Buat avatar instan dengan menggunakan rekaman singkat diri Anda dari ponsel atau webcam. Sistem menangkap struktur wajah, postur, dan kehadiran alami Anda dengan cepat untuk menciptakan avatar kustom yang mencerminkan identitas Anda. Ini memungkinkan Anda untuk mulai menghasilkan video yang didorong oleh avatar tanpa pengaturan yang rumit atau peralatan, sehingga mudah untuk membuat avatar kustom.