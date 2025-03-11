Foto wajah dari depan yang terang dengan penghalang minimal menghasilkan hasil terbaik. Hindari sudut samping yang ekstrem, penghalang berat, atau gambar resolusi sangat rendah untuk memastikan foto AI Anda terlihat sebaik mungkin. Jika Anda hanya memiliki foto dari sudut yang tidak pas, coba gunakan potongan yang lebih jelas dan fokus pada wajah untuk meningkatkan sinkronisasi bibir dan ekspresi.