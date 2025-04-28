Pembuat Video Potret Langsung dari Satu Foto

Ubah setiap gambar diam menjadi video potret yang hidup menggunakan generator video AI HeyGen. Unggah satu foto dan hasilkan gerakan wajah, sinkronisasi bibir, dan ekspresi yang realistis melalui AI, tanpa kamera, aktor, atau produksi video.

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba generator video dari gambar kami yang gratis

Video pelatihan dan orientasi

Video pelatihan dan orientasi

Video pelatihan tradisional memerlukan pemandu dan waktu perekaman. Video potret langsung mengubah dokumen dan skrip menjadi konten pelatihan yang berfokus pada manusia tanpa proses pengambilan gambar.

Komunikasi korporat

Komunikasi korporat

Pemimpin dapat menyampaikan pembaruan tanpa harus muncul di kamera. Potret langsung menyampaikan pesan dengan jelas sambil tetap menjaga kehadiran yang profesional dan pribadi.

Penjelasan edukatif

Penjelasan edukatif

Materi pembelajaran statis mengurangi keterlibatan. Video potret langsung membuat pelajaran menjadi lebih hidup, membantu peserta didik mengingat informasi melalui petunjuk visual dan verbal.

Pesan video personalisasi

Pesan video personalisasi

Buat ucapan, pengumuman, atau penjangkauan personal dengan potret hidup yang menganimasikan pesan Anda. Hasilkan komunikasi video yang dapat diskalakan tanpa perlu merekam pesan secara individual.

Konten sejarah dan arsip

Konten sejarah dan arsip

Hidupkan kembali foto-foto arsip untuk museum, pendidikan, atau bercerita melalui animasi potret yang menakjubkan. Potret hidup menambahkan gerakan dan suara sambil menghormati gambar asli.

Lokalisasi konten global

Lokalisasi konten global

Mendokumentasikan konten film itu mahal. Video potret langsung dapat diterjemahkan dan dibuat ulang dengan cepat, menjaga konsistensi identitas visual di berbagai wilayah.

Mengapa HeyGen adalah Pembuat Video Potret Langsung Terbaik

HeyGen memudahkan pembuatan potret langsung yang sederhana, cepat, dan siap produksi. Dengan mengubah foto menjadi video ekspresif, tim dapat menciptakan konten yang berfokus pada manusia tanpa perlu perekaman ulang, pengambilan gambar ulang, atau alur kerja animasi yang rumit.

Satu foto menjadi video seketika

Buatlah potret hidup dari satu gambar saja. Tanpa pengambilan gambar, tanpa persiapan. AI menghasilkan gerakan kepala, ekspresi, dan ucapan yang alami sesuai dengan skrip atau audio Anda, meningkatkan keseluruhan pengalaman potret.

Animasi wajah yang realistis

Video potret langsung mencakup sinkronisasi bibir yang akurat, pergerakan mata, dan waktu ekspresi, menciptakan hasil yang meyakinkan cocok untuk bisnis, pendidikan, dan kasus penggunaan komunikasi.

Penciptaan konten yang dapat diskalakan

Hasilkan dan perbarui potret langsung dalam skala besar. Edit teks atau audio dan buat ulang video tanpa harus menganimasikan ulang atau membangun ulang aset, dengan memanfaatkan AI untuk animasi potret yang lebih baik.

Animasi wajah dari foto ke video

Unggah sebuah potret dan buat video potret hidup dengan gerakan wajah yang alami. HeyGen menganimasikan gerakan kepala, ekspresi, dan bentuk mulut untuk menyelaraskan dengan ucapan sambil mempertahankan identitas foto asli.

gambar ke video

Gerakan yang didorong oleh skrip atau audio

Buat video potret langsung menggunakan teks ke video atau audio yang diunggah. AI menyinkronkan animasi wajah dan sinkronisasi bibir dengan tepat ke konten yang diucapkan untuk penyampaian yang jelas dan meyakinkan.

Sebuah smartphone menampilkan antarmuka aplikasi TikTok berwarna gelap dengan latar belakang cahaya neon merah muda dan biru yang berpendar.

Dukungan multi-wajah dan gambar

Animasikan beberapa wajah di berbagai gambar sambil menjaga konsistensi visual. Pembuatan potret langsung bekerja pada beragam gaya foto dan rasio aspek tanpa perlu penyambungan manual.

Kloning suara

Keluaran potret langsung multibahasa

Terjemahkan skrip dan buat video potret langsung dalam lebih dari 175 bahasa. Terjemahan video mempertahankan gerakan wajah dan sinkronisasi bibir, memungkinkan konten lokal dari satu foto.

foto grafis bergerak menjadi video

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

Miro
"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam proses tersebut seperti yang saya miliki ketika berhubungan dengan media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu lagi berdiri di depan kamera."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Generator Video Potret Langsung

Buat video potret langsung melalui alur kerja empat langkah sederhana yang mengubah foto menjadi animasi video yang ekspresif.

Langkah 1

Unggah sebuah potret

Pilihlah foto yang jelas dengan wajah yang terlihat. HeyGen akan menyiapkan gambar untuk animasi potret langsung secara otomatis, memastikan integrasi yang mulus.

Langkah 2

Tambahkan teks atau audio

Tempelkan skrip Anda atau unggah audio. Sistem akan menganalisis pola ucapan dan waktu untuk menyiapkan gerakan wajah.

Langkah 3

Sesuaikan pengiriman

Sesuaikan bahasa, gaya suara, teks terjemahan, dan latar belakang. Terapkan branding agar sesuai dengan kasus penggunaan Anda.

Langkah 4

Buatlah video tersebut

HeyGen menghasilkan video potret langsung dengan gerakan, suara, dan sinkronisasi bibir yang terkoordinasi, siap untuk diunduh atau dibagikan.

Sebuah Apple iMac menampilkan dasbor data dengan grafik dan metrik, sebuah keyboard, smartphone, dan cangkir di atas meja kayu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu potret langsung?

Potret hidup adalah video yang dihasilkan AI yang dibuat dari satu foto. Gambar tersebut dihidupkan dengan gerakan wajah, ekspresi, dan sinkronisasi bibir untuk menghasilkan video berbicara yang realistis.

Seberapa realistiskah video potret langsung?

HeyGen menghasilkan animasi wajah yang terlihat alami dengan waktu dan ekspresi yang akurat. Hasilnya cocok untuk pelatihan profesional, komunikasi, dan penggunaan pendidikan, terutama dengan teknologi potret langsung.

Apakah saya memerlukan peralatan perekam video?

Tidak. Video potret langsung dibuat dari foto dan teks atau audio, membuat komunikasi menjadi lebih dinamis. Tidak diperlukan kamera, mikrofon, atau studio.

Bisakah saya menggunakan suara atau teks saya sendiri?

Ya. Anda dapat mengunggah audio atau menggunakan teks ke video. HeyGen akan menyinkronkan gerakan wajah dengan konten yang diucapkan secara otomatis, meningkatkan pengalaman potret langsung.

Apakah potret hidup bisa dibuat dalam berbagai bahasa?

Ya. HeyGen mendukung pembuatan video multibahasa dan fitur terjemahan video, memungkinkan potret hidup untuk berbicara dalam lebih dari 175 bahasa.

Apakah saya bisa memperbarui video potret langsung?

Ya. Edit skrip atau audio dan buat ulang videonya. Tidak perlu menganimasikan ulang atau mengunggah foto baru.

Apakah foto saya aman?

HeyGen mengikuti praktik keamanan tingkat perusahaan. Gambar yang diunggah dan video yang dihasilkan tetap pribadi dan berada di bawah kendali Anda.

Apa praktik terbaik untuk video potret langsung?

Gunakan foto yang jelas dan menghadap ke depan serta skrip yang ringkas. Pesan singkat dan fokus menghasilkan hasil potret langsung yang paling alami dan menarik, memaksimalkan retensi penonton.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

