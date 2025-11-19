Pembuat Outro: Buat Akhir Video YouTube Gratis

Akhiri setiap video dengan seruan tindakan yang jelas dan gaya yang sesuai dengan merek menggunakan pembuat outro HeyGen. Buat layar akhir animasi, ajakan berlangganan, dan urutan penutup bermerek dengan musik, teks, dan ajakan bertaut yang dapat diklik untuk video outro Anda, semua tanpa perlu mengedit garis waktu atau pengalaman desain gerak. Ciptakan penutupan yang konsisten yang membuat penonton terus menonton dan mengklik.

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba generator video dari gambar kami yang gratis

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Layar akhir YouTube dan ajakan berlangganan

Layar akhir YouTube dan ajakan berlangganan

Tambahkan tombol berlangganan animasi, video yang disarankan, dan tautan playlist dalam video outro Anda yang mendukung retensi dan pertumbuhan kanal.

Layar penutupan kursus dan pelajaran

Layar penutupan kursus dan pelajaran

Akhiri pelajaran dengan langkah selanjutnya, teks ringkasan, dan tautan kuis dalam video penutup berkualitas tinggi untuk meningkatkan tingkat penyelesaian dan hasil belajar.

Penutup video korporat bermerek

Penutup video korporat bermerek

Selesaikan demo produk, webcast, dan pengumuman dengan teks hukum yang konsisten, detail kontak, dan logo perusahaan pada video outro Anda.

Ringkasan acara dan video sorotan

Ringkasan acara dan video sorotan

Tutup video acara dengan menyebut sponsor, tautan sosial, dan ajakan bertindak RSVP atau tiket untuk mendorong tindak lanjut.

Kesimpulan video sosial dan hitungan mundur

Kesimpulan video sosial dan hitungan mundur

Gunakan outro pendek yang dapat diulang-ulang untuk Reels dan Shorts dengan CTA cepat, nama pengguna, dan tagar yang menjaga tingkat keterlibatan tetap tinggi.

Penutup podcast dan wawancara

Penutup podcast dan wawancara

Buat klip outro dengan dukungan audio yang dilengkapi catatan acara, tautan tamu, dan arahan berlangganan untuk penerbitan lintas kanal, termasuk TikTok dan YouTube.

Mengapa HeyGen adalah Pembuat Outro Terbaik

HeyGen membantu para kreator dan tim untuk membuat outro yang profesional dengan cepat, sehingga saluran Anda terlihat konsisten dan penonton Anda tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mulai dari template atau petunjuk, sesuaikan teks dan waktu, pilih musik dan suara, lalu ekspor file yang siap digunakan di platform dalam hitungan menit.

Pastikan penonton terus menonton dan berkonversi

Desain outro yang menonjolkan video selanjutnya, playlist, atau tombol subscribe, agar lebih banyak penonton tetap berada di saluran Anda dan mengambil tindakan.

Cepat, konsisten, dan dapat diulang-ulang sesuai dengan merek

Gunakan templat dan kit merek untuk membuat perpustakaan outro yang sesuai dengan thumbnail, warna, dan nada Anda tanpa harus membangun ulang setiap kali.

Tidak memerlukan keahlian desain

Tata letak yang terarah, saran skrip, dan kontrol garis waktu yang sederhana membuatnya mudah untuk menghasilkan animasi penutup yang terlihat profesional.

Avatar Foto AI dan Animasi Karakter

Animasikan potret, foto seluruh tubuh, dan avatar dengan gerakan yang seperti nyata. Generator gambar ini menganalisis ekspresi dan menambahkan animasi wajah yang realistis menggunakan AI canggih, menciptakan hasil video yang menarik.

Seorang pria tua yang tersenyum, dengan menu "Pilih avatar Anda" yang menampilkan berbagai gambar profil.

Pembuatan Video dari Foto dengan Cepat

Unggah sebuah gambar, tambahkan skrip Anda, dan klik tombol buat video. HeyGen akan mengurus sisanya. Ubah foto menjadi video yang menakjubkan dalam hitungan detik dengan kualitas video yang tinggi. Ini adalah alat ideal untuk mengubah gambar menjadi video bagi mereka yang membutuhkan pembuatan video secara cepat dan massal.

Antarmuka unggah foto yang menampilkan beberapa gambar wanita kulit hitam yang tersenyum, dengan kursor yang menarik gambar lain darinya.

Suara, Musik, dan Teks dalam Satu Alur

Buat video menggunakan suara dan musik bawaan. Ciptakan avatar yang berbicara dengan subtitle yang sinkron dengan audio. Tambahkan lapisan audio tanpa memerlukan alat terpisah. Mendukung berbagai format video dan resolusi.

Kloning suara

Gaya Fleksibel dan Kontrol Gerakan

Sesuaikan durasi video, rasio aspek, dan tempo. Pandu transisi dengan perintah berbasis teks seperti “gerakan kamera lambat” atau “zoom pada subjek.” Alat pembuat video ini memberikan Anda kontrol penuh tanpa perlu kurva pembelajaran.

Antarmuka digital yang menampilkan latar belakang spiral 3D berwarna putih, garis waktu penyuntingan video dengan gambar mini, dan kursor biru pada slot kosong.

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

Miro
"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam prosesnya seperti yang saya lakukan ketika berhubungan dengan media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu lagi berdiri di depan kamera."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
play buttonWatch video
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Pembuat Outro HeyGen

Buat outro yang sempurna dalam empat langkah mudah, dengan alat yang menghilangkan kerumitan.

Langkah 1

Pilih sebuah templat atau mulai dari awal

Pilih gaya yang cocok untuk saluran Anda, atau tempelkan petunjuk singkat yang mendeskripsikan nada dan elemen, seperti “berlangganan, video selanjutnya, tautan sosial” untuk pembuat intro Anda.

Langkah 2

Personalisasi teks, logo, dan waktu

Tambahkan nama saluran Anda, pegangan sosial, dan thumbnail video yang direkomendasikan, lalu atur berapa lama setiap elemen muncul.

Langkah 3

Tambahkan audio dan teks

Pilih musik latar, buat penutup suara yang cepat, dan buat teks terjemahan agar outro efektif saat di-mute.

Langkah 4

Ekspor dan lampirkan ke video

Render platform siap MP4, unduh caption SRT, atau gunakan tautan yang di-host. Simpan proyek sebagai templat untuk episode mendatang.

Sebuah Apple iMac menampilkan dasbor data dengan grafik dan metrik, sebuah keyboard, smartphone, dan cangkir di atas meja kayu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu pembuat outro?

Pembuat outro adalah generator video AI yang membantu Anda merancang urutan penutup untuk sebuah video, termasuk ajakan berlangganan, video yang disarankan, keterangan, dan branding, sehingga penonton tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Apakah saya memerlukan keahlian mengedit video untuk menggunakan pembuat outro HeyGen?

Tidak. HeyGen menyediakan templat, tata letak terpandu, dan kontrol sederhana sehingga setiap kreator dapat menghasilkan outro yang terlihat profesional tanpa pengalaman desain gerak di pembuat video mereka.


Bisakah saya menambahkan gambar mini berlangganan dan daftar putar ke outro saya?

Ya. Tambahkan placeholder thumbnail animasi, tombol berlangganan, dan tautan playlist yang sesuai dengan persyaratan layar akhir YouTube.

Bisakah saya menyertakan musik dan suara latar di outro saya?

Ya. Pilih trek musik bebas royalti, unggah audio Anda sendiri, atau buat voiceover singkat untuk melengkapi video outro untuk video YouTube Anda.

Format ekspor apa saja yang didukung?

Ekspor file MP4 yang dioptimalkan untuk YouTube dan platform sosial, serta unduh file subtitle seperti SRT untuk caption jika diperlukan untuk video outro Anda.

Berapa lama durasi outro sebaiknya?

Outro biasanya berlangsung 5 hingga 20 detik tergantung pada platform dan ajakan bertindak. HeyGen membantu Anda dengan elemen waktu sehingga tidak ada yang terasa terburu-buru.

Bisakah saya menggunakan outro yang sama untuk banyak video?

Ya. Simpan proyek sebagai templat, terapkan kit merek, lalu duplikat dan modifikasi versi untuk setiap episode atau musim dari video YouTube Anda.

Apakah outros kompatibel dengan alat layar akhir YouTube?

Ya. Template HeyGen mencakup area aman untuk elemen yang dapat diklik di YouTube dan dapat diekspor sehingga Anda dapat dengan mudah menambahkan anotasi layar akhir YouTube.

Apakah saya bisa membuat outro yang berbeda untuk bahasa atau wilayah yang berbeda?

Ya. Duplikat proyek tersebut, ganti voiceover dan teks, serta ekspor versi yang telah dilokalisasi menggunakan video translator tanpa mengubah visualnya.

Apakah media saya aman selama proses penyuntingan?

Ya. Unggahan dan proyek Anda disimpan dengan aman, dan Anda mengontrol pengaturan akses dan berbagi untuk setiap proyek dalam pembuat video.

Bisakah tim berkolaborasi pada proyek outro?

Ya. Undang anggota tim untuk mengedit, meninjau, dan menyetujui outro agar manajer saluran dan editor tetap selaras.

Bisakah saya mengedit outro setelah melakukan ekspor?

Ya. Buka kembali proyek tersebut, ubah teks, musik, atau waktu, lalu hasilkan ekspor baru untuk video outro Anda. Versi tetap tersimpan sehingga Anda dapat mengembalikannya jika diperlukan.

Apakah outros mempengaruhi waktu tonton atau keterlibatan?

Outro yang dirancang dengan baik mendorong penonton untuk menonton lebih banyak konten atau berlangganan, yang dapat meningkatkan durasi sesi dan pertumbuhan kanal jika digunakan secara konsisten.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Mulai berkarya dengan HeyGen

Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.

CTA background