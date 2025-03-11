Unggah foto atau tempelkan tautan gambar dan segera dapatkan video nyanyian yang telah dipoles. HeyGen menganimasikan wajah, menyelaraskan gerak bibir dengan audio, menambahkan ekspresi alami, teks, dan ekspor yang siap untuk platform sehingga Anda dapat membuat klip yang dapat dibagikan tanpa kamera atau animasi manual.
Kreator ingin klip yang cepat, lucu, atau bernuansa nostalgia untuk memperbesar audiens. HeyGen mengubah foto menjadi momen yang bisa dinyanyikan—sangat cocok untuk meme, improvisasi tren, dan platform berbentuk pendek di mana keberbagian itu penting.
Daripada kartu ucapan elektronik yang biasa, kirimkan potret bernyanyi untuk ulang tahun, peringatan, atau kejutan. HeyGen menciptakan klip yang tulus atau lucu yang terasa pribadi dan berkesan.
Para guru dan pencipta bahasa menggunakan foto bernyanyi untuk menggambarkan pelafalan dan irama. Sinkronisasi bibir dan audio multibahasa HeyGen membantu peserta didik melihat dan mendengar bagaimana frasa-frasa dibentuk.
Tim pemasaran menghidupkan maskot atau karakter produk untuk menyanyikan jingle atau slogan. HeyGen membantu merek membuat klip pendek yang dapat diulang-ulang untuk kampanye tanpa perlu waktu studio.
Hidupkan kembali foto-foto bersejarah atau potret keluarga dengan pesan bernyanyi dan ekspresi yang terjaga. Klip-klip yang kaya emosi ini sangat cocok untuk peringatan, arsip, dan berbagi dalam keluarga.
Ubah ilustrasi atau avatar menjadi penyanyi untuk saluran dan acara virtual menggunakan animator foto AI kami. Animasi ekspresif HeyGen memberikan karakter suara dan kehadiran panggung yang unik tanpa perlu motion capture.
Mengapa Heygen Adalah Alat Terbaik untuk Membuat Foto Bernyanyi
HeyGen menggabungkan animasi wajah canggih, suara berkualitas tinggi dan sinkronisasi bibir, serta preset platform sehingga para kreator dan tim dapat dengan cepat dan andal menghasilkan klip nyanyian yang viral. Hasilkan puluhan varian, lokalisisasi audio, dan bagikan di saluran media sosial.
Sistem kami memodelkan kedipan halus, bentuk mulut, dan gerakan kepala sehingga foto yang menyanyi terlihat alami dan penuh ekspresi emosional tanpa pengeditan bingkai demi bingkai.
Unggah gambar yang jelas, pilih atau unggah audio, dan HeyGen akan menangani deteksi wajah, sinkronisasi bibir, serta rendering sehingga kreator tanpa pengalaman animasi bisa mendapatkan hasil yang profesional.
Hasilkan banyak versi terlokalisasi dengan penerjemah video dan ekspor batch sehingga Anda dapat menguji hook, bahasa, dan format di berbagai audiens dan platform.
Video bernyanyi dengan deteksi wajah cerdas dari gambar
HeyGen mendeteksi landmark wajah dan memetakan audio ke bentuk mulut dan ekspresi yang realistis. Pipa gambar ke video merekonstruksi jalur gerakan halus dan kontinuitas pencahayaan sehingga hasil keluaran terasa hidup dan meyakinkan pada pandangan pertama.
Sinkronisasi bibir yang akurat dan waktu ekspresi yang tepat
Mesin sinkronisasi bibir kami mencocokkan audio pada tingkat suku kata dan menambahkan jeda alami, napas, serta mikro-ekspresi untuk menciptakan pengalaman bernyanyi AI yang menarik. Hasilnya adalah potret bernyanyi yang mempertahankan ritme, emosi, dan perhatian penonton sambil terdengar otentik, membuat foto Anda menjadi hidup.
Opsi audio fleksibel dan dukungan suara
Gunakan lagu yang diunggah atau trek suara, pilih dari model suara berkualitas tinggi, atau buat audio yang dapat dinyanyikan dalam berbagai bahasa. HeyGen mendukung pengucapan multibahasa sehingga Anda dapat membuat karakter bernyanyi dalam berbagai bahasa dengan penyampaian yang meyakinkan.
Ekspor dan preset yang siap untuk platform
Ekspor klip MP4 yang dioptimalkan untuk penempatan vertikal, persegi, dan horizontal dengan overlay teks dan penempatan teks yang aman. Preset memastikan klip Anda memenuhi pedoman platform sosial dan terlihat bagus pada pratinjau feed atau cerita.
Cara Menggunakan Alat Make Photo Sing
Buat klip foto bernyanyi dalam empat langkah mudah dari gambar ke video.
Pilihlah gambar yang jelas dan menghadap ke depan atau tempelkan URL gambar. HeyGen secara otomatis mendeteksi wajah dan merekomendasikan bingkai terbaik untuk sinkronisasi bibir.
Unggah sebuah lagu, klip suara, atau pilih dari model suara. Pilih bahasa dan waktu; HeyGen menganalisis irama dan memetakan fonem ke gerakan mulut.
Periksa draf yang dihasilkan, sesuaikan ekspresi, tambahkan subjudul, atau ubah waktu. Hasilkan pengambilan alternatif atau terapkan suara yang berbeda untuk variasi.
Ekspor file MP4 yang dioptimalkan untuk Reels, TikTok, atau Stories dengan teks terjemahan dan penempatan teks yang aman. Ekspor sekaligus beberapa versi untuk pengujian A/B atau kampanye multi-bahasa.
Membuat sebuah foto bernyanyi berarti menghidupkan wajah yang diam untuk melakukan trek audio yang dipilih dengan gerakan bibir yang sinkron dan ekspresi gerak tubuh. HeyGen menggunakan pendeteksian wajah, pemetaan fonem, dan sintesis gerakan untuk menciptakan bentuk mulut yang realistis, kedipan mata, dan gerakan kepala yang halus yang selaras dengan audio untuk hasil yang meyakinkan.
Foto wajah dari depan yang terang dengan penghalang minimal menghasilkan hasil terbaik. Hindari sudut samping yang ekstrem, penghalang berat, atau gambar resolusi sangat rendah untuk memastikan foto AI Anda terlihat sebaik mungkin. Jika Anda hanya memiliki foto dari sudut yang tidak pas, coba gunakan potongan yang lebih jelas dan fokus pada wajah untuk meningkatkan sinkronisasi bibir dan ekspresi.
Ya, Anda dapat mengunggah lagu atau trek suara selama sesuai dengan batasan durasi dan format yang didukung oleh platform. Berhati-hatilah terhadap hak cipta ketika menggunakan musik komersial. HeyGen juga menawarkan suara dan model suara berlisensi untuk penggunaan komersial yang aman dan prototipe cepat.
Lip sync HeyGen beroperasi pada tingkat fonem dan menambahkan penyesuaian waktu, tarikan napas, dan mikro-ekspresi untuk meningkatkan realisme. Hasilnya sangat meyakinkan untuk klip sosial singkat dan pesan personalisasi; closeup ekstrem atau pengambilan gambar sinematik mungkin mengungkapkan batasan dari sintesis saat ini.
Sebagian besar alat dioptimalkan untuk satu wajah animasi dalam satu waktu. Jika sebuah foto mengandung beberapa wajah, Anda dapat menghasilkan klip terpisah untuk setiap wajah atau mengunggah sebuah gambar kelompok dan memilih wajah mana yang akan dihidupkan di tempat yang mendukung.
Ya. Platform ini mendukung audio dan model pengucapan multibahasa, memungkinkan Anda membuat foto Anda bernyanyi dalam berbagai bahasa. Gunakan penerjemah video untuk menghasilkan kembali trek audio dan teks terjemahan sehingga klip nyanyian AI Anda terdengar alami dalam berbagai bahasa.
Klip yang dihasilkan dengan HeyGen dan aset berlisensi yang disediakan cocok untuk penggunaan komersial, memungkinkan Anda membuat gambar apa pun bernyanyi. Verifikasi lisensi untuk audio atau gambar pihak ketiga yang Anda unggah untuk memastikan kepatuhan dengan hak dan kebijakan platform saat menggunakan foto AI.
Ya. Tinjau draf dan terapkan suntingan seperti intensitas ekspresi, teks subtitle, atau trek audio alternatif. Hasilkan variasi dengan cepat untuk menguji berbagai suara, bahasa, dan waktu.
Klip pendek biasanya memproses dalam hitungan detik hingga beberapa menit tergantung pada panjang dan kompleksitasnya, memungkinkan Anda untuk membuat foto bernyanyi online secara gratis dengan cepat. Ekspor disediakan dalam bentuk file MP4 yang dioptimalkan untuk tampilan vertikal, persegi, dan horizontal dengan pilihan pembakaran subtitle.
HeyGen mengenkripsi unggahan dan mengikuti kontrol privasi yang ketat. Anda tetap memiliki hak atas konten yang Anda ciptakan. Periksa syarat platform untuk detail tentang penyimpanan, retensi, dan izin berbagi.
