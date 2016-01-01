Tingkatkan Volume Video

Perbesar dan jernihkan suara video Anda dalam hitungan detik dengan pengeras suara online HeyGen. Unggah klip Anda, tingkatkan volume audio, dan perbaiki suara yang rendah atau pelan seketika. Tidak memerlukan perangkat lunak pengeditan atau pengalaman.
Alat ini memungkinkan Anda mengubah satu foto menjadi avatar AI yang tampak nyata yang mencerminkan ekspresi, gerakan, dan pencahayaan yang sebenarnya untuk video yang terlihat profesional. Anda dapat langsung menghasilkan klip berkualitas profesional untuk konten sosial, pelatihan, atau bercerita tanpa memerlukan kamera, kru, atau keahlian mengedit.
Kesulitan dengan volume audio rendah di video Anda?
HeyGen meningkatkan audio video Anda secara merata dan mencegah distorsi, memberikan hasil yang bersih dan seimbang. Anda tidak memerlukan pengalaman mengedit atau alat yang rumit. Cukup unggah video Anda, atur penggeser volume, dan pratinjau perubahan Anda. Alat ini bekerja secara online, mendukung berbagai format, dan menjaga kualitas video asli Anda.
• Bekerja di browser Anda tanpa instalasi
• Ramah pemula dan cepat
• Meningkatkan suara tanpa menurunkan kualitas video
• Membantu memperbaiki rekaman suara yang pelan
• Mendukung MP4, MOV, dan WebM
• Siap untuk TikTok, YouTube, Instagram, dan lainnya
Praktik Terbaik untuk Meningkatkan Volume Video
Dapatkan suara yang paling jernih dengan beberapa tips cepat:
• Mulai dengan peningkatan sedang untuk menghindari distorsi
• Gunakan pratinjau untuk memeriksa kekerasan suara sebelum mengunduh
• Kurangi kebisingan latar belakang jika audio asli sangat pelan
• Tes video Anda melalui headphone dan speaker
• Jaga keseimbangan dialog dengan musik latar atau efek
Ingin menyesuaikan durasi video Anda sebelum meningkatkan audio? Coba Online Video Trimmer kami untuk memangkas bagian yang tidak diinginkan dan mendapatkan hasil volume yang lebih kuat.
Tingkatkan Konten Anda dengan Audio yang Lebih Baik
Audio yang lebih baik secara instan meningkatkan nuansa konten Anda. Suara yang lebih keras dan lebih jernih membuat penonton tetap terlibat dan membantu pesan Anda tersampaikan. Baik Anda membuat tutorial, video pemasaran, atau klip sosial singkat, audio yang ditingkatkan membuat video Anda lebih efektif. Dengan HeyGen, Anda dapat meningkatkan kualitas suara dalam hitungan detik, tanpa perlu belajar software pengeditan.
Tingkatkan Audio Video Anda dengan Suara AI Kustom dalam 4 Langkah Mudah
Meningkatkan kualitas suara video Anda cepat dan mudah untuk pemula dengan HeyGen. Anda dapat mengunggah klip Anda, meningkatkan audio, dan mengekspor versi yang lebih keras dan jernih hanya dengan beberapa klik. Berikut cara melakukannya:
Unggah file MP4, MOV, atau WebM apa saja.
Naikkan volume menggunakan penggeser yang tertanam.
Dengarkan suara yang telah ditingkatkan sebelum mengekspor.
Simpan dan bagikan video yang telah ditingkatkan Anda di mana saja
Alat ini meningkatkan level audio video Anda dan meningkatkan kejernihan tanpa mempengaruhi kualitas visual. Ini meningkatkan rekaman yang tenang sehingga konten Anda lebih mudah didengar di perangkat apa pun.
Tidak jika penyesuaian dilakukan secara bertahap. Pratinjau bawaan memungkinkan Anda untuk menguji kekerasan suara sebelum mengekspor, membantu Anda menemukan keseimbangan yang sempurna tanpa distorsi.
Ya. Penguat volume bekerja sepenuhnya secara online, tidak perlu mengunduh perangkat lunak atau pengalaman mengedit. Cukup unggah video Anda, atur penggeser, dan ekspor seketika.
Ya. Anda dapat meningkatkan audio video Anda secara gratis dengan versi dasar. Untuk membuat konten yang lebih terpolisir dari awal, coba gunakan AI Video Script Generator.
Alat ini mendukung file MP4, MOV, dan WebM. Kualitas video asli Anda dipertahankan sementara hanya audio yang ditingkatkan.
Tentu saja. Jika Anda perlu memangkas bagian yang tidak perlu atau membersihkan klip Anda terlebih dahulu, gunakan Online Video Trimmer untuk hasil yang lebih halus.
Tidak diperlukan akun untuk menggunakan alat ini, tetapi membuatnya memberikan lebih banyak fitur dan opsi alur kerja yang lebih cepat. Anda dapat mendaftar kapan saja melalui HeyGen Signup
