dan visual untuk menguji apa yang relevan, sambil tetap mempertahankan kontrol kreatif atas naskah dan waktu.
Lewati pemesanan pemotretan, perjalanan, dan kontrak talenta untuk fokus pada pembuatan iklan AI. HeyGen menangani pemilihan pemeran, pengisi suara, caption, dan penyuntingan sehingga tim dapat membuat kampanye video UGC dalam hitungan jam, bukan minggu.
Opsi bakat dan avatar yang realistis
Pilih dari berbagai avatar yang beragam dan terkesan nyata, yang dirancang untuk terlihat seperti pembuat konten sejati, bukan aktor yang sedang membaca naskah. Anda juga dapat mengunggah klip pendek untuk mengkloning kehadiran Anda di kamera, menjaga konsistensi suara merek Anda di setiap iklan UGC.
Kontrol skrip yang presisi dan pengeditan naskah yang cepat
Kendalikan setiap momen iklan UGC Anda dengan arahan skrip setiap detik. Sesuaikan frasa, waktu, reaksi, jeda, dan penekanan agar video terasa sengaja dibuat namun tetap mempertahankan nada santai dan otentik yang membuat UGC paling efektif. Lakukan pengeditan cepat tanpa harus mengambil gambar ulang atau memulai dari awal.
Voiceover yang terdengar alami dan teks terjemahan lokal
Hasilkan suara yang mirip manusia dalam berbagai bahasa dan aksen untuk menjangkau audiens global tanpa biaya produksi tambahan. Tambahkan otomatis teks terjemahan untuk pengguliran tanpa suara, sesuaikan teks secara langsung, dan ekspor file subtitle untuk memenuhi kebutuhan platform dan aksesibilitas lintas kanal.
Media generatif ditambah perpustakaan stok berlisensi
Padukan B-roll yang dihasilkan AI dengan jutaan klip stok dan gambar berlisensi untuk menciptakan iklan UGC yang kaya secara visual. Kombinasi ini menjaga konten Anda tetap terasa baru dan bervariasi sambil memastikan semuanya aman dari hak cipta dan siap digunakan untuk media berbayar secara besar-besaran.
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.
Cara Menggunakan Generator Iklan UGC
Buat iklan UGC dalam beberapa langkah yang jelas, dengan kontrol yang menjaga kesan kreatif tetap nyata.
Beritahu HeyGen tentang produk, target audiens, nada yang diinginkan, dan platform untuk menghasilkan iklan AI. Tempelkan skrip, atau biarkan AI membuat beberapa rangkuman pendek untuk Anda.
Pilih aktor yang realistis, gaya selfie, atau tata letak podcast. Pilih suara, teks, dan apakah Anda menginginkan pengambilan gambar yang goyang, seperti dipegang tangan, atau yang stabil.
Buatlah beberapa potongan dengan hook yang berbeda, seruan aksi, dan musik berkualitas tinggi untuk konten UGC Anda. Edit baris tertentu, tukar reaksi, atau atur ulang waktu adegan untuk tempo yang sempurna.
Unduh file yang siap digunakan di platform, atau gunakan tautan yang di-host untuk platform iklan dan analitik. Lakukan iterasi dengan cepat berdasarkan data kinerja.
Iklan UGC meniru konten pengguna nyata, seperti ulasan dan testimoni singkat, untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan konversi. HeyGen membuat format ini dengan cepat menggunakan bakat yang realistis dan penyampaian yang alami.
Tidak. HeyGen dapat menghasilkan iklan bergaya UGC dari skrip atau petunjuk menggunakan bakat AI, suara latar, dan media stok. Anda juga dapat mengunggah klip yang ada untuk dicampur dengan adegan yang dihasilkan.
Ya. HeyGen menyediakan kontrol skrip setiap detik sehingga Anda dapat mengarahkan reaksi, dialog, dan tempo sambil menjaga kesan akhir yang otentik.
Ya. Pilih dari berbagai bahasa, aksen, dan gaya teks. Anda dapat membuat versi terlokalisasi dengan cepat tanpa harus mengambil gambar ulang melalui video translator.
Pembuatan batch memungkinkan Anda menghasilkan puluhan variasi sekaligus, dengan mengganti hook, CTA, dan imajeri untuk mempercepat pengujian A/B pada iklan video.
Ya. Anda tetap memiliki kontrol kreatif penuh, dan HeyGen menegakkan keamanan konten serta pedoman penggunaan sehingga hasilnya memenuhi standar merek untuk iklan berkualitas tinggi.
Ya. Gabungkan cuplikan influencer yang diunggah atau klip pelanggan asli dengan aset yang dibuat, atau kloning juru bicara dengan izin untuk konten seri yang konsisten dalam iklan dengan AI.
Ekspor file MP4 yang dioptimalkan untuk TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan penempatan programatik, serta unduh file subtitle seperti SRT untuk caption.
HeyGen membantu Anda membuat konten yang sesuai, namun Anda bertanggung jawab untuk pemeriksaan akhir. Kami menyarankan untuk meninjau kebijakan platform untuk persyaratan kreatif dan salinan iklan yang spesifik.
Gunakan siklus generasi cepat untuk menciptakan kait dan visual baru, kemudian tukarkan elemen yang menang ke dalam varian baru. Mode batch HeyGen membuat iterasi cepat dan didorong oleh data.
Ya. Undang rekan kerja, bagikan proyek, dan tinggalkan catatan ulasan agar tim kreatif, pemasaran, dan analitik tetap selaras dalam menggunakan AI untuk iklan.
Unggahan Anda dan aset yang dihasilkan disimpan dengan aman, akses dikontrol, dan diproses dengan praktik privasi terbaik.
