Tingkatkan Volume Video

Dapatkan suara yang paling jernih dengan beberapa tips cepat:



• Mulai dengan peningkatan sedang untuk menghindari distorsi

• Gunakan pratinjau untuk memeriksa kekerasan suara sebelum mengunduh

• Kurangi kebisingan latar belakang jika audio asli sangat pelan

• Tes video Anda melalui headphone dan speaker

• Jaga keseimbangan dialog dengan musik latar atau efek

