Ubah setiap gambar diam menjadi video potret yang hidup menggunakan generator video AI HeyGen. Unggah satu foto dan hasilkan gerakan wajah, sinkronisasi bibir, dan ekspresi yang realistis melalui AI, tanpa kamera, aktor, atau produksi video.
Video pelatihan tradisional memerlukan pemandu dan waktu perekaman. Video potret langsung mengubah dokumen dan skrip menjadi konten pelatihan yang berfokus pada manusia tanpa proses pengambilan gambar.
Pemimpin dapat menyampaikan pembaruan tanpa harus muncul di kamera. Potret langsung menyampaikan pesan dengan jelas sambil tetap menjaga kehadiran yang profesional dan pribadi.
Materi pembelajaran statis mengurangi keterlibatan. Video potret langsung membuat pelajaran menjadi lebih hidup, membantu peserta didik mengingat informasi melalui petunjuk visual dan verbal.
Buat ucapan, pengumuman, atau penjangkauan personal dengan potret hidup yang menganimasikan pesan Anda. Hasilkan komunikasi video yang dapat diskalakan tanpa perlu merekam pesan secara individual.
Hidupkan kembali foto-foto arsip untuk museum, pendidikan, atau bercerita melalui animasi potret yang menakjubkan. Potret hidup menambahkan gerakan dan suara sambil menghormati gambar asli.
Mendokumentasikan konten film itu mahal. Video potret langsung dapat diterjemahkan dan dibuat ulang dengan cepat, menjaga konsistensi identitas visual di berbagai wilayah.
Mengapa HeyGen adalah Pembuat Video Potret Langsung Terbaik
HeyGen memudahkan pembuatan potret langsung yang sederhana, cepat, dan siap produksi. Dengan mengubah foto menjadi video ekspresif, tim dapat menciptakan konten yang berfokus pada manusia tanpa perlu perekaman ulang, pengambilan gambar ulang, atau alur kerja animasi yang rumit.
Buatlah potret hidup dari satu gambar saja. Tanpa pengambilan gambar, tanpa persiapan. AI menghasilkan gerakan kepala, ekspresi, dan ucapan yang alami sesuai dengan skrip atau audio Anda, meningkatkan keseluruhan pengalaman potret.
Video potret langsung mencakup sinkronisasi bibir yang akurat, pergerakan mata, dan waktu ekspresi, menciptakan hasil yang meyakinkan cocok untuk bisnis, pendidikan, dan kasus penggunaan komunikasi.
Hasilkan dan perbarui potret langsung dalam skala besar. Edit teks atau audio dan buat ulang video tanpa harus menganimasikan ulang atau membangun ulang aset, dengan memanfaatkan AI untuk animasi potret yang lebih baik.
Animasi wajah dari foto ke video
Unggah sebuah potret dan buat video potret hidup dengan gerakan wajah yang alami. HeyGen menganimasikan gerakan kepala, ekspresi, dan bentuk mulut untuk menyelaraskan dengan ucapan sambil mempertahankan identitas foto asli.
Gerakan yang didorong oleh skrip atau audio
Buat video potret langsung menggunakan teks ke video atau audio yang diunggah. AI menyinkronkan animasi wajah dan sinkronisasi bibir dengan tepat ke konten yang diucapkan untuk penyampaian yang jelas dan meyakinkan.
Dukungan multi-wajah dan gambar
Animasikan beberapa wajah di berbagai gambar sambil menjaga konsistensi visual. Pembuatan potret langsung bekerja pada beragam gaya foto dan rasio aspek tanpa perlu penyambungan manual.
Keluaran potret langsung multibahasa
Terjemahkan skrip dan buat video potret langsung dalam lebih dari 175 bahasa. Terjemahan video mempertahankan gerakan wajah dan sinkronisasi bibir, memungkinkan konten lokal dari satu foto.
Cara Menggunakan Generator Video Potret Langsung
Buat video potret langsung melalui alur kerja empat langkah sederhana yang mengubah foto menjadi animasi video yang ekspresif.
Pilihlah foto yang jelas dengan wajah yang terlihat. HeyGen akan menyiapkan gambar untuk animasi potret langsung secara otomatis, memastikan integrasi yang mulus.
Tempelkan skrip Anda atau unggah audio. Sistem akan menganalisis pola ucapan dan waktu untuk menyiapkan gerakan wajah.
Sesuaikan bahasa, gaya suara, teks terjemahan, dan latar belakang. Terapkan branding agar sesuai dengan kasus penggunaan Anda.
HeyGen menghasilkan video potret langsung dengan gerakan, suara, dan sinkronisasi bibir yang terkoordinasi, siap untuk diunduh atau dibagikan.
Potret hidup adalah video yang dihasilkan AI yang dibuat dari satu foto. Gambar tersebut dihidupkan dengan gerakan wajah, ekspresi, dan sinkronisasi bibir untuk menghasilkan video berbicara yang realistis.
HeyGen menghasilkan animasi wajah yang terlihat alami dengan waktu dan ekspresi yang akurat. Hasilnya cocok untuk pelatihan profesional, komunikasi, dan penggunaan pendidikan, terutama dengan teknologi potret langsung.
Tidak. Video potret langsung dibuat dari foto dan teks atau audio, membuat komunikasi menjadi lebih dinamis. Tidak diperlukan kamera, mikrofon, atau studio.
Ya. Anda dapat mengunggah audio atau menggunakan teks ke video. HeyGen akan menyinkronkan gerakan wajah dengan konten yang diucapkan secara otomatis, meningkatkan pengalaman potret langsung.
Ya. HeyGen mendukung pembuatan video multibahasa dan fitur terjemahan video, memungkinkan potret hidup untuk berbicara dalam lebih dari 175 bahasa.
Ya. Edit skrip atau audio dan buat ulang videonya. Tidak perlu menganimasikan ulang atau mengunggah foto baru.
HeyGen mengikuti praktik keamanan tingkat perusahaan. Gambar yang diunggah dan video yang dihasilkan tetap pribadi dan berada di bawah kendali Anda.
Gunakan foto yang jelas dan menghadap ke depan serta skrip yang ringkas. Pesan singkat dan fokus menghasilkan hasil potret langsung yang paling alami dan menarik, memaksimalkan retensi penonton.
