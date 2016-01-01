Tingkatkan Volume Video

Perbesar dan jernihkan suara video Anda dalam hitungan detik dengan pengeras suara online HeyGen. Unggah klip Anda, tingkatkan volume audio, dan perbaiki suara yang rendah atau pelan seketika. Tidak memerlukan perangkat lunak pengeditan atau pengalaman.

Tool featured image
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba generator video avatar AI kami

Alat ini memungkinkan Anda mengubah satu foto menjadi avatar AI yang tampak nyata yang mencerminkan ekspresi, gerakan, dan pencahayaan yang sebenarnya untuk video yang terlihat profesional. Anda dapat langsung menghasilkan klip berkualitas profesional untuk konten sosial, pelatihan, atau bercerita tanpa memerlukan kamera, kru, atau keahlian mengedit.

Tingkatkan Volume Video

Kesulitan dengan volume audio rendah di video Anda?

HeyGen meningkatkan audio video Anda secara merata dan mencegah distorsi, memberikan hasil yang bersih dan seimbang. Anda tidak memerlukan pengalaman mengedit atau alat yang rumit. Cukup unggah video Anda, atur penggeser volume, dan pratinjau perubahan Anda. Alat ini bekerja secara online, mendukung berbagai format, dan menjaga kualitas video asli Anda.

• Bekerja di browser Anda tanpa instalasi
• Ramah pemula dan cepat
• Meningkatkan suara tanpa menurunkan kualitas video
• Membantu memperbaiki rekaman suara yang pelan
• Mendukung MP4, MOV, dan WebM
• Siap untuk TikTok, YouTube, Instagram, dan lainnya

atur volume audio sempurnakan video Anda pada latar belakang biru
Tingkatkan Volume Video

Praktik Terbaik untuk Meningkatkan Volume Video

Dapatkan suara yang paling jernih dengan beberapa tips cepat:

• Mulai dengan peningkatan sedang untuk menghindari distorsi
• Gunakan pratinjau untuk memeriksa kekerasan suara sebelum mengunduh
• Kurangi kebisingan latar belakang jika audio asli sangat pelan
• Tes video Anda melalui headphone dan speaker
• Jaga keseimbangan dialog dengan musik latar atau efek

Ingin menyesuaikan durasi video Anda sebelum meningkatkan audio? Coba Online Video Trimmer kami untuk memangkas bagian yang tidak diinginkan dan mendapatkan hasil volume yang lebih kuat.

layar yang bertuliskan buat suara baru
Tingkatkan Volume Video

Tingkatkan Konten Anda dengan Audio yang Lebih Baik

Audio yang lebih baik secara instan meningkatkan nuansa konten Anda. Suara yang lebih keras dan lebih jernih membuat penonton tetap terlibat dan membantu pesan Anda tersampaikan. Baik Anda membuat tutorial, video pemasaran, atau klip sosial singkat, audio yang ditingkatkan membuat video Anda lebih efektif. Dengan HeyGen, Anda dapat meningkatkan kualitas suara dalam hitungan detik, tanpa perlu belajar software pengeditan.

layar kuning yang bertuliskan buat suara dari file audio
Bagaimana cara kerjanya?

Tingkatkan Audio Video Anda dengan Suara AI Kustom dalam 4 Langkah Mudah

Meningkatkan kualitas suara video Anda cepat dan mudah untuk pemula dengan HeyGen. Anda dapat mengunggah klip Anda, meningkatkan audio, dan mengekspor versi yang lebih keras dan jernih hanya dengan beberapa klik. Berikut cara melakukannya:

Langkah 1

Unggah video Anda

Unggah file MP4, MOV, atau WebM apa saja.

Langkah 2

Atur level volume

Naikkan volume menggunakan penggeser yang tertanam.

Langkah 3

Pratinjau video Anda

Dengarkan suara yang telah ditingkatkan sebelum mengekspor.

Langkah 4

Unduh video Anda yang lebih keras

Simpan dan bagikan video yang telah ditingkatkan Anda di mana saja

Tingkatkan Volume dari Video FAQ

Apa yang dilakukan penguat volume video?

Alat ini meningkatkan level audio video Anda dan meningkatkan kejernihan tanpa mempengaruhi kualitas visual. Ini meningkatkan rekaman yang tenang sehingga konten Anda lebih mudah didengar di perangkat apa pun.

Apakah meningkatkan volume audio akan mendistorsi suara?

Tidak jika penyesuaian dilakukan secara bertahap. Pratinjau bawaan memungkinkan Anda untuk menguji kekerasan suara sebelum mengekspor, membantu Anda menemukan keseimbangan yang sempurna tanpa distorsi.

Bisakah saya menggunakan alat ini langsung di peramban saya?

Ya. Penguat volume bekerja sepenuhnya secara online, tidak perlu mengunduh perangkat lunak atau pengalaman mengedit. Cukup unggah video Anda, atur penggeser, dan ekspor seketika.

Apakah penguat volume gratis untuk digunakan?

Ya. Anda dapat meningkatkan audio video Anda secara gratis dengan versi dasar. Untuk membuat konten yang lebih terpolisir dari awal, coba gunakan AI Video Script Generator.

Format video apa saja yang didukung?

Alat ini mendukung file MP4, MOV, dan WebM. Kualitas video asli Anda dipertahankan sementara hanya audio yang ditingkatkan.

Bisakah saya mempersiapkan video saya sebelum meningkatkan audio?

Tentu saja. Jika Anda perlu memangkas bagian yang tidak perlu atau membersihkan klip Anda terlebih dahulu, gunakan Online Video Trimmer untuk hasil yang lebih halus.

Apakah saya memerlukan akun untuk mulai meningkatkan volume video?

Tidak diperlukan akun untuk menggunakan alat ini, tetapi membuatnya memberikan lebih banyak fitur dan opsi alur kerja yang lebih cepat. Anda dapat mendaftar kapan saja melalui HeyGen Signup

