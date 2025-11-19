Akhiri setiap video dengan seruan tindakan yang jelas dan gaya yang sesuai dengan merek menggunakan pembuat outro HeyGen. Buat layar akhir animasi, ajakan berlangganan, dan urutan penutup bermerek dengan musik, teks, dan ajakan bertaut yang dapat diklik untuk video outro Anda, semua tanpa perlu mengedit garis waktu atau pengalaman desain gerak. Ciptakan penutupan yang konsisten yang membuat penonton terus menonton dan mengklik.
Tambahkan tombol berlangganan animasi, video yang disarankan, dan tautan playlist dalam video outro Anda yang mendukung retensi dan pertumbuhan kanal.
Akhiri pelajaran dengan langkah selanjutnya, teks ringkasan, dan tautan kuis dalam video penutup berkualitas tinggi untuk meningkatkan tingkat penyelesaian dan hasil belajar.
Selesaikan demo produk, webcast, dan pengumuman dengan teks hukum yang konsisten, detail kontak, dan logo perusahaan pada video outro Anda.
Tutup video acara dengan menyebut sponsor, tautan sosial, dan ajakan bertindak RSVP atau tiket untuk mendorong tindak lanjut.
Gunakan outro pendek yang dapat diulang-ulang untuk Reels dan Shorts dengan CTA cepat, nama pengguna, dan tagar yang menjaga tingkat keterlibatan tetap tinggi.
Buat klip outro dengan dukungan audio yang dilengkapi catatan acara, tautan tamu, dan arahan berlangganan untuk penerbitan lintas kanal, termasuk TikTok dan YouTube.
HeyGen membantu para kreator dan tim untuk membuat outro yang profesional dengan cepat, sehingga saluran Anda terlihat konsisten dan penonton Anda tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mulai dari template atau petunjuk, sesuaikan teks dan waktu, pilih musik dan suara, lalu ekspor file yang siap digunakan di platform dalam hitungan menit.
Desain outro yang menonjolkan video selanjutnya, playlist, atau tombol subscribe, agar lebih banyak penonton tetap berada di saluran Anda dan mengambil tindakan.
Gunakan templat dan kit merek untuk membuat perpustakaan outro yang sesuai dengan thumbnail, warna, dan nada Anda tanpa harus membangun ulang setiap kali.
Tata letak yang terarah, saran skrip, dan kontrol garis waktu yang sederhana membuatnya mudah untuk menghasilkan animasi penutup yang terlihat profesional.
Avatar Foto AI dan Animasi Karakter
Animasikan potret, foto seluruh tubuh, dan avatar dengan gerakan yang seperti nyata. Generator gambar ini menganalisis ekspresi dan menambahkan animasi wajah yang realistis menggunakan AI canggih, menciptakan hasil video yang menarik.
Pembuatan Video dari Foto dengan Cepat
Unggah sebuah gambar, tambahkan skrip Anda, dan klik tombol buat video. HeyGen akan mengurus sisanya. Ubah foto menjadi video yang menakjubkan dalam hitungan detik dengan kualitas video yang tinggi. Ini adalah alat ideal untuk mengubah gambar menjadi video bagi mereka yang membutuhkan pembuatan video secara cepat dan massal.
Suara, Musik, dan Teks dalam Satu Alur
Buat video menggunakan suara dan musik bawaan. Ciptakan avatar yang berbicara dengan subtitle yang sinkron dengan audio. Tambahkan lapisan audio tanpa memerlukan alat terpisah. Mendukung berbagai format video dan resolusi.
Gaya Fleksibel dan Kontrol Gerakan
Sesuaikan durasi video, rasio aspek, dan tempo. Pandu transisi dengan perintah berbasis teks seperti “gerakan kamera lambat” atau “zoom pada subjek.” Alat pembuat video ini memberikan Anda kontrol penuh tanpa perlu kurva pembelajaran.
Pilih gaya yang cocok untuk saluran Anda, atau tempelkan petunjuk singkat yang mendeskripsikan nada dan elemen, seperti “berlangganan, video selanjutnya, tautan sosial” untuk pembuat intro Anda.
Tambahkan nama saluran Anda, pegangan sosial, dan thumbnail video yang direkomendasikan, lalu atur berapa lama setiap elemen muncul.
Pilih musik latar, buat penutup suara yang cepat, dan buat teks terjemahan agar outro efektif saat di-mute.
Render platform siap MP4, unduh caption SRT, atau gunakan tautan yang di-host. Simpan proyek sebagai templat untuk episode mendatang.
Pembuat outro adalah generator video AI yang membantu Anda merancang urutan penutup untuk sebuah video, termasuk ajakan berlangganan, video yang disarankan, keterangan, dan branding, sehingga penonton tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya.
Tidak. HeyGen menyediakan templat, tata letak terpandu, dan kontrol sederhana sehingga setiap kreator dapat menghasilkan outro yang terlihat profesional tanpa pengalaman desain gerak di pembuat video mereka.
Ya. Tambahkan placeholder thumbnail animasi, tombol berlangganan, dan tautan playlist yang sesuai dengan persyaratan layar akhir YouTube.
Ya. Pilih trek musik bebas royalti, unggah audio Anda sendiri, atau buat voiceover singkat untuk melengkapi video outro untuk video YouTube Anda.
Ekspor file MP4 yang dioptimalkan untuk YouTube dan platform sosial, serta unduh file subtitle seperti SRT untuk caption jika diperlukan untuk video outro Anda.
Outro biasanya berlangsung 5 hingga 20 detik tergantung pada platform dan ajakan bertindak. HeyGen membantu Anda dengan elemen waktu sehingga tidak ada yang terasa terburu-buru.
Ya. Simpan proyek sebagai templat, terapkan kit merek, lalu duplikat dan modifikasi versi untuk setiap episode atau musim dari video YouTube Anda.
Ya. Template HeyGen mencakup area aman untuk elemen yang dapat diklik di YouTube dan dapat diekspor sehingga Anda dapat dengan mudah menambahkan anotasi layar akhir YouTube.
Ya. Duplikat proyek tersebut, ganti voiceover dan teks, serta ekspor versi yang telah dilokalisasi menggunakan video translator tanpa mengubah visualnya.
Ya. Unggahan dan proyek Anda disimpan dengan aman, dan Anda mengontrol pengaturan akses dan berbagi untuk setiap proyek dalam pembuat video.
Ya. Undang anggota tim untuk mengedit, meninjau, dan menyetujui outro agar manajer saluran dan editor tetap selaras.
Ya. Buka kembali proyek tersebut, ubah teks, musik, atau waktu, lalu hasilkan ekspor baru untuk video outro Anda. Versi tetap tersimpan sehingga Anda dapat mengembalikannya jika diperlukan.
Outro yang dirancang dengan baik mendorong penonton untuk menonton lebih banyak konten atau berlangganan, yang dapat meningkatkan durasi sesi dan pertumbuhan kanal jika digunakan secara konsisten.
