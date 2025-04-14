Ubah setiap tautan menjadi video menggunakan generator video AI HeyGen. Tempelkan URL dan hasilkan video yang lengkap, profesional dengan visual, teks, dan narasi. Tidak perlu mengunduh, perangkat lunak pengeditan, atau alur kerja produksi untuk mengubah tautan menjadi video siap berbagi.
Video dan halaman yang panjang sering kurang dimanfaatkan. Tautan ke pembuatan video mengubah tautan yang ada menjadi video yang lebih pendek dan lebih menarik yang memperpanjang umur konten dan jangkauannya.
Membuat video untuk setiap platform memakan waktu. Tautan ke alur kerja video menghasilkan aset yang siap dibagikan sehingga tim pemasaran dapat mempublikasikannya dengan cepat di berbagai kanal.
Dokumentasi dan rekaman sesi sulit untuk dikunjungi kembali. Mengubah tautan menjadi video menciptakan konten pembelajaran terstruktur yang dapat ditonton karyawan sesuai kebutuhan.
Pengguna lebih menyukai panduan visual daripada teks. Tautan ke pembuatan video mengubah tautan produk menjadi video penjelas yang jelas yang menyoroti konsep-konsep kunci secara visual.
Tim penjualan membutuhkan materi yang konsisten. Tautan ke pembuatan video mengubah sumber daya yang ada menjadi video yang dapat dibagikan sehingga perwakilan dapat menggunakannya kembali di berbagai wilayah.
Melokalkan video secara manual itu mahal. Buat video multibahasa dari satu tautan dan pertahankan pesan yang konsisten di berbagai bahasa dan pasar.
Mengapa HeyGen adalah Generator Tautan ke Video Terbaik
HeyGen mempermudah pembuatan video dengan mengubah tautan menjadi video terstruktur secara otomatis. Tim menggunakan tautan ke alur kerja video untuk mengolah ulang konten, meningkatkan kejelasan, dan meningkatkan skala pembuatan video tanpa pengeditan manual atau pengaturan teknis.
HeyGen menganalisis konten di balik sebuah tautan dan mengubahnya menjadi video berbasis adegan yang jelas. Informasi disusun secara visual sehingga penonton dapat mengikuti pesan tanpa harus menyimak konten sumber yang panjang.
Pembuatan video berbasis tautan tradisional memerlukan pengunduhan file dan penyuntingan garis waktu. HeyGen menghilangkan langkah-langkah tersebut dengan menghasilkan video secara otomatis dari URL.
Tautan ke alur kerja video memungkinkan tim untuk menggunakan kembali konten yang ada secara berulang dan mengunggahnya ke berbagai platform. Perbarui teks, bahasa, atau tata letak dan buat ulang video tanpa harus memulai produksi dari awal.
Pembuatan video berbasis URL
Tempelkan tautan yang didukung dan HeyGen akan menghasilkan video lengkap dari konten sumber. Adegan, tempo, dan visual disusun secara otomatis untuk menciptakan file video yang jelas dan dapat ditonton tanpa pengaturan manual.
Keterangan otomatis dan narasi
Setiap tautan ke video menyertakan keterangan dan suara yang dihasilkan oleh AI. Ini meningkatkan aksesibilitas, retensi penonton, dan kejelasan sambil menghilangkan kebutuhan akan file subtitle atau narasi yang direkam.
Format video siap platform
HeyGen memformat video yang dihasilkan dari tautan untuk berbagai platform. Rasio aspek, durasi, dan tata letak menyesuaikan secara otomatis sehingga video siap untuk dibagikan tanpa perlu pengeditan tambahan.
Tautan multibahasa ke keluaran video
Buat video dari tautan dalam lebih dari 175 bahasa dan unduh file video dengan mudah. HeyGen menerjemahkan naskah, menghasilkan kembali narasi, dan mempertahankan struktur sehingga audiens global menerima pesan yang sama dengan jelas.
Cara Menggunakan Pembuat Tautan Video
Buat video dari tautan menggunakan alur kerja empat langkah sederhana yang dirancang untuk kecepatan dan fleksibilitas.
Tambahkan URL yang ingin Anda ubah menjadi video. HeyGen menganalisis konten yang terkait dan mempersiapkannya untuk pembuatan video terstruktur menggunakan AI URL ke video.
Pilih bahasa, panjang, tata letak, dan gaya suara. Pengaturan ini mengendalikan bagaimana tautan akan diubah menjadi video.
Edit teks, keterangan, atau struktur jika diperlukan. Perubahan dilakukan melalui kontrol teks daripada pengeditan video secara manual.
Buat video final dan bagikan ke berbagai situs web, platform sosial seperti TikTok, atau alat internal. Perbarui kapan saja dengan mengedit teks dalam editor video.
Tautan ke video berarti mengubah URL menjadi video lengkap. HeyGen menganalisis konten di balik tautan dan secara otomatis menghasilkan visual, narasi, dan teks terjemahan.
HeyGen mendukung tautan dari platform video umum dan sumber konten. Sistem mengekstrak informasi yang relevan untuk membuat video yang terstruktur dan dapat ditonton.
Tidak. Tautan ke alur kerja video menghilangkan garis waktu dan pengeditan manual. Anda hanya mengontrol hasil menggunakan teks dan pengaturan di editor video.
Ya. Anda dapat memperbarui teks, keterangan, gaya suara, atau struktur dan menghasilkan ulang video tanpa harus membangun ulang semuanya menggunakan URL ke video.
Ya. HeyGen mendukung pembuatan video multibahasa dan terjemahan video dalam lebih dari 175 bahasa dari satu tautan, memudahkan untuk mengunggah.
Video diekspor sebagai file MP4 yang cocok untuk situs web, platform pembelajaran, dan distribusi media sosial.
Ya. Ketika konten sumber berubah, Anda dapat memperbarui dan menghasilkan ulang video untuk menjaganya tetap terkini.
HeyGen mengikuti praktik keamanan tingkat perusahaan. Semua tautan dan video yang dihasilkan tetap pribadi dan berada di bawah kendali Anda.
