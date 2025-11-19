Langkah 1 Mulailah dengan pesan dan foto Anda Tuliskan apa yang harus dikatakan Santa dan unggahlah foto-foto yang berarti bagi penerima. Detail-detail tersebut menjadi bagian dari cerita liburan dengan cara yang sangat alami, terutama dalam video dari Santa. Setiap orang merasa diperhatikan dan dihargai.

Langkah 2 Pilih gaya dan suasana Pilih tampilan Santa dan latar belakang yang sesuai dengan acara dan kepribadian. Setiap adegan telah disiapkan dengan pencahayaan, properti, dan sentuhan festif. Anda mendapatkan visual berkualitas tinggi secara instan, terutama saat membuat video personalisasi dari Santa.

Langkah 3 Pratinjau dan sempurnakan video tersebut Periksa bagaimana Santa mengantarkan ucapan dan sesuaikan apa pun yang perlu diperbaiki. Anda dapat merevisi teks, tempo, atau imajeri dengan mudah untuk memastikan pesan video dari Santa Anda sempurna. Hasil akhir selalu sesuai dengan visi Anda.