Pembuat Manusia Digital untuk Video AI Realistis

Ciptakan manusia digital yang menyampaikan komunikasi video yang jelas dan mirip manusia menggunakan generator video AI HeyGen. Ubah teks atau gambar menjadi video manusia digital profesional dengan ucapan alami, ekspresi, dan penyampaian multibahasa tanpa kamera, aktor, atau biaya produksi yang tinggi.

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba generator video dari gambar kami yang gratis

Panduan untuk pelanggan

Panduan untuk pelanggan

Situs web dan portal seringkali membanjiri pengguna dengan teks. Manusia digital menjelaskan proses dan jawaban melalui video, membantu pelanggan memahami informasi lebih cepat dan mengurangi gesekan dukungan.

Representasi merek dan penceritaan

Representasi merek dan penceritaan

Merek memerlukan suara yang dikenali, terutama saat menggunakan avatar manusia virtual. Manusia digital bertindak sebagai perwakilan merek yang konsisten untuk kampanye, pengumuman, dan narasi produk tanpa keterlambatan penjadwalan atau produksi.

Program pelatihan karyawan

Program pelatihan karyawan

Video pelatihan tradisional cepat menjadi usang. Manusia digital memungkinkan tim untuk memperbarui naskah dan menghasilkan kembali konten pelatihan secara instan tanpa harus melakukan pengambilan gambar ulang.

Komunikasi sektor publik

Komunikasi sektor publik

Komunikasi yang jelas membangun kepercayaan. Manusia digital menyampaikan kebijakan, pembaruan, dan instruksi dalam format video yang mudah diakses sehingga lebih mudah dipahami oleh warga.

Pendidikan dan penyampaian kursus

Pendidikan dan penyampaian kursus

Peserta didik lebih terlibat dengan pembawa acara manusia, terutama ketika mereka dapat melihat ekspresi wajah yang realistis. Manusia digital, yang didukung oleh pembelajaran mesin, menyediakan penyampaian pelajaran yang terstruktur dan dapat diulang-ulang di berbagai kursus sambil menjaga kualitas yang konsisten.

Distribusi pengetahuan internal

Distribusi pengetahuan internal

Tim internal membuang waktu dengan mengulangi penjelasan. Manusia digital menyediakan jawaban video yang distandarisasi untuk HR, IT, dan operasional, meningkatkan efisiensi di seluruh organisasi.

Mengapa HeyGen adalah Pembuat Manusia Digital Terbaik

HeyGen membuat manusia digital menjadi praktis untuk penggunaan bisnis nyata. Tim membuat presenter video manusia yang konsisten, dapat dikendalikan yang menjelaskan, memandu, dan berkomunikasi dengan jelas lintas saluran, bahasa, dan audiens tanpa batasan produksi langsung.

Kehadiran manusia yang konsisten

Manusia digital menyampaikan wajah, suara, dan penyampaian yang sama setiap saat. Ini menghilangkan variabilitas dari penyaji langsung dan memastikan komunikasi yang dapat diandalkan di seluruh kampanye, wilayah, dan tim.

Akurasi yang dikendalikan skrip

Setiap manusia digital mengikuti skrip dan konten yang telah disetujui. Ini menjaga pesan tetap akurat, sesuai dengan peraturan, dan selaras dengan tujuan bisnis sambil menghindari respons yang tidak terduga.

Skalabilitas yang siap untuk perusahaan

Hasilkan, perbarui, dan lokalisisasi manusia digital secara massal. Satu skrip dapat menggerakkan ratusan video yang menampilkan metahuman tanpa perlu perekaman atau pekerjaan produksi tambahan.

Identitas penyaji digital yang persisten

Ciptakan manusia digital yang bertindak sebagai pembawa acara jangka panjang untuk merek, produk, atau organisasi Anda. Manusia digital yang sama dapat muncul di berbagai video, pembaruan, dan kampanye, membangun keakraban dan kepercayaan sekaligus mengurangi ketergantungan pada bakat langsung.

gambar ke video

Pengiriman kinerja yang terkontrol

Manusia digital sepenuhnya dikendalikan oleh teks. Sesuaikan tempo, penekanan, dan struktur langsung dalam skrip, dan HeyGen akan menghasilkan animasi yang sesuai tanpa perlu merekam ulang atau mengedit secara manual.

Sebuah smartphone menampilkan antarmuka aplikasi TikTok berwarna gelap dengan latar belakang cahaya neon merah muda dan biru yang berpendar.

Performa ekspresi wajah yang sangat detail

Manusia digital menyajikan gerakan wajah yang realistis yang selaras dengan ucapan. Ekspresi halus, fokus mata, dan bentuk mulut disinkronkan dengan tepat, menghasilkan video yang terasa canggih dan profesional untuk komunikasi yang serius.

Kloning suara

Kontinuitas bahasa global

Ciptakan manusia digital yang dapat berbicara dalam lebih dari 175 bahasa sambil mempertahankan identitas visual yang sama. Terjemahan video memastikan penyampaian yang konsisten di berbagai wilayah tanpa perlu merekrut pembawa acara atau membuat video terpisah, berkat teknologi manusia digital.

foto grafis bergerak menjadi video

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

Miro
"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam proses tersebut seperti yang saya miliki ketika berhubungan dengan media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu lagi berdiri di depan kamera."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
play buttonWatch video
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Pembuat Manusia Digital AI

Ciptakan manusia digital melalui alur kerja empat langkah yang jelas yang mengubah teks menjadi video komunikasi.

Langkah 1

Pilih manusia digital

Pilih tampilan dan gaya presentasi untuk manusia digital Anda. Tentukan bahasa, nada, dan tujuan komunikasi untuk avatar manusia digital Anda.

Langkah 2

Tulis skrip Anda

Tambahkan pesan Anda dalam bentuk teks. HeyGen menganalisis struktur dan tempo untuk menyiapkan penyampaian yang alami dan mudah diikuti.

Langkah 3

Sesuaikan presentasi

Sesuaikan gaya suara, teks, tata letak, dan branding. Pastikan manusia digital sesuai dengan audiens dan penggunaan kasus Anda.

Langkah 4

Hasilkan dan distribusikan

Hasilkan video manusia digital akhir dan bagikan di situs web, platform, atau sistem internal. Perbarui kapan saja dengan mengedit teks untuk mencerminkan perubahan waktu nyata.

Sebuah Apple iMac menampilkan dasbor data dengan grafik dan metrik, sebuah keyboard, smartphone, dan cangkir di atas meja kayu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu manusia digital?

Manusia digital adalah pembawa acara video manusia yang dihasilkan AI yang menyampaikan konten lisan melalui video realistis. Mereka digunakan untuk menyampaikan informasi, panduan, dan pesan tanpa perlu pembawa acara langsung.

Bagaimana manusia digital digunakan dalam bisnis?

Manusia digital digunakan untuk bimbingan pelanggan, pelatihan, pendidikan, komunikasi merek, dan pesan internal di mana konsistensi dan skalabilitas diperlukan.

Apakah manusia digital mendukung berbagai bahasa?

Ya. Manusia digital HeyGen dapat berbicara lebih dari 175 bahasa menggunakan pembuatan video multibahasa dan video translator sambil mempertahankan identitas visual yang sama.

Apakah saya memerlukan peralatan pengambilan gambar atau produksi?

Tidak. Manusia digital sepenuhnya dibuat dari teks. Tidak diperlukan kamera, mikrofon, studio, atau sesi rekaman langsung.

Seberapa mudah memperbarui video manusia digital?

Pembaruan itu sederhana dan bisa dihidupkan dengan animasi untuk meningkatkan keterlibatan. Edit naskah dan buat ulang video tersebut. Tidak perlu merekam ulang atau membangun kembali konten.

Apakah saya dapat mengontrol branding dan presentasi?

Ya. Anda dapat menyesuaikan gaya suara, teks, tata letak, warna, dan presentasi visual agar sesuai dengan kebutuhan merek Anda.

Seberapa realistiskah manusia digital HeyGen?

HeyGen menghasilkan irama alami, gerakan bibir yang sinkron, dan ekspresi wajah yang ekspresif yang cocok untuk komunikasi profesional dan perusahaan.

Apakah kepemilikan konten dan keamanan didukung?

Ya. HeyGen mengikuti praktik keamanan kelas perusahaan, dan semua skrip serta video manusia digital yang dihasilkan tetap berada di bawah kendali Anda, memastikan integritas konten manusia virtual Anda.

