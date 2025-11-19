Pembuat Video Instagram untuk Reels, Stories, dan Feed dalam Hitungan Menit

Buat video Instagram yang membuat orang berhenti untuk menonton yang terlihat seperti diproduksi secara profesional namun hanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk membuatnya. Dengan pembuat video Instagram HeyGen, Anda mendapatkan template yang siap digunakan di ponsel, sinkronisasi musik, caption, dan ekspor yang dioptimalkan untuk platform sehingga video Anda di Instagram dapat berkinerja baik di Reels, Stories, dan feed. Mulai dari klip, foto, atau teks dan terbitkan dengan cepat menggunakan alat pengeditan video.

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba generator video dari gambar kami yang gratis

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Reels dan klip pendek yang sedang tren

Reels dan klip pendek yang sedang tren

Ubah ide menjadi Reels dengan kait yang menarik, sinkronisasi musik, dan editan cepat yang dirancang untuk menghentikan pengguliran.

Promo dan peluncuran produk

Promo dan peluncuran produk

Tampilkan fitur, unboxing, dan demo cepat dalam video singkat yang dioptimalkan untuk penemuan dan konversi.

Urutan cerita dan pengumuman

Urutan cerita dan pengumuman

Buat Cerita berurutan dengan hitung mundur, stiker, dan tautan geser ke atas untuk mempromosikan acara dan penawaran terbatas.

Tutorial dan penjelasan mini

Tutorial dan penjelasan mini

Bagilah tutorial menjadi klip langkah demi langkah yang mudah diikuti dan cocok untuk pembelajaran ala karusel.

Cuplikan di balik layar dan kehidupan sehari-hari

Cuplikan di balik layar dan kehidupan sehari-hari

Bagikan momen autentik dengan penyuntingan ringan, keterangan alami, dan musik yang mempertahankan suasana.

Reel kreator dan sorotan portofolio

Reel kreator dan sorotan portofolio

Kemas konten terbaik Anda dalam bentuk portofolio singkat atau pengenalan yang menarik bagi merek dan kolaborator.

Mengapa HeyGen adalah Pembuat Video Instagram Terbaik

HeyGen menghilangkan kesulitan dalam produksi video sosial sehingga Anda dapat memposting lebih sering dan tetap mengikuti tren. Pilih sebuah templat, masukkan media atau tempelkan skrip, lalu sesuaikan tempo, teks, dan audio agar cocok dengan suara merek Anda. Hasilnya adalah kreativitas yang sudah disesuaikan dengan platform dan siap untuk dipublikasikan.

Buatlah video yang sesuai dengan perilaku pengguna Instagram

Desain, rasio aspek, dan tempo disesuaikan untuk Instagram sehingga konten Anda terlihat asli dan membuat penonton terus menonton, terutama di Instagram Reels.

Percepat produksi, pertahankan kontrol kreatif

Otomatisasi pengeditan seperti pemangkasan, sinkronisasi irama, dan penulisan caption, sambil tetap mempertahankan kontrol manual atas hook, ajakan bertindak, dan visual dalam proses pengeditan video Anda.

Terbitkan dalam format Instagram apa pun

Ekspor Reels vertikal, postingan feed persegi, dan urutan Story dengan dimensi, durasi, dan file caption yang tepat untuk setiap alur unggahan.

Template dan preset yang dioptimalkan untuk platform

Setiap templat sudah terstruktur dengan potongan yang dioptimalkan, penempatan teks, dan momen ajakan bertindak, membantu video ulang tahun Anda menarik perhatian, mempertahankan penonton lebih lama, dan mendorong keterlibatan tanpa harus memulai dari awal.

Wajah wanita dengan cahaya ungu dan bayangan horizontal, pada latar belakang ungu muda, di samping tombol '+ Background'.

Sinkronisasi irama dan alat audio

Potong, pudarkan, dan atur waktu audio dalam hitungan detik tanpa timeline yang rumit atau keyframe manual. Pilih dari trek bebas royalti atau unggah lagu Anda sendiri untuk menjaga setiap video tetap personal, terlihat profesional, dan selalu mengikuti irama.

Dua bingkai yang bertumpang tindih menunjukkan seorang pria yang sedang bermain gitar di dalam mobil klasik di pantai dan pria lain yang sedang merekam. Ikon main dan percikan warna ungu juga terlihat.

Keterangan otomatis dan subjudul yang dapat diedit

Edit teks judul langsung di dalam video agar sesuai dengan nada, waktu, dan nama tanpa perlu alat tambahan. Ekspor file SRT yang bersih untuk unggahan yang tepat, kepatuhan aksesibilitas, atau penggunaan ulang yang mudah di berbagai platform dan format.

Antarmuka pemutar video yang menampilkan presenter virtual dengan subjudul yang dihasilkan secara otomatis, serta banner yang menyatakan "Captions: Subjudul Dihasilkan Secara Otomatis".

Ubah ukuran dan format ulang dengan satu klik

Ubah satu proyek menjadi format vertikal, persegi, atau layar lebar sambil secara otomatis mempertahankan waktu, tata letak, posisi teks, dan keseimbangan visual, sehingga video Anda terlihat rapi dan disengaja di mana pun dibagikan.

Wanita tersenyum sedang skydiving.

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

Miro
"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam proses tersebut seperti yang saya miliki ketika berbicara tentang media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu lagi berdiri di depan kamera."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
play buttonWatch video
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Pembuat Video Instagram

HeyGen memandu Anda dari ide hingga penerbitan video Instagram dalam empat langkah sederhana sehingga produksi tetap cepat dan dapat diulang.

Langkah 1

Mulai dengan media atau ide Anda

Unggah klip, tambahkan foto, atau tempelkan skrip pendek atau keterangan. Pilih format Instagram yang ingin Anda publikasikan.

Langkah 2

Pilih sebuah templat dan suara

Pilih templat yang dirancang untuk tujuan Anda, pilih musik dan keterangan, serta pilih suara latar jika Anda memerlukan narasi.

Langkah 3

Menyempurnakan waktu dan pesan

Edit hook, sesuaikan panjang adegan, dan poles teks overlay. Gunakan sinkronisasi ketukan untuk mengunci potongan ke musik agar memiliki dampak maksimal.

Langkah 4

Ekspor dan terbitkan

Buatlah MP4 yang dioptimalkan untuk perangkat seluler atau buat beberapa rasio aspek sekaligus. Unduh file atau gunakan tautan yang dihosting untuk berbagi langsung.

Sebuah Apple iMac menampilkan dasbor data dengan grafik dan metrik, sebuah keyboard, smartphone, dan cangkir di atas meja kayu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu pembuat video Instagram?

Pembuat video Instagram adalah generator video AI yang membantu Anda membuat video yang diformat khusus untuk Instagram, termasuk Reels, Stories, dan postingan feed, dengan template, alat audio, dan pengaturan ekspor yang dioptimalkan untuk platform tersebut.

Apakah saya memerlukan keahlian dalam pengambilan gambar atau penyuntingan video untuk menggunakan HeyGen?

Tidak. HeyGen dibuat untuk para kreator dari semua tingkat keahlian, termasuk mereka yang baru dalam pengeditan video. Template, alat bantu AI, dan pengeditan terpandu membuatnya mudah untuk menghasilkan video yang terlihat profesional untuk Instagram tanpa perlu pengetahuan pengeditan yang canggih.

Format dan rasio aspek apa saja yang didukung?

HeyGen mendukung format vertikal 9:16 untuk Reels dan Stories, format persegi 1:1 untuk postingan feed, serta format layar lebar 16:9. Anda dapat mengubah satu proyek ke berbagai rasio aspek hanya dengan satu kali klik.

Bisakah saya menambahkan musik dan menyelaraskan editan mengikuti irama?

Ya, menggunakan pembuat video Instagram gratis adalah cara termudah untuk memulai. Gunakan sinkronisasi irama bawaan untuk secara otomatis menyelaraskan potongan dengan musik, memangkas trek, melooping bagian, atau mengunggah file audio Anda sendiri.

Apakah keterangan dibuat secara otomatis?

Ya. HeyGen menghasilkan caption secara otomatis dari audio yang diucapkan atau teks skrip, memungkinkan Anda untuk mengeditnya secara langsung, dan mengekspor file subtitle seperti SRT untuk diunggah ke platform.

Apakah saya bisa langsung memposting ke Instagram dari HeyGen?

Anda dapat mengunduh video yang siap digunakan di platform atau menggunakan tautan yang dihosting untuk berbagi. Penerbitan langsung tergantung pada akun yang terhubung dan integrasi platform.

Berapa lama durasi video Instagram saya sebaiknya?

Video pendek seringkali memiliki performa terbaik. Usahakan durasi 15 hingga 60 detik untuk Instagram Reels dan kurang dari 60 detik untuk postingan feed kecuali Anda menggunakan karusel atau konten multi-bagian.

Bisakah saya menggunakan ulang satu video untuk berbagai kanal media sosial?

Ya. Gunakan alat pengubah ukuran dan ekspor satu-klik HeyGen untuk menyesuaikan proyek yang sama untuk berbagai platform dan rasio aspek.

Bisakah tim berkolaborasi dalam proyek?

Ya. Undang rekan tim untuk mengedit, memberikan komentar, dan mengelola proyek sehingga para pembuat konten, editor video, dan pemasar dapat bekerja bersama.

Apakah ada perpustakaan musik asli yang bisa saya gunakan?

HeyGen menyediakan musik dan efek suara bebas royalti untuk proyek Anda. Untuk musik berlisensi, unggah trek Anda sendiri dan konfirmasi hak penggunaan untuk penerbitan dalam video TikTok atau Instagram Anda.

Apakah video yang saya ekspor sesuai dengan spesifikasi Instagram?

Ya. HeyGen mengekspor file MP4 dengan codec, resolusi, dan durasi yang direkomendasikan, cocok untuk diunggah ke Instagram.

Bisakah saya mengedit video di ponsel dan komputer?

Ya. HeyGen mendukung unggahan dan pengeditan dari perangkat seluler dan desktop sehingga Anda dapat memulai proyek di ponsel Anda dan menyelesaikannya di layar yang lebih besar.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Mulai berkarya dengan HeyGen

Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.

CTA background