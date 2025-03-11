Buat Foto Bernyanyi: Animasikan Foto Menjadi Video Bernyanyi

Unggah foto atau tempelkan tautan gambar dan segera dapatkan video nyanyian yang telah dipoles. HeyGen menganimasikan wajah, menyelaraskan gerak bibir dengan audio, menambahkan ekspresi alami, teks, dan ekspor yang siap untuk platform sehingga Anda dapat membuat klip yang dapat dibagikan tanpa kamera atau animasi manual.

Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba generator video dari gambar kami yang gratis

Klip sosial dan meme yang viral

Klip sosial dan meme yang viral

Kreator ingin klip yang cepat, lucu, atau bernuansa nostalgia untuk memperbesar audiens. HeyGen mengubah foto menjadi momen yang bisa dinyanyikan—sangat cocok untuk meme, improvisasi tren, dan platform berbentuk pendek di mana keberbagian itu penting.

Pesan dan ucapan yang dipersonalisasi

Pesan dan ucapan yang dipersonalisasi

Daripada kartu ucapan elektronik yang biasa, kirimkan potret bernyanyi untuk ulang tahun, peringatan, atau kejutan. HeyGen menciptakan klip yang tulus atau lucu yang terasa pribadi dan berkesan.

Alat pendidikan dan pembelajaran bahasa

Alat pendidikan dan pembelajaran bahasa

Para guru dan pencipta bahasa menggunakan foto bernyanyi untuk menggambarkan pelafalan dan irama. Sinkronisasi bibir dan audio multibahasa HeyGen membantu peserta didik melihat dan mendengar bagaimana frasa-frasa dibentuk.

Kampanye merek dan maskot

Kampanye merek dan maskot

Tim pemasaran menghidupkan maskot atau karakter produk untuk menyanyikan jingle atau slogan. HeyGen membantu merek membuat klip pendek yang dapat diulang-ulang untuk kampanye tanpa perlu waktu studio.

Animasi penghormatan dan warisan

Animasi penghormatan dan warisan

Hidupkan kembali foto-foto bersejarah atau potret keluarga dengan pesan bernyanyi dan ekspresi yang terjaga. Klip-klip yang kaya emosi ini sangat cocok untuk peringatan, arsip, dan berbagi dalam keluarga.

Influencer Virtual dan VTubing

Influencer Virtual dan VTubing

Ubah ilustrasi atau avatar menjadi penyanyi untuk saluran dan acara virtual menggunakan animator foto AI kami. Animasi ekspresif HeyGen memberikan karakter suara dan kehadiran panggung yang unik tanpa perlu motion capture.

Mengapa Heygen Adalah Alat Terbaik untuk Membuat Foto Bernyanyi

HeyGen menggabungkan animasi wajah canggih, suara berkualitas tinggi dan sinkronisasi bibir, serta preset platform sehingga para kreator dan tim dapat dengan cepat dan andal menghasilkan klip nyanyian yang viral. Hasilkan puluhan varian, lokalisisasi audio, dan bagikan di saluran media sosial.

Gerakan wajah yang realistis

Sistem kami memodelkan kedipan halus, bentuk mulut, dan gerakan kepala sehingga foto yang menyanyi terlihat alami dan penuh ekspresi emosional tanpa pengeditan bingkai demi bingkai.

Alur kerja sederhana untuk semua orang

Unggah gambar yang jelas, pilih atau unggah audio, dan HeyGen akan menangani deteksi wajah, sinkronisasi bibir, serta rendering sehingga kreator tanpa pengalaman animasi bisa mendapatkan hasil yang profesional.

Skala, lokalisisasi, dan berbagi

Hasilkan banyak versi terlokalisasi dengan penerjemah video dan ekspor batch sehingga Anda dapat menguji hook, bahasa, dan format di berbagai audiens dan platform.

Video bernyanyi dengan deteksi wajah cerdas dari gambar

HeyGen mendeteksi landmark wajah dan memetakan audio ke bentuk mulut dan ekspresi yang realistis. Pipa gambar ke video merekonstruksi jalur gerakan halus dan kontinuitas pencahayaan sehingga hasil keluaran terasa hidup dan meyakinkan pada pandangan pertama.

gambar ke video

Sinkronisasi bibir yang akurat dan waktu ekspresi yang tepat

Mesin sinkronisasi bibir kami mencocokkan audio pada tingkat suku kata dan menambahkan jeda alami, napas, serta mikro-ekspresi untuk menciptakan pengalaman bernyanyi AI yang menarik. Hasilnya adalah potret bernyanyi yang mempertahankan ritme, emosi, dan perhatian penonton sambil terdengar otentik, membuat foto Anda menjadi hidup.

Lima layar ponsel menampilkan seorang wanita dalam video langsung, masing-masing dengan opsi bahasa yang berbeda seperti Prancis, Spanyol, Mandarin, dan Jerman.

Opsi audio fleksibel dan dukungan suara

Gunakan lagu yang diunggah atau trek suara, pilih dari model suara berkualitas tinggi, atau buat audio yang dapat dinyanyikan dalam berbagai bahasa. HeyGen mendukung pengucapan multibahasa sehingga Anda dapat membuat karakter bernyanyi dalam berbagai bahasa dengan penyampaian yang meyakinkan.

Kloning suara

Ekspor dan preset yang siap untuk platform

Ekspor klip MP4 yang dioptimalkan untuk penempatan vertikal, persegi, dan horizontal dengan overlay teks dan penempatan teks yang aman. Preset memastikan klip Anda memenuhi pedoman platform sosial dan terlihat bagus pada pratinjau feed atau cerita.

Seorang pria tersenyum di kantor, dengan kartu yang menampilkan opsi untuk mengekspor konten sebagai SCORM, dengan SCORM 1.2 terpilih sebagai versinya.

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

Miro
"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam prosesnya seperti yang saya lakukan ketika berhubungan dengan media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang telah saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu berdiri di depan kamera lagi."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Alat Make Photo Sing

Buat klip foto bernyanyi dalam empat langkah mudah dari gambar ke video.

Langkah 1

Unggah foto Anda

Pilihlah gambar yang jelas dan menghadap ke depan atau tempelkan URL gambar. HeyGen secara otomatis mendeteksi wajah dan merekomendasikan bingkai terbaik untuk sinkronisasi bibir.

Langkah 2

Tambah atau pilih audio

Unggah sebuah lagu, klip suara, atau pilih dari model suara. Pilih bahasa dan waktu; HeyGen menganalisis irama dan memetakan fonem ke gerakan mulut.

Langkah 3

Pratinjau dan sesuaikan

Periksa draf yang dihasilkan, sesuaikan ekspresi, tambahkan subjudul, atau ubah waktu. Hasilkan pengambilan alternatif atau terapkan suara yang berbeda untuk variasi.

Langkah 4

Ekspor dan bagikan

Ekspor file MP4 yang dioptimalkan untuk Reels, TikTok, atau Stories dengan teks terjemahan dan penempatan teks yang aman. Ekspor sekaligus beberapa versi untuk pengujian A/B atau kampanye multi-bahasa.

Sebuah Apple iMac menampilkan dasbor data dengan grafik dan metrik, sebuah keyboard, smartphone, dan cangkir di atas meja kayu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa arti dari 'membuat foto bernyanyi' dan bagaimana HeyGen dapat mewujudkannya?

Membuat sebuah foto bernyanyi berarti menghidupkan wajah yang diam untuk melakukan trek audio yang dipilih dengan gerakan bibir yang sinkron dan ekspresi gerak tubuh. HeyGen menggunakan pendeteksian wajah, pemetaan fonem, dan sintesis gerakan untuk menciptakan bentuk mulut yang realistis, kedipan mata, dan gerakan kepala yang halus yang selaras dengan audio untuk hasil yang meyakinkan.

Gambar mana yang paling cocok untuk potret menyanyi?

Foto wajah dari depan yang terang dengan penghalang minimal menghasilkan hasil terbaik. Hindari sudut samping yang ekstrem, penghalang berat, atau gambar resolusi sangat rendah untuk memastikan foto AI Anda terlihat sebaik mungkin. Jika Anda hanya memiliki foto dari sudut yang tidak pas, coba gunakan potongan yang lebih jelas dan fokus pada wajah untuk meningkatkan sinkronisasi bibir dan ekspresi.

Bisakah saya menggunakan lagu atau rekaman suara apa pun?

Ya, Anda dapat mengunggah lagu atau trek suara selama sesuai dengan batasan durasi dan format yang didukung oleh platform. Berhati-hatilah terhadap hak cipta ketika menggunakan musik komersial. HeyGen juga menawarkan suara dan model suara berlisensi untuk penggunaan komersial yang aman dan prototipe cepat.

Seberapa realistiskah sinkronisasi bibir dan ekspresi wajahnya?

Lip sync HeyGen beroperasi pada tingkat fonem dan menambahkan penyesuaian waktu, tarikan napas, dan mikro-ekspresi untuk meningkatkan realisme. Hasilnya sangat meyakinkan untuk klip sosial singkat dan pesan personalisasi; closeup ekstrem atau pengambilan gambar sinematik mungkin mengungkapkan batasan dari sintesis saat ini.

Bisakah saya membuat beberapa orang bernyanyi dalam satu foto?

Sebagian besar alat dioptimalkan untuk satu wajah animasi dalam satu waktu. Jika sebuah foto mengandung beberapa wajah, Anda dapat menghasilkan klip terpisah untuk setiap wajah atau mengunggah sebuah gambar kelompok dan memilih wajah mana yang akan dihidupkan di tempat yang mendukung.

Apakah HeyGen mendukung berbagai bahasa dan aksen?

Ya. Platform ini mendukung audio dan model pengucapan multibahasa, memungkinkan Anda membuat foto Anda bernyanyi dalam berbagai bahasa. Gunakan penerjemah video untuk menghasilkan kembali trek audio dan teks terjemahan sehingga klip nyanyian AI Anda terdengar alami dalam berbagai bahasa.

Apakah video yang dihasilkan cocok untuk penggunaan komersial?

Klip yang dihasilkan dengan HeyGen dan aset berlisensi yang disediakan cocok untuk penggunaan komersial, memungkinkan Anda membuat gambar apa pun bernyanyi. Verifikasi lisensi untuk audio atau gambar pihak ketiga yang Anda unggah untuk memastikan kepatuhan dengan hak dan kebijakan platform saat menggunakan foto AI.

Bisakah saya mengedit video nyanyian yang dihasilkan?

Ya. Tinjau draf dan terapkan suntingan seperti intensitas ekspresi, teks subtitle, atau trek audio alternatif. Hasilkan variasi dengan cepat untuk menguji berbagai suara, bahasa, dan waktu.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan dan format file apa saja yang tersedia?

Klip pendek biasanya memproses dalam hitungan detik hingga beberapa menit tergantung pada panjang dan kompleksitasnya, memungkinkan Anda untuk membuat foto bernyanyi online secara gratis dengan cepat. Ekspor disediakan dalam bentuk file MP4 yang dioptimalkan untuk tampilan vertikal, persegi, dan horizontal dengan pilihan pembakaran subtitle.

Apakah foto dan data saya dilindungi?

HeyGen mengenkripsi unggahan dan mengikuti kontrol privasi yang ketat. Anda tetap memiliki hak atas konten yang Anda ciptakan. Periksa syarat platform untuk detail tentang penyimpanan, retensi, dan izin berbagi.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

