Tautan ke Generator Video untuk Video AI Instan Secara Online

Ubah setiap tautan menjadi video menggunakan generator video AI HeyGen. Tempelkan URL dan hasilkan video yang lengkap, profesional dengan visual, teks, dan narasi. Tidak perlu mengunduh, perangkat lunak pengeditan, atau alur kerja produksi untuk mengubah tautan menjadi video siap berbagi.

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba generator video dari gambar gratis kami

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Penggunaan kembali konten secara besar-besaran

Penggunaan kembali konten secara besar-besaran

Video dan halaman yang panjang sering kurang dimanfaatkan. Tautan ke pembuatan video mengubah tautan yang ada menjadi video yang lebih pendek dan lebih menarik yang memperpanjang umur konten dan jangkauannya.

Pemasaran dan distribusi sosial

Pemasaran dan distribusi sosial

Membuat video untuk setiap platform memakan waktu. Tautan ke alur kerja video menghasilkan aset yang siap dibagikan sehingga tim pemasaran dapat mempublikasikannya dengan cepat di berbagai kanal.

Pelatihan dan pengetahuan internal

Pelatihan dan pengetahuan internal

Dokumentasi dan rekaman sesi sulit untuk dikunjungi kembali. Mengubah tautan menjadi video menciptakan konten pembelajaran terstruktur yang dapat ditonton karyawan sesuai kebutuhan.

Edukasi produk dan penjelasan

Edukasi produk dan penjelasan

Pengguna lebih menyukai panduan visual daripada teks. Tautan ke pembuatan video mengubah tautan produk menjadi video penjelas yang jelas yang menyoroti konsep-konsep kunci secara visual.

Aset pemberdayaan penjualan

Aset pemberdayaan penjualan

Tim penjualan membutuhkan materi yang konsisten. Tautan ke pembuatan video mengubah sumber daya yang ada menjadi video yang dapat dibagikan sehingga perwakilan dapat menggunakannya kembali di berbagai wilayah.

Alur kerja komunikasi global

Alur kerja komunikasi global

Melokalkan video secara manual itu mahal. Buat video multibahasa dari satu tautan dan pertahankan pesan yang konsisten di berbagai bahasa dan pasar.

Mengapa HeyGen adalah Generator Tautan ke Video Terbaik

HeyGen mempermudah pembuatan video dengan mengubah tautan menjadi video terstruktur secara otomatis. Tim menggunakan tautan ke alur kerja video untuk mengolah ulang konten, meningkatkan kejelasan, dan meningkatkan skala pembuatan video tanpa pengeditan manual atau pengaturan teknis.

Konversi tautan menjadi video yang terstruktur

HeyGen menganalisis konten di balik sebuah tautan dan mengubahnya menjadi video berbasis adegan yang jelas. Informasi disusun secara visual sehingga penonton dapat mengikuti pesan tanpa harus menyimak konten sumber yang panjang.

Hapuskan pekerjaan edit manual

Pembuatan video berbasis tautan tradisional memerlukan pengunduhan file dan penyuntingan garis waktu. HeyGen menghilangkan langkah-langkah tersebut dengan menghasilkan video secara otomatis dari URL.

Dirancang untuk kecepatan dan dapat digunakan kembali

Tautan ke alur kerja video memungkinkan tim untuk menggunakan kembali konten yang ada secara berulang dan mengunggahnya ke berbagai platform. Perbarui teks, bahasa, atau tata letak dan buat ulang video tanpa harus memulai produksi dari awal.

Pembuatan video berbasis URL

Tempelkan tautan yang didukung dan HeyGen akan menghasilkan video lengkap dari konten sumber. Adegan, tempo, dan visual disusun secara otomatis untuk menciptakan file video yang jelas dan dapat ditonton tanpa pengaturan manual.

gambar ke video

Keterangan otomatis dan narasi

Setiap tautan ke video menyertakan keterangan dan suara yang dihasilkan oleh AI. Ini meningkatkan aksesibilitas, retensi penonton, dan kejelasan sambil menghilangkan kebutuhan akan file subtitle atau narasi yang direkam.

Sebuah smartphone menampilkan antarmuka aplikasi TikTok berwarna gelap dengan latar belakang cahaya neon merah muda dan biru yang berpendar.

Format video siap platform

HeyGen memformat video yang dihasilkan dari tautan untuk berbagai platform. Rasio aspek, durasi, dan tata letak menyesuaikan secara otomatis sehingga video siap untuk dibagikan tanpa perlu pengeditan tambahan.

Kloning suara

Tautan multibahasa ke keluaran video

Buat video dari tautan dalam lebih dari 175 bahasa dan unduh file video dengan mudah. HeyGen menerjemahkan naskah, menghasilkan kembali narasi, dan mempertahankan struktur sehingga audiens global menerima pesan yang sama dengan jelas.

foto grafis bergerak menjadi video

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

Miro
"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam prosesnya seperti yang saya lakukan ketika berhubungan dengan media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu lagi berdiri di depan kamera."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
play buttonWatch video
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Pembuat Tautan Video

Buat video dari tautan menggunakan alur kerja empat langkah sederhana yang dirancang untuk kecepatan dan fleksibilitas.

Langkah 1

Tempelkan tautan Anda

Tambahkan URL yang ingin Anda ubah menjadi video. HeyGen menganalisis konten yang terkait dan mempersiapkannya untuk pembuatan video terstruktur menggunakan AI URL ke video.

Langkah 2

Pilih preferensi video

Pilih bahasa, panjang, tata letak, dan gaya suara. Pengaturan ini mengendalikan bagaimana tautan akan diubah menjadi video.

Langkah 3

Tinjau dan sempurnakan

Edit teks, keterangan, atau struktur jika diperlukan. Perubahan dilakukan melalui kontrol teks daripada pengeditan video secara manual.

Langkah 4

Hasilkan dan bagikan

Buat video final dan bagikan ke berbagai situs web, platform sosial seperti TikTok, atau alat internal. Perbarui kapan saja dengan mengedit teks dalam editor video.

Sebuah Apple iMac menampilkan dasbor data dengan grafik dan metrik, sebuah keyboard, smartphone, dan cangkir di atas meja kayu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa arti tautan ke video?

Tautan ke video berarti mengubah URL menjadi video lengkap. HeyGen menganalisis konten di balik tautan dan secara otomatis menghasilkan visual, narasi, dan teks terjemahan.

Jenis tautan apa saja yang didukung?

HeyGen mendukung tautan dari platform video umum dan sumber konten. Sistem mengekstrak informasi yang relevan untuk membuat video yang terstruktur dan dapat ditonton.

Apakah saya memerlukan pengalaman mengedit video?

Tidak. Tautan ke alur kerja video menghilangkan garis waktu dan pengeditan manual. Anda hanya mengontrol hasil menggunakan teks dan pengaturan di editor video.

Bisakah saya mengedit video yang dibuat dari tautan?

Ya. Anda dapat memperbarui teks, keterangan, gaya suara, atau struktur dan menghasilkan ulang video tanpa harus membangun ulang semuanya menggunakan URL ke video.

Apakah tautan ke video mendukung banyak bahasa?

Ya. HeyGen mendukung pembuatan video multibahasa dan terjemahan video dalam lebih dari 175 bahasa dari satu tautan, memudahkan untuk mengunggah.

Format video apa saja yang bisa saya ekspor?

Video diekspor sebagai file MP4 yang cocok untuk situs web, platform pembelajaran, dan distribusi media sosial.

Apakah saya bisa menghasilkan ulang video jika kontennya berubah?

Ya. Ketika konten sumber berubah, Anda dapat memperbarui dan menghasilkan ulang video untuk menjaganya tetap terkini.

Apakah konten saya aman?

HeyGen mengikuti praktik keamanan tingkat perusahaan. Semua tautan dan video yang dihasilkan tetap pribadi dan berada di bawah kendali Anda.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Mulai berkarya dengan HeyGen

Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.

CTA background